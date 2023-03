Yellowstone 5: la nuova stagione riparte alla grande

Ci sono serie che, anche dopo diverse stagioni, faticano a trovare un'identità precisa e dei personaggi in grado di sostenere ciò che si vuole raccontare, e poi c'è Yellowstone, che da anni è rappresentata proprio dal volto dei suoi iconici protagonisti, attorno ai quali la storia viene costruita tra un episodio e l'altro. Forse, come scrivevamo nella recensione di Yellowstone 4, la formula alla base della serie ha mostrato qualche scricchiolio, ma resta il fatto che la famiglia Dutton non solo ha mantenuto il centro della scena, ma possiamo dire che si è letteralmente divorata la luce dei riflettori, per una narrazione che col passare del tempo aumenta sempre di più il peso posto sulle spalle dei suoi protagonisti. Tra le serie in uscita su Sky e NOW a marzo 2023 Yellowstone 5 è senza dubbio la più attesa, e dopo aver avuto la possibilità di guardare i primi episodi della nuova stagione, ecco cosa pensiamo.



Questioni familiari

John (Kevin Costner) che parla ai suoi elettori, mentre Jamie (Wes Bentley), dopo averlo annunciato sul palco, si mette da una parte lanciando un'occhiata a Beth (Kelly Reilly) che si trova sul lato opposto. Basta questo per farci subito capire che strada prenderà questa quinta stagione, per un'atmosfera che si fa da subito incandescente, ripartendo dallo sguardo di quei personaggi che ormai abbiamo imparato a conoscere ed amare (o odiare).

Infatti, dopo gli eventi che avevano chiuso il precedente ciclo di episodi, John si ritrova a dover gestire il Montana in veste di governatore, e nonostante detesti il suo nuovo ruolo, ha tutte le intenzioni di far valere le sue ragioni adottando una politica conservatrice che sbatte la porta in faccia a tutti coloro che volevano investire nel territorio, compresa la temibile Market Equities, che nella stagione precedente aveva sfidato a più riprese i Dutton per costruire un aeroporto ed un villaggio turistico. Nonostante ciò, l'odio di John per la politica lo porta ad affrontare una burocrazia che non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare, mentre i suoi avversari sono pronti a sfruttare ogni cavillo legale per far cadere in rovina i Dutton e prendersi i loro terreni. Nel frattempo, Beth da una parte tenta di mettere delle toppe alle azioni del padre sostenendolo fino in fondo, e dall'altra ricatta Jamie, costretto a seguire ogni ordine della sorella, conscio del fatto che difficilmente porà continuare a vivere col fiato di Beth sul collo.



A completare un quadro già abbastanza complicato, troviamo sia i consueti spezzoni dedicati alla vita nel ranch, sia un paio di scene dedicate a Kayce (Luke Grimes) e Monica (Kelsey Chow). Proprio come in passato, appare dunque chiaro uno scacchiere nel quale ogni personaggio ha una sua strada ben delineata, e anche questa quinta stagione incentra la quasi totalità delle vicende principali sul versante drammatico, continuando ad indagare sulle relazioni tra i vari protagonisti, e mettendo in campo qualche risvolto molto interessante che potrebbe cambiare il resto della stagione.



Un ottimo inizio

Dopo aver visto i primi episodi, possiamo subito sgombrare il campo dal dubbio che potrebbe attanagliare molti dopo diverse stagioni incentrate sempre sugli stessi personaggi, perché questa scelta non solo è la migliore che si potesse fare, ma anche questa volta si conerma azzeccata su più fronti.

Lo spirito conservativo dei Dutton, e la loro lotta contro il progresso ed il cambiamento, si rispecchiano nell'anima della serie, la quale trova i maggior punti di forza nella caratterizzazione dei suoi personaggi. Forse si potrebbe accusare Yellowstone di non offrire dei veri e propri sviluppi adeguati, battendo sempre le stesse strade, ma anche se questo è parzialmente vero, è incredibile come un personaggio vulcanico come Beth, aprendo squarci sul suo passato e suoi suoi sentimenti, sia in grado di emozionare e coinvolgere, o come lo stesso John cerchi di tenere insieme una famiglia complicata e sfaccettata tra liti e nuovi tragici incidenti. Se vogliamo trovare un difetto nel focolare familiare dei Dutton, possiamo dire che alcuni problemi vengono fuori quando si cerca di mandare avanti la trama attraverso episodi un po' discutibili e casuali, ma l'attrazione magnetica dei protagonisti resta perlopiù intatta. Per il momento, proprio come accaduto nella stagione precedente, i più grossi dubbi riguardano la storyline di Kayce e Monica, i quali sembrano i predestinati per essere sempre l'agnello sacrificale sul quale far versare lacrime, rischiando quasi di far cadere Kayce in un'involuzione rispetto al suo ruolo nelle season passate.



Anche sul versante del villain è stato introdotto un personaggio interessante, ma l'espediente utilizzato per fargli attaccare i Dutton rischia di essere abbastanza ovvio e ordinario, soprattutto dopo quanto accaduto nei passati capitoli. In conclusione, questi primi episodi di Yellowstone danno sicuramente spazio a qualche critica legata soprattutto ad alcune scelte rivedibili sul piano narrativo, ma è altresì indiscutibile l'incredibile qualità generale che riguarda tutto il resto.

Dalle scene nel ranch, alle interpretazioni dei protagonisti, è quasi impossibile non sentirsi coinvolti in ciò che viene raccontato, per una serie che ha ormai un'identità chiara e difficilmente attaccabile che qui si mostra nuovamente in tutta la sua forza, lasciando a tratti la sensazione che anche se un episodio durasse 3 ore difficilmente ci si potrebbe stancare di quanto mostrato, soprattutto se avete amato Yellowstone dai suoi esordi. Un inizio dunque promettente, che nonostante qualche problema pone le basi per un'altra grande stagione.