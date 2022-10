Boris 4 su Disney+: il ritorno della serie cult italiana promette bene!

Una stagione mai richiesta, osteggiata dalla trama stessa di una serie che ha illuminato le vergognose assurdità delle modalità televisive italiane, è pronta a debuttare su un catalogo di una piattaforma che fa del politicamente corretto una bandiera di unità da mostrare con orgoglio. Potrebbe sembrare la ricetta per un disastro, ed invece i primi episodi della quarta stagione di Boris lasciano trasparire ottime sensazioni non solo sul piano di una storia che ha ancora tanto da raccontare, ma anche per quanto riguarda una cornice concettuale attualizzata e per questo fresca, che diventa un nuovo corpo da fare a pezzi con le battute e le dinamiche già mostrate con grande sagacia in tre stagioni memorabili.



Disney+ si prepara ad accogliere la fuori serie italiana, disponibile dal 26 ottobre per tutti gli abbonati al servizio (per ingannare l'attesa potete riguardare il trailer di Boris 4, mentre qui recuperate il catalogo di Ottobre di Disney+), portando sui piccoli schermi quella che appare come una vera e propria provocazione ai suoi danni, traslocando la troupe scellerata de Gli Occhi del Cuore negli studi di una multinazionale ma portandosi in questo modo il nemico in casa, perché certe modalità di esecuzione sono insite nel DNA italiano e non possono cambiare soltanto in virtù di un nuovo distributore.



Un messia di nome Stanis

Sono trascorsi la bellezza di dodici anni dall'epilogo della terza stagione di Boris, certe cose sono state stravolte dal tempo, altre invece resistono stoicamente incuranti di tutto. Alessandro detto Seppia (è il soprannome più gentile tra i tanti del suo curriculum) non è più uno schiavo sfruttato e sottopagato, ma il responsabile di una piattaforma streaming impegnato nella ricerca di nuovi format da presentare al distributore.

Stanis La Rochelle e Corinna Negri hanno invece coronato con il matrimonio un amore a lungo inseguito - ma soprattutto richiesto a furor di popolo tra like sui social e paparazzate da sbattere in prima pagina - e sono i co-produttori della SNIP (So Not Italian Production), una casa che si prepara a sfornare l'ennesima grande intuizione dell'attore: portare in scena con una serie tv la vita di Gesù Cristo, ispirandosi agli eventi del Nuovo Testamento. Pianificare l'intero progetto però non è sufficiente a garantire la distribuzione da parte dei colossi dello streaming, ed è per questo che i coniugi mettono sotto pressione la loro vecchia conoscenza per convincerlo a "vendere" il prodotto ai suoi capi. Alessandro è molto restio a riguardo, ma si trova costretto ad aiutarli nelle riprese modificando quanto basta la trama affinché ci sia il "lock", l'approvazione dell'algoritmo e tante altre fantastiche trovate contemporanee.



La troupe che ha lavorato a capolavori come La bambina e il Capitano si trova quindi ad affrontare un'opera molto complicata rimanendo nei limiti delle solite ristrettezze economiche, facendo attenzione ad un contesto lavorativo che deve essere obbligatoriamente pulito ed inclusivo, l'esatto opposto rispetto ai classici metodi della televisione italiana.



Maledetta nostalgia

Che questa quarta stagione fosse indirizzata agli amanti di Boris lo si era capito già da tempo, e non tanto da quel 4 che campeggia in bella mostra nel titolo di una serie storica, ma perché il fattore nostalgia si fa base fondamentale di un'opera dedicata a chi ha vissuto in prima persona quello che è diventato un fenomeno sociale e culturale, tra tormentoni indimenticabili ed un modo di fare satira diretto ed al tempo stesso intelligente.

I primi episodi non lesinano sui rimandi al passato, e seguendo le stesse modalità di umorismo non nascondono la loro provenienza e vengono puntellati da veri e propri flashback, riproposizioni di personaggi e situazioni impossibili da modificare, ma calano questo inossidabile passato all'interno di una cornice nuova, quella delle piattaforme streaming. Ed ecco che termini come algoritmo ed inclusività diventano all'ordine del giorno, ciancicate e sputate con fare burbero dai membri di un cast ancorato alle vecchie modalità di lavoro, e quando il nucleo centrale delle sequenze rimane quello storico di Boris questa quarta stagione procede a gonfie vele. Nel divario tra una modernità gentile ed un passato aggressivo i personaggi che abbiamo imparato ad amare continuano ad essere esilaranti, divertono proprio in virtù dei continui rimandi ad eventi lontani più di dieci anni, riproposti senza alcuna remora da una sceneggiatura che vuole coccolare i fan più affezionati.



Se nei volti storici della serie questa nuova iterazione riesce ancora a convincere, è in quelli nuovi che invece la struttura sembra scricchiolare: alcuni dialoghi lasciano sensazioni contrastanti, sia per il contenuto di certe conversazioni non a fuoco che per il ritmo altalenante di un montaggio a volte frettoloso. Da questo punto di vista i primi episodi della quarta stagione sembrano quasi soffrire un formato riduttivo nella presentazione frenetica dei nuovi scenari, perché gli eventi si susseguono senza soluzione di continuità e non hanno mai il tempo di assestarsi, sostituiti a velocità folle da nuove e vecchie situazioni che hanno a loro volta vita breve.