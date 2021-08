Modern Love 2 Recensione: non vi innamorerete della nuova stagione Amazon

L'amore può avere tantissime sfumature, anche quelle indie. È ciò che è avvenuto per i lavori di John Carney, che dal cinema alla serialità ha inserito sempre all'interno dei suoi lavori una melodia stravagante pur nell'assoluta maniera di rendere rassicuranti i suoi racconti, non rinunciando a un'affezione per la musica che ha dettato il ritmo delle sue opere, dalle più drammatiche a quelle prettamente sentimentali. Lo ha fatto col suo piccolo Once (Una volta), uscito nel 2006, e ancor di più con le due rom-com che ne hanno segnato il successo cinematografico Tutto può cambiare (2013) e Sing Street (2016).



Ricerca e (ri)scoperta di se stessi e di una musicalità pura quella nel film con Keira Knightley e Mark Ruffalo, prettamente indipendente nell'ottica dei modi di produzione e racconto, ma soprattutto nelle intenzioni delle atmosfere, che si fa vera e propria esplorazione del musical nel piccolo gioiellino teen ambientato nella Dublino degli anni Ottanta. Pellicole che hanno contribuito a definire con maggiore cura lo spirito del cineasta irlandese, nuovo cantastorie delle narrazioni romantiche riportate attraverso i due sistemi mediali, cinema e tv, che lo hanno innalzato a caratteristico novellista con un proprio stile e la sua peculiare, bizzarra, confortante tenerezza.



Modern Love ancora non riesce ad inquadrare i rapporti romantici

Medesima dolcezza e insieme estrema lucidità che avrebbero dovuto essere alla base dalla prima stagione di Modern Love, la serie antologica di Amazon Prime uscita nel 2019 che vede John Carney come ideatore della trasposizione della rubrica settimanale pubblicata sul The New York Times e che ritrovate nella nostra recensione di Modern Love.

Adattamento in otto puntate che tentano di indagare in ogni sua variante ciò che chiamiamo amore. Quello degli inizi, dei primi appuntamenti, quando ancora devi scoprire tutto dell'altro, anche le sue ombre impercettibili. Quello che rischia di non superare le intemperie sul proprio percorso, che forse ha bisogno di un attimo di caduta prima di ritrovare il giusto assestamento. E poi l'amore mai consumato, quello bruciato troppo in fretta, quello che si scopre per se stessi e per coloro che osserviamo crescere e cambiare. Un potenziale incredibile quello di una serie che trasforma il carburante delle proprie storie in una lastra liscissima e perciò rovinosamente scivolosa dove diventa impossibile potersi aggrappare e così andare affondo alle storie che cerca di raccontare. La volontà di Carney (e speranza del pubblico) di veder nuovamente spiccare quella personalità che aveva contraddistinto l'autore nei suoi precedenti lavori finisce per disperdersi in una professata veridicità dei rapporti che non riesce mai a risultare davvero tale. L'essere estroso, diverso, particolare della scrittura influisce sfavorevolmente sui personaggi e sulle loro vicende, facendo della prima stagione di Modern Love un insieme di curiosi esperimenti, i quali non seguono necessariamente delle linee solide di narrazione, cercando di scavare in un'interiorità che vuole riservare un'originalità destinata al (quasi) nulla.



A conquistare di quel primo tentativo seriale fu, però, un certo intrigo dovuto proprio a un'uscita dagli schemi da cui poter trarre inedite visioni sull'amore, che di certo non colpivano o conquistavano gli spettatori sconvolgendo la loro visione, ma permettevano almeno al loro animo di potersi interrogare sulle varie declinazioni che un sentimento può intraprendere e la maniera che hanno le persone di interiorizzarlo.

In più, a rendere invitante il proseguimento delle puntate era il vedersi susseguire una sequela di interpreti illustri combinati insieme per portare sullo schermo quelle dinamiche emotive che formavano la serie. L'interagire di volti noti che confessavano i loro timori e le speranze riguardo ad auspicati futuri d'amore, che pur se non facevano parte di storie travolgenti avevano almeno dalla loro la forza delle proprie performance, mantenendo vivo l'interesse per Modern Love e diventandone lo stesso cuore.



Modern Love: un amore (ancora una volta) non corrisposto

Dopo la tiepida accoglienza ricevuta, avendo la possibilità di rifarsi provando ad approfondire quell'aria indipendente che doveva esserne la leva per il successo, con la sua seconda stagione tra le novità di Amazon di agosto 2021, la serie sceglie di dirigersi direttamente verso il suo epilogo e di consacrarsi come osservazione scialba e insipida delle relazioni umane. Nessuna storia della seconda stagione di Modern Love racchiude in sé quel romanticismo che gli episodi in precedenza avevano in minima parte cercato di rappresentare.

I personaggi poco scalfiscono la superficie dei racconti e, così, l'interiorità dello spettatore. Le narrazioni sono opache, quasi sbiadite, e si avvicendano una dopo l'altra senza rimanere impresse nella memoria. Inoltre questa volta nessun volto famigliare viene in aiuto. E non sorprende che l'unica nota di colore all'interno di una stagione spenta sia la puntata riservata al Kit Harington de Il Trono di Spade insieme alla Lucy Boynton di The Politician e Bohemian Rhapsody, la quale non è comunque in grado di risolversi con dovuta soddisfazione pur con le sua auspicabili premesse. Se per ogni rom-com il momento più importante che determinerà l'andamento della relazione tra i protagonisti è il meet cute, avremmo già dovuto immaginare dall'inizio quale sarebbe stato il risvolto della seconda stagione di Modern Love. Una serie che, proprio come molti personaggi romantici che abbiamo conosciuto, cerca disperatamente l'amore senza mai riuscire a trovarlo.



Un altro rapporto infruttuoso, sbagliato, quello che si sperava potesse essere "per sempre" e non è durato nemmeno il tempo di potersi appassionare dopo qualche episodio. Un tentativo di inquadrare tutte le opportunità che offrono i sentimenti, senza mai donarne alcuno. Una relazione unilaterale, dove noi pubblico cerchiamo e speriamo di poter vedere riscattare la scintilla, ma in cui non vediamo alcun impegno da parte del racconto.