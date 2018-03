Alexa & Katie: combattere la malattia con il sorriso

Amicizia è la parola chiave del primo episodio di Alexa & Katie, la nuova serie tv in onda su Netflix dal 23 Marzo. Da un'idea di Heather Wordham, questa teen comedy affronta il tema della malattia con il sorriso, costruendo una sitcom dalla struttura tradizionale, che si nutre di un perfetto equilibrio di tenerezza e umorismo.



Una teen comedy sul tema della malattia

Alexa e Katie sono migliori amiche, abitano vicino e sono cresciute insieme. Devono affrontare il primo anno di liceo, una sfida tuttavia più facile rispetto alla condizione di salute di Alexa, alla quale è stata diagnosticata una grave forma di cancro. Il graduale percorso di terapia mette alla prova le due inseparabili amiche: da una parte Alexa che deve fare i conti con alcuni brutali cambiamenti estetici e difficili rinunce; dall'altra Katie che deve riuscire a stare accanto alla sua amica senza urtare la sua sensibilità e condividendo il più possibile il suo dolore. Tuttavia Alexa & Katie segue un registro leggero con dialoghi ironici ricchi di battute divertenti, nonostante la tematica ruvida e e difficile da raccontare. Al centro del primo episodio la questione ben nota della perdita dei capelli che si verifica di solito in seguito alla chemioterapia. La parola d'ordine è sdrammatizzare e la sceneggiatura ci riesce, rispettando la storia e i suoi personaggi con delicatezza e compassione.

Insieme tutto è possibile

Le giovani attrici Paris Berelc e Isabel May sono molto naturali e fresche sullo schermo, legate da una buona alchimia sulla scena che trasmette una sincera complicità. Accanto a loro i figli degli anni '80 non possono non riconoscere Tiffani Thiessen, protagonista di serie cult come Bayside School e Beverly Hills 90210. Quest'ultima interpreta la madre di Alexa, regalando un personaggio forte, moderno e spassoso. Con questa nuova serie tv rivolta a un pubblico giovane, Netflix permette alle giovani generazioni di riflettere sulla malattia, la diversità e la solidarietà, ma soprattutto sull'amicizia. Come recita la sigla di apertura, Alexa & Katie punta molto su questo sentimento puro e naturale che aiuta spesso ad affrontare le difficoltà della vita con il cuore più leggero e una forza interiore più dirompente. Vedremo se anche il resto della stagione manterrà questa freschezza.