Black Bird: le prime puntate su Apple TV+ promettono un ottimo thriller

Conclusa Shining girls la piattaforma di Apple TV+ non si fa mancare il suo prossimo thriller seriale (se non l'avete letta non perdete la nostra recensione di Shining Girls). L'operazione di adattamento del romanzo omonimo della scrittrice sudamericana Lauren Beukes viene sostituita da Black Bird, storia ispirata da fatti reali sceneggiata per il piccolo schermo da Dennis Lehane e che sposta i casi d'omicidio dai viaggi temporali all'instabilità psichica delle persone. Ancora una volta sono donne di giovane età le vittime preferite dei serial killer, che se in Shining girls rappresentavano il senso di rifiuto e frustrazione del cattivo di Jamie Bell, in Black Bird hanno una matrice similare e avvicinabile, velata probabilmente anche da disturbi e dissociazioni dell'identità.



Un cast promettente

Ma, a meno che non si conosca ciò che è avvenuto davvero in questi casi collegati tra loro da un unico assassino negli anni Novanta, non si può ancora ben sapere cosa aspettarsi dalle sei puntate che settimanalmente usciranno sulla finestra streaming, se non che la strada che attende lo spettatore potrebbe farsi sempre più tetra e malata. Come il compito che aspetta il protagonista Jimmy interpretato da Taron Egerton, rinchiuso in carcere per droga e possesso di armi e destinato a dieci anni di detenzione che potrebbero sparire se riuscisse a far confessare un detenuto accusato di quattordici omicidi.

Un uomo costretto a decidere se rischiare per il ritorno alla libertà facendosi trasferire in una delle strutture più problematiche e violente degli Stati Uniti e far accorciare notevolmente la propria pena. Una scelta difficile, ma dai risvolti potenzialmente irripetibili per Jimmy, il quale cercherà di conoscere il presunto assassino di Paul Walter Hauser, nuovamente in un ruolo ambiguo e ai limiti della legge dopo il suo protagonista nel film di Clint Eastwood Richard Jewell. Ed è proprio sulla caratterizzazione dei personaggi che punta fin da subito Black Bird, partendo dalla premura e la presenza accattivante del criminale Jimmy, andando alla solidità tutta d'un pezzo del capo detective Brian Miller di Greg Kinnear. C'è poi l'attrice Sepideh Moafi nel ruolo di una dura e determinata agente intenta a fare da collegamento tra il dentro e il fuori la nuova realtà carceraria del protagonista, per arrivare poi al probabile serial killer Larry che vede un Hauser sempre in grado di rendere funzionale la propria esteriorità peculiare, rafforzandola con accentuazioni e sottolineature notevoli. Quelle che lo rendono un sospettato perfetto, incapace di guardare negli occhi i poliziotti, insofferente al contatto fisico e all'apparenza continuamente in uno stato confusionale, il quale ne aumenta la sensazione di disagio inserito in un contesto sociale.



E che al momento nelle prime puntate della serie si alternano con la confidenza e la presenza scenica fortemente affascinante di Egerton, non solo di un tono muscolare invidiabile, ma compatibile con la figura di un belloccio benestante che ha vissuto la sua vita al massimo finché ha potuto e alla quale vuole ritornare. Tutto questo con venature però estremamente umane e dalla spiccata sensibilità, la stessa che gli servirà per piegare alla propria fiducia il compagno di galera Larry.



Nella mente di un assassino

Dalle prime impressioni di Black Bird si coglie perciò un'attenzione e una cura nella delineazione dei personaggi i quali si percepisce reggano con maestria e convinzione i passaggi e le atmosfere della serie. Un'aria che non può che essere cupa visti gli argomenti trattati, ma che cerca anche una certa agilità di scrittura che traspare anche da sequenze distanti dai veri e propri atti di follia esercitati da colui che è stato indicato come l'assassino (che a propria volta ha confessato) e nell'espressione dell'interiorità dei personaggi.

La mente dei serial killer è ancora un territorio che è impossibile da non voler analizzare anche e soprattutto dopo il successo seriale di Mindhunter (leggi la nostra recensione di Mindhunter), ma la particolarità di Black Bird sembra quella di non voler solamente studiare i procedimenti che portano qualcuno a esercitare atti indicibili, bensì la costruzione di un'indagine al chiuso che dovrà giostrarsi soprattutto sull'interazione di due soli individui. Ora il pubblico non può che aspettare il primo contatto tra Jimmy e Larry per vedere dove li condurrà il racconto di questa miniserie, cercando di comprendere a propria volta i segnali affermativi per vedere o meno confermato lo spirito aggressivo e letale del personaggio di Paul Walter Hauser.