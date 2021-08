Nine perfect strangers: arriva su Prime Video la serie con Nicole Kidman

Nicole Kidman sembra proprio averci preso gusto con le miniserie. Così, dopo Big Little Lies e The Undoing (leggete la nostra recensione di The Undoing per saperne di più), senza dimenticare la seconda stagione di Top of the Lake, l'attrice australiana torna sugli schermi casalinghi con un nuovo progetto che la vede coinvolta anche come produttrice esecutiva: Nine Perfect Strangers, conosciuto in Italia anche come Nove perfetti Sconosciuti e in arrivo su Amazon Prime Video il 20 agosto con i primi tre episodi sugli otto in totale, per poi passare a una pubblicazione settimanale fino al gran finale.



La serie è tratta dall'omonimo romanzo di Liane Moriarty, tra l'altro anche autrice di Big Little Lies, ed è stata creata e scritta da John Henry Butterworth e David E. Kelley, il quale continua il sodalizio con Kidman in ambito seriale. Il regista è Jonathan Levine (Non succede, ma se succede...) e ha a disposizione un cast di altissimo livello - a partire da Melissa McCarthy, alla sua prima collaborazione con Kidman - in cui figurano Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall, Samara Weaving, Melvin Gregg, Asher Keddie, Grace Van Patten, Tiffany Boone e Manny Jacinto. Date queste premesse non dovrebbe sorprendere che Nine Perfect Strangers sia tra le uscite più attese di questi mesi e oggi siamo qui a raccontarvi le nostre impressioni sui primi sei episodi, che abbiamo avuto l'opportunità di vedere in anteprima.

Benvenuti a Tranquillum House

Otto episodi, nove ospiti, dieci giorni da trascorrere nel lussuoso centro benessere Tranquillum House, che promette di rivoluzionare in meglio la vita di chi decide di sottoporsi ai suoi trattamenti, ma che sembra nascondere qualcosa di losco: questa, in estrema sintesi, è la premessa di Nine Perfect Strangers, che fin dal primo episodio si presenta come un drama con diversi elementi da thriller psicologico.



Il gruppo di ospiti del wellness center è variegato quanto basta per soddisfare i vari gusti degli spettatori e per portare avanti una riflessione riguardo fino a che punto si è disposti ad arrivare per provare a migliorare sé stessi, a guarire e sconfiggere i propri demoni. Non è una sorpresa, infatti, che ognuno degli ospiti, a dispetto di una vita all'apparenza perfetta o comunque equilibrata, nasconda traumi, segreti, insicurezze, paure, anche perché altrimenti non si sarebbe mica rivolto a un luogo così costoso e i cui metodi sono avvolti nel mistero.

Solo una minima parte di chi chiede di essere ammesso a Tranquillum House viene accettata e, una volta sul luogo, dovrà seguire le particolari regole della struttura: non sono ammessi telefoni e alcol; non si può portare cibo dall'esterno ma anzi ci si nutre con smoothies personalizzati, a orari prestabiliti. In più ci sono le varie attività da seguire, tra meditazione ed esercizi dal sapore new-age, come stendersi in una fossa scavata e riflettere sulla propria morte o l'immancabile lasciarsi cadere all'indietro per poi essere presi da qualcuno che impedisce così la caduta. Però, non tutto è limpido e trasparente come potrebbe sembrare e la serie ce lo ricorda di continuo sottolineandolo con musiche e inquadrature che tentano di acuire la sensazione di mistero e di disastro imminente.

La lunga strada per il miglioramento

La direttrice del centro è Masha (Nicole Kidman), una donna russa dal passato turbolento e ora impegnata nella missione di ritemprare le menti e i corpi degli ospiti. Come si vede già dal trailer di Nine Perfect Strangers, la donna sorveglia letteralmente gli altri personaggi e Frances, la scrittrice interpretata da Melissa McCarthy, si chiede "Masha è matta da legare o è la soluzione?".

D'altronde si gioca molto sull'ambiguità del personaggio interpretato da Kidman (con un accento russo che va e viene) e dei suoi veri scopi ed è questo interrogativo -insieme alla presenza di messaggi intimidatori ai danni di Masha - a garantire la tensione narrativa e a portare avanti la componente thriller della serie, anche se va detto che fino al punto dove siamo arrivati non l'abbiamo trovata particolarmente incisiva. Ovviamente però non possiamo sbilanciarci, visto che saranno gli episodi finali a fornire risposte e a rendere più chiare le motivazioni di Masha, mentre per ora abbiamo assistito alla preparazione del terreno e all'accumulo della tensione.

D'altro canto, sembra più interessante e riuscito il discorso sulla crescita personale e sulle soluzioni cui si è disposti a ricorrere, anche se si avverte una certa schematicità nell'andamento di certe dinamiche, con personaggi prima titubanti sulle varie terapie, soprattutto quelle meno ortodosse, ma che poi pian piano si lasciano ammaliare dalla personalità di Masha e dai risultati, o comunque decidono che il gioco vale la candela. I problemi dei nove ospiti hanno natura diversa, alcuni più stereotipati degli altri o trattati con meno cura, ma in generale riteniamo che fino a questo punto siano stati ben raffigurati e verosimili e gli spettatori probabilmente avranno più a cuore le sorti di un personaggio a dispetto di un altro a seconda della propria sensibilità. In tal senso, un grande contributo viene dall'avere a disposizione un cast stellare che porta a casa una performance di tutto rispetto e che aiuta a superare anche le fasi di stanca della storia. A questo aggiungiamoci degli ottimi valori produttivi e una regia in gran parte intrigante e riuscita -meno nelle scene in cui carica troppo l'enfasi, ma dove poi non si arriva a nulla di concreto - e ci ritroviamo così con un prodotto che riesce a intrattenere e a incuriosire quanto basta sui possibili risvolti futuri. E sarà proprio l'escalation finale ad avere il compito di giustificare la parte trhiller e a dare un senso al tutto con le rivelazioni che arriveranno. Le basi per una conclusione ad effetto ci sono, speriamo solo che il tutto non si risolva in una bolla di sapone.