SKY: le serie tv in uscita a febbraio 2020

In attesa della terza stagione di Westworld a marzo, i serial in uscita su SKY nel mese di febbraio ci regalano molte proposte interessanti, su tutte le prime stagioni di ZeroZeroZero e di The Outsider. Ma febbraio è anche il mese in cui si chiude la decima stagione The Walking Dead e che vede il ritorno di molte serie amate dagli abbonati. Curiosi? Non vi resta che proseguire nella lettura.



ZeroZeroZero, stagione 1 (Sky Atlantic, 14 febbraio 2020)

Dopo i primi due episodi di ZeroZeroZero visti in anteprima alla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, non vediamo l'ora di scoprire se la mini-serie in otto episodi di Stefano Sollima, tratta dal romanzo di Roberto Saviano, manterrà tutte le aspettative.



La produzione Sky, Canal+ e Amazon suggerisce un respiro internazionale che si dipana tra il Messico, gli Stati Uniti e l'Italia, seguendo il fil rouge del traffico di cocaina. Un'internazionalità che si riflette anche sul casting, che annovera tra i protagonisti Gabriel Byrne (I soliti sospetti, Maniac) Andrea Riseborough (Birdman, Black Mirror) e Dane DeHaan (Valerian e la città dei mille pianeti, The Amazing Spiderman 2). Un'occasione per elevarsi dagli stilemi di Gomorra e volare più in alto. L'inizio è stato buono, chissà come proseguirà il viaggio.



The Outsider, stagione 1 (Sky Atlantic, 17 febbraio 2020)

Grande attesa e aspettative elevate per quella che Stephen King ha eletto a miglior traposizione dei suoi lavori. Tratta dall'ominimo romanzo, The Outsider ci mostrerà le indagini del detective Ralph Anderson (Ben Mendelson), alle prese con l'omicidio di Frankie Peterson, bambino di 11 anni trovato mutilato in mezzo ai boschi della Georgia.



La serie, composta da 10 episodi e prodotta da HBO, ha già incontrato i favori di gran parte della critica. Gli amanti del Re sono avvisati.



The Walking Dead, stagione 10, seconda parte (Fox, 24 febbraio 2020)

Avevamo lasciato i nostri eroi in trappola, alle prese con un'orda di zombie sotterranea, in uno dei mid-season finale più deludenti di The Walking Dead sia in termini di critica, che di ascolti. Ma dovremmo trovarci di fronte ad una seconda parte che, stando alle dichiarazioni di Samantha Morton (Alpha) , promette di essere ancora più spaventosa e scioccante.



Sappiamo per certo che Lauren Cohan tornerà a vestire i panni Maggie e che dopo l'addio di Andrew Lincoln (Rick Grimes) assisteremo alla dipartita di Danai Gurira e della sua Michonne. Incognite che non fanno altro che aumentare la curiosità e l'attesa nei confronti di una serie che più di una volta ha già saputo risollevarsi dalle proprie ceneri. Vedremo se The Walking Dead, forte della presenza di Norman Reedus (Daryl), Melissa McBride (Carol) e Jeffrey Dean Morgan (Negan), riuscirà anche questa volta nell'impresa.



The L World: Generation Q , stagione 1 (Sky Atlantic, 26 febbraio 2020)

Grande attesa anche per il sequel di The L World, prodotto da Showtime, che vede ancora una volta al timone la creatrice Ilene Chaiken. Ambientata tredici anni dopo la serie originale, The L World: Generation Q tornerà a raccontare gli amori e le amicizie di un gruppo di donne lesbiche nel quartiere di Silver Lake, a Los Angeles.

I nuovi personaggi rappresenteranno in maniera più compiuta tutte le sfaccettature del mondo LGBTQ e saranno affiancati dalle amate protagoniste della serie originale: Bette Porter (Jennifer Beals), Shane McCutcheon (Katherine Moennig) e Alice Pieszecki (Leisha Hailey).



Tutte le altre serie in uscita su SKY

God Friended Me, stagione 2 (Premium Stories, 3 febbraio 2020)

Seconda stagione per il dramedy CBS con protagonista Brandon Micheal Hall, un ateo con una visione chiara del mondo, che riceve una richiesta d'amicizia nientemeno che da Dio in persona, condizionando la sua vita e quella di chi lo circonda.



The Good Place, stagione 4 (8 febbraio 2020)

Capolinea per The Good Place, che si avvia verso una quarta ed ultima stagione. Dopo tutte le peripezie ultraterrene e i reset di memoria, vedremo se per Eleanor Shellstrop (Kristen Bell) e compagni, il tanto agognato Good Place diventerà una certezza.



The Resident, stagione 3, seconda parte (Fox Life, 11 febbraio 2020)

Riprende il medical drama ambientato all'ospedale Chastain Park di Atlanta e continuano le novità per i suoi medici, dopo la fusione con il Rock Mountain Medical.



This Is Us, stagione 4, seconda parte (Fox Life, 11 febbraio 2020)

Giro di boa anche per la quarta stagione di This is Us, family drama targato NBC, forte di un rinnovo anticipato fino alla sesta stagione. Tante le novità e i colpi di scena, con tanto di guest star. John Legend si prepara infatti ad apparire in un cameo al pianoforte, probabilmente con il suo nuovo singolo "Conversations in the Dark".



Stumptown, stagione 1, seconda parte (Fox Life, 12 febbraio 2020)

La prima parte di Stumptown ci aveva convinto, così come la sua freschezza nel contaminare il genere procedural con atmosfere pop e accattivanti, regalandoci oltretutto un casting vincente. Vedremo se la serie, tratta dall'omonimo fumetto di Greg Rucka, manterrà alta l'asticella.



Chicago Fire, stagione 8 (Premium Action, 12 febbraio 2020)

Tornano i vigili del fuoco di Chicago in questa ottava stagione che vedrà l'atteso ritorno di Monica Raymund nei panni di Gabriela Dawson. I fan sono avvertiti, questa stagione promette scintille.



Chicago P.D., stagione 7 (Premium Crime, 13 febbraio 2020)

Al via anche la settima stagione di Chicago P.D., spin-off di Chicago Fire sull'unità di intelligence del 21esimo distretto di Chicago, capitanata da Hank Voight. In questa stagione riceveremo risposte ad alcune delle domande sollevate dalla scorsa, mentre per altre dovremo pazientare.



Chicago Med, stagione 5 (Premium Stories, 14 febbraio 2020)

Altro rinnovo per la terza serie di Dick Wolf, vero Re Mida dei network, che traghetta così anche i medici di Chicago verso una quinta stagione e rende il franchise "Chicago" uno dei pilastri NBC. Finalmente scopriremo la sorte di Natalie dopo il cliffhanger della quarta stagione.



Grey's Anatomy , stagione 16, seconda parte (Fox Life, 24 febbraio 2020)

Si conclude anche la sedicesima stagione del medical drama più longevo della storia della televisione, che in questa stagione toccherà il traguardo record dei 350 episodi. E dopo l'addio di Justin Chambers la serie continua a rimanere in balìa delle decisioni della protagonista Ellen Pompeo. Ma tranquilli, Grey's Anatomy tornerà per una diciassettesima stagione, chissà se sarà l'ultima.



Anche questo mese la programmazione SKY non delude e tiene alto il livello della qualità, con nuove proposte e graditi ritorni. Quindi non ci resta che prepararci a lunghe serate in compagnia delle nostre serie tv preferite. E le vostre sono tra queste?