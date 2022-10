Tutto chiede salvezza: la serie Netflix sulla malattia mentale già commuove

Nel 2020 Daniele Mencarelli scrive un romanzo incredibilmente personale. Tutto chiede salvezza ripercorre gli anni della comprensione del suo disagio mentale, quello che lo portava a reagire con impulsi e scatti d'ira, alternati alla sconsolante caduta in una depressione acuta che lo spingeva sempre di più verso l'oblio. Quello che ottenebra la mente e confonde pensieri e emozioni, rimanendo ossessivamente fermo a interrogarsi su che senso può avere questa nostra vita, soffrendo profondamente. Una storia in prima persona che lo scrittore mette su pagina arrivando tra i finalisti del Premio Strega, per venire poi selezionato da Netflix, che decide di trasformalo per la regia e la sceneggiatura di Francesco Bruni - la serie fa infatti parte del catalogo di ottobre 2022 di Netflix.



Un desidero che l'autore di Scialla e Tutto quello che vuoi porta a compimento pur avendo pensato dapprima alla stesura di un lungometraggio, venendogli poi proposto un racconto episodico che Bruni sceglie di suddividere per ogni giorno della settimana che Daniele - omonimo e a tutti gli effetti doppio dello scrittore del libro - è costretto a passare nel reparto del TSO. Un ambiente in cui il giovane si ritrova dopo un attacco psicotico scoppiato all'improvviso e influenzato dall'assunzione di cocaina, tutto collegato alla malattia che per troppi anni il ragazzo ha voluto rinnegare e che è poi esplosa sfociando in maniera incontenibile, riversandosi su se stesso e la propria famiglia (per dare un primo sguardo non perdete il teaser di Tutto chiede salvezza).



Qual è il senso della vita?

Un evento scatenante che le prime due puntate di Tutto chiede salvezza riportano, dando la sensazione di essere semplicemente il lancio per un percorso di (ri)scoperta e comprensione di una propria interiorità, che proseguirà arrivando ai luoghi più bui che Daniele racchiude lì dove non si è mai deciso davvero di scavare.

Seppur la serie preannuncia il fatto che sarà con il proseguire degli episodi che la storia si aprirà ad un cammino di cura e crescita necessario per riuscire a rapportarsi nuovamente all'esistenza, fin dalle nostre prime impressioni Tutto chiede salvezza dimostra che è grazie all'asciuttezza e alle scoccate definite e limate di Francesco Bruni che il racconto è pronto a colpire per mettere al tappeto lo spettatore. Uno stile ricorrente fin dai lavori con Paolo Virzì e accentuato con l'inizio della sua carriera anche dietro la macchina da presa, che sembra raggiungere il punto massimo nell'incontro del dramma, da sempre da sottofondo alle storie dell'autore, e il suo contraltare umoristico. Una penna portata a smorzare la crudeltà e la malinconia della vita con l'ironia che la contraddistingue, che sa trovare innata e inevitabile nel genere umano.



Una tendenza ad alleggerire la tragicità che si respira anche nella camerata dei personaggi, tra cui Daniele si ritroverà a condividere un'intimità con cui per primo aveva avuto paura di mettersi a contatto, ma che per il pubblico si fa pozzo di un'empatia in cui si ha intenzione di guardare per comprendere meglio il ragazzo e, forse, la maniera con cui ci approcciamo alla sensibilità. La nostra, quella degli altri, quella di cui a volte sentiamo la mancanza e che altre ci trafigge in modo letale lasciandoci tramortiti.



Decidere di tuffarsi

Un po' come fanno le puntate iniziali di Tutto chiede salvezza, con il loro modo di agire sullo spettatore come sul suo protagonista, spaventando per ciò che potremmo scoprire sulla nostra mente tanto delicata, eppure decisi a tuffarci per affrontare anche il pericolo di buttarci e scoprirci fragili.

L'istinto di morte nella serie è proporzionale al suo desidero di aiutare Daniele e, con lui, un pubblico che viene preso per mano. Che viene scosso, scombussolato, portato sulle giostre come l'umore dei personaggi, in un'alternanza tra parte bianca e parte nera spiegate da Gianluca, il compagno di stanza di Daniele, ossia il già commovente interprete Vincenzo Crea. Tenero e meravigliosamente nel ruolo col fisico e l'anima, come il resto di un cast che segue i vari registri di Bruni dettati dalla pagina e egregiamente riportati, per una direzione degli attori inappuntabile come la scelta di un Federico Cesari che col suo protagonista dimostra di aver fatto il grande passo. Di essere diventato un attore in grado di saper reggere sulla propria interpretazione una scena, una storia. Quella di cui è il catalizzatore, bravo come forse non potevamo immaginare.



Quanto potenziale che non vediamo l'ora di finire di scrutare con Tutto chiede salvezza. Con la discrezione che la serie riserva alla malattia mentale e la schiettezza per trattarla come è necessario sia fatto: riportandola nello spettro della normalità. Di un disturbo che non è da stigmatizzare, e che una serie come questa può insegnarlo.