Monsters at Work: si ritorna a Mostropoli su Disney+

La Pixar ha impiegato del tempo per credere veramente nel potenziale di Monsters & Co. come franchise esteso. Ed è un'affermazione che, ad ormai 20 anni di distanza dall'uscita del primo film, continua a suonare alquanto bizzarra: d'altronde le avventure dei prodi spaventatori James Sullivan e Mike Wazowski si rivelarono un successo strepitoso sia di critica che di pubblico, ma anche un insieme meraviglioso dal punto di vista semplicemente creativo. Persino ad un occhio magari non particolarmente avvezzo a prendere in considerazione certi aspetti non potevano sfuggire le quasi infinite possibilità offerte dalla città di Mostropoli.



Forse per certi versi sono state proprio le numerose strade da poter percorrere a frenare i lavori, sfociati poi in film prequel - Monsters University - e, più inaspettatamente, una serie animata che rappresenta un vero e diretto sequel del capostipite, intitolata Monsters at Work, protagonista delle uscite Disney+ di luglio. Abbiamo avuto la possibilità di vedere le prime due puntate in anteprima del telefilm, in arrivo su Disney+ il prossimo 7 luglio, che ci hanno mostrato una comedy leggera e scanzonata, ma dalle potenzialità ad ora inespresse.



Da spaventatori a giocolieri

Protagonista delle vicende è Tylor Tuskmon, alunno prodigio della Monsters University, tanto da superare i record stabiliti da un certo James Sullivan, che appena laureato riceve un'offerta di lavoro dalla Monsters & Co. per diventare immediatamente uno spaventatore. Peccato che il suo primo giorno di lavoro coincida con il radicale cambiamento di rotta dell'azienda apportato da James e Mike, che non necessitano più di spaventatori bensì di pagliacci e giocolieri per illuminare Mostropoli.

Tylor allora deve rivedere il suo intero bagaglio di conoscenze, mentre nel frattempo viene trasferito nell'eccentrico e seminascosto ufficio dei meccanici della fabbrica. E il primo impatto con Monsters at Work è di un'indiscutibile gioia, specialmente per chi è cresciuto con i film o li ha adorati scoprendoli negli anni: tuffarsi di nuovo in quell'estetica, in quella città stracolma di personaggi buffi di qualunque forma, colore e dimensione ad ogni angolo, con lo stesso umorismo semplice eppure così efficace è davvero una meraviglia.



L'universo di Monsters & Co. è gioioso, colorato e sorprendente ancora oggi, nonostante siano passati 20 anni e la possibilità di portare avanti questo mondo, in luce delle premesse e la generale piacevolezza di Monsters at Work, è entusiasmante. Stranamente, però, la serie tende a trattare un intreccio narrativo molto basilare con una certa lentezza, rallentando di conseguenza l'introduzione e la caratterizzazione dei nuovi protagonisti che accompagneranno Tylor.

Da una parte è una scelta che potrebbe essere sensata, poiché comunque stiamo parlando di una serie sequel di un film di 20 anni fa; dunque un inizio più compassato e con molti chiari rimandi a Monsters & Co. per far ri-familiarizzare lo spettatore. Dall'altra, tuttavia, si disperde parte di quel fascino con cui Monsters at Work ci accoglie, proprio per questo deciso rallentamento. Insomma la nuova serie Disney+, nonostante la bontà dell'insieme e delle idee, deve ancora mostrarci il suo cuore.