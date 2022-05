Bosch Legacy: una ripartenza impeccabile per lo show Amazon Prime Video

È trascorso un anno dall'ultimo episodio della settima stagione di Bosch, la serie Amazon Original che ha portato sul piccolo schermo i romanzi di Michael Connelly, uno degli autori più importanti nel campo del thriller e del legal drama. Nonostante il continuo plauso della critica, la quale ha puntualmente elogiato ogni nuova avventura di questo detective vecchio stampo, lo show ideato da Eric Overmyer - autore di veri e propri pezzi da novanta come The Wire, The Man in the High Castle e Law and Order - non ha mai conquistato l'affetto del pubblico, rimanendo in vita solo grazie all'amore sconfinato di una nicchia di silenziosi e fedeli affezionati. I numeri deludenti registrati sulla piattaforma streaming hanno messo in serio pericolo il prosieguo della serie, fino ad arrivare alla scioccante conclusione che ha spezzato il cuore dei suoi fan.



A 12 mesi di distanza è Freevee a restituirci questo crime thriller duro e puro, in un'operazione di rebranding che lasciava pensare ad uno spin-off, ma che si configura come un vero e proprio sequel per tematiche, personaggi e qualità generale del prodotto (un'operazione molto vicina a quella operata da Netflix con Better Call Saul, che nell'ultima stagione si ricollegherà direttamente a Breaking Bad con il clamoroso e atteso di ritorno di Walt e Jesse). Bosch: Legacy fa parte delle serie Amazon Prime di maggio 2022, e dopo aver visto i primi 4 episodi non possiamo che lodare il ritorno di uno spettacolo semplicemente imprescindibile per gli amanti dei thriller polizieschi.



La vita senza distintivo

Hieronymus Bosch (Titus Welliver) ha finalmente abbandonato il dipartimento di polizia di Los Angeles, dopo una vita trascorsa a scendere a patti con una burocrazia farraginosa, cavilli tecnici e imposizioni legali che gli hanno impedito di perseguire la sua ricerca ossessiva di giustizia. Harry adesso è un detective privato e accetta soltanto i casi che più lo coinvolgono, guadagnandosi il pane eseguendo il lavoro in cui è maestro, ma muovendosi libero dagli obblighi morali indotti da un distintivo.

L'avvocato difensore Honey Chandler (Mimi Rogers) si è risvegliata dal coma farmacologico al quale i medici l'avevano costretta in seguito al vile attacco di un sicario, che le aveva sparato dopo essersi introdotto in casa sua, ed ora - dopo una lunga e travagliata riabilitazione - ritorna al lavoro con una nuova visione della sua vita, nonostante un grave problema di ansia la renda soggetta ad attacchi di panico che la donna cerca di curare con dosi importanti di alcool. Per un Bosch che abbandona il distintivo, un altro raccoglie la sua eredità: la figlia di Harry, Maddie (Madison Lintz), è diventata un agente di polizia per cercare di migliorare un mondo fin troppo tenero nei confronti dei malvagi, ma si troverà ben presto a fronteggiare le zone grigie di una professione nella quale non sempre trionfa la giustizia, dove una divisa può diventare più pesante di un'armatura medievale.



Narrazione sostenuta

Questa nuova iterazione di Bosch coinvolge e tiene incollati allo schermo grazie al ritmo vivace garantito dalle tre storie parallele dei suoi protagonisti, per una visione che rifugge i sentimentalismi e i tempi morti gettandosi a capofitto nel cuore pulsante dei suoi avvenimenti.

La gestione delle dinamiche narrative di queste prime puntate è il fiore all'occhiello di una produzione estremamente convinta dei propri mezzi, la quale può contare sull'ottimo lavoro svolto dalle sette stagioni precedenti per garantire ed espandere un immaginario dal fascino oscuro: in Bosch non c'è spazio per scoperte sconcertanti né per fulmini a ciel sereno, tutto è puro e prevedibile come nella peggiore delle realtà, ma questo nucleo di realismo è ciò che tiene insieme una storia verace e senza fronzoli. Passando ad un altro personaggio nel momento clou di una linea narrativa, gli episodi sono contraddistinti da una quantità elevata di eventi significativi, mentre lo show sembra voler garantire tutte le sfaccettature del genere thriller: le indagini di Harry rimandano al classico hard-boiled di una ricerca molto complicata, a sua figlia Maddie spetta il compito di ravvivare l'azione con scene più fisiche e rapide, mentre l'avvocatessa Chandler esplora le minuzie e i sotterfugi dei casi legali nei quali è coinvolta. Le diverse trame convergono infine sul racconto orizzontale e pluristagionale che vede al centro Carl Rogers, l'uomo che ha assunto il sicario per uccidere Honey Chandler, rilasciato dalla prigione a causa di un'insufficienza di prove che ha il sapore della corruzione.



Luci ed ombre della giustizia

Harry si ritroverà quindi a lavorare fianco a fianco con il suo vecchio nemico, quell'avvocato difensore che fin troppo spesso ha rimesso in libertà i criminali giocando sulle storture del sistema giudiziario, indagando sul facoltoso uomo d'affari per cercare di assicurarlo alla legge.

La Los Angeles di Bosch è caratterizzata dai suoi assurdi chiaroscuri morali, in una lotta perenne tra il bene ed il male nella quale i suoi protagonisti non trovano mai una collocazione precisa, perché ognuno è costretto a lavorare sui propri demoni oltre che sugli ideali di giustizia. La fotografia abbraccia visivamente questa concezione disorientante della legge puntando sui toni caldi di un'America assolata, con zone di luce accecanti che nascondono le dense ombre dei problemi irrisolti. Le interpretazioni degli attori protagonisti, così come quella dei comprimari che vorticano intorno a loro, è ineccepibile e sempre convincente. I personaggi sono vari e vengono approfonditi con la giusta cura, regalando un mosaico di anime tormentate al quale risulta impossibile resistere. Siamo solo ai primi episodi di questo "spin-off" targato Freevee, ma ogni dubbio riguardante la qualità generale di un prodotto tanto amato è già spazzato via: Bosch Legacy veste con onore il pesante fardello delle stagioni passate, e sembra perfettamente in grado di regalare uno spettacolo che rimarrà negli annali del genere crime.