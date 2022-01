Big Sky 2 Prime Impressioni: un ritorno poco originale su Disney+

David E. Kelley, nel bene e nel male, ha dato uno scossone alla produzione televisiva incentrata sul crime e il thriller riuscendo a donarle nuova linfa e condendola ogni volta con spirito e generi peculiari. È da lui che prende vita la miniserie di successo Big Little Lies - Piccole grandi bugie basata sul romanzo di Liane Moriarty, che per il clamore ricevuto ha visto la sua storia teoricamente chiusa all'interno di sole sette puntate allargarsi con una seconda stagione inizialmente non prevista (abbiamo analizzato qui il successo di Big Little Lies).



È sempre Kelley ad essere passato, portandosi un'altra volta dietro Nicole Kidman, all'omicidio efferato di una giovane donna in The Undoing - Le verità nascoste che ha visto crollare il palazzo di cristallo che il personaggio di Grace Fraser si era costruita attorno (ve ne parlavamo nella nostra recensione di The Undoing). Ed è per una terza collaborazione thriller che si ritrova nuovamente al fianco di Kidman per una miniserie meno di presa e superficiale come abbiamo visto nella recensione di Nine Perfect Strangers, la quale richiama sicuramente intrighi e atmosfere del produttore/sceneggiatore, ma che centra assai meno lo snodo del mistero.



Nell'alternarsi tra queste produzioni dai cast risonanti e l'incetta di premi ricevuti, cercando di mantenere la propria mente aperta e la creatività continuamente galoppante, David E. Kelley ha lavorato nel corso di questi progetti a uno show laterale che potesse aprirsi a un altro tipo di racconto e di pubblico. Parliamo di Big Sky, che torna ora per una seconda stagione su Disney+.



Il ritorno alla serialità per tutti

Big Sky presenta una rete di casi e indagini meno eleganti, soprattutto nella messinscena e nell'ideazione visiva e scenografica, che hanno però il giusto gancio per lo spettatore.

Un prodotto generalista che può essere seguito con maggiore facilità nonostante la complessità dell'investigazione e la presenza dei tanti personaggi, basandosi su una tipologia di prodotto più classico destinato a un'audience più clemente, che non viene privata di qualità e impegno. È così che Big Sky, con le sue sedici puntate, ha accompagnato nei torbidi giri sessuali e criminosi gli spettatori, approdando solo successivamente su Disney+, quando ormai era riuscita a suscitare una discreta attenzione in territorio nazionale andando in onda sulla ABC. È portandosi dietro quella scia di consensi pur tiepidi, ma di una certa rilevanza, che David E. Kelley si è messo al lavoro sulla seconda stagione che sbarca tra le serie Disney+ di gennaio 2022 e di cui possiamo già avanzare le nostre prime impressioni.



L'operazione thriller poliziesca con protagoniste Katheryn Winnick e Kylie Bunbury continua arricchendosi dei personaggi che si sono aggiunti mano a mano nel corso della prima stagione e hanno contribuito a formare il tessuto narrativo che ha costituito le precedenti puntate.

Sono anche i traumi quelli che le donne e il resto dei colleghi e famigliari si portano dolorosamente appresso a seguito degli scombussolamenti che hanno segnato le loro vite personali e professionali. Ed è stabilendo nuovi obiettivi e cercando di lasciarsi indietro il passato che le donne e, con loro, il resto dei personaggi cercheranno di proseguire sulla loro strada, dovendo però scendere a patti con ritorni e ricordi a cui non potranno sottrarsi.



Big Sky: tutto prosegue liscio e invariato

È così che in Jenny (Winnick) risale il desiderio di portare con sé il distintivo e Cassie (Bunbury) è concentrata prima di qualsiasi altra cosa sulla sicurezza di suo figlio. Due donne che nel corso della prima stagione si erano avvicinate e a cui l'inizio della seconda mette l'esistenza sotto prospettive differenti.

Eppure è sempre nella scoperta di crimini e ingiustizie su cui le protagoniste si concentreranno, molti dei quali avranno ancora a che fare con il caso appena chiuso, di cui però alcuni dei colpevoli sono ancora in libertà. Un'indipendenza limitata vista la condizione di prigionia in cui ritroviamo il sociopatico Ronald di Brian Geraghty, ancora una volta alle prese con un oppressore con le fattezze dell'attore John Carroll Lynch, che dopo l'addio al suo scabroso agente Rick torna nello show nelle vesti del gemello naturalista, ma pur sempre manipolatore, Wolf. Come con gli iniziali episodi della sua prima stagione (qui la nostra anteprima di Big Sky), anche questa ripartenza mostra l'intenzione della serie di immettere immediatamente lo spettatore all'interno delle vicende, partendo da subito con segreti e pericoli come il serial ha già dimostrato di non aver paura di mostrare. Il tono è sempre lo stesso e questo facilita al prodotto il mantenimento del proprio target, forse potendosi spingere anche leggermente oltre rispetto agli standard prestabiliti che spesso ha presentato, ma che convergono ogni volta nella riuscita di uno show che possa essere sia di fattura semplice che di moderato intrattenimento.