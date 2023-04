Citadel: la rischiosa spy story Amazon Prime Video dall'animo blockbuster

Citadel è tutto quello che ci si sarebbe aspettati, nel bene e nel male. Nel bene perché, effettivamente, lo show tra le serie Amazon Prime Video di aprile 2023 (non perdete anche i film Amazon Prime Video di aprile 2023) è la dimostrazione di quanto un servizio streaming possa investire oggi in produzioni ad altissimo budget - cosa che la medesima finestra online aveva dimostrato anche con Gli Anelli del Potere. Nel male perché è evidente, dalla scelta del cast fino all'animo goliardico dello show che debutta il 28 aprile sulla piattaforma di Jeff Bezos, quanto sia facile per un simile racconto finire col rischiare di non saper mantenere insieme in maniera compatta l'enormità della produzione, dell'ideazione creativa e dell'impegno economico, riversandone il peso in episodi che ne contengono sia l'alta ambizione, oltre che la possibile - quanto rovinosa - caduta.



La difficile vita di una spia

Nelle prime due puntate di Citadel è esattamente questo l'umore che si respira: una grande produzione che mostra tutti i suoi soldi per treni in fiamme e imprevedibili esplosioni, sullo sfondo di una narrazione spionistica con tanto di rimozione dei ricordi e ritorno a una vita a cui non si sapeva di appartenere.

Come quella di Mason Kane, interpretato da Richard Madden, che dopo essersi tanto interrogato sulle cicatrici sul suo corpo, scoprirà trattarsi del risultato delle sue missioni segrete e dei continui combattimenti. Una rete di agenti e di spie, quella di cui Mason faceva parte, talmente bene addestrata e capillare da dover essere fermata. Politica e potere che si mettono in mezzo cercando di arrestare un'organizzazione letale e pericolosa, quella di cui Mason tornerà a conoscenza, pur non essendo affatto sicuro di voler riabbracciare quella vita. Un'esistenza precedente rispetto a quella da uomo sposato e padre affettuoso che conduce da otto anni, che ripercorrerà insieme alla sua ex compagna di avventure Nadia (Priyanka Chopra), aumentando la confusione tra la persona che era e chi è poi diventato.



Nell'obiettivo di conquistare più pubblico possibile, affidando a volti (semi) noti il compito di attrarre spettatori e cercando una storia che sia più chiara e semplice possibile, Citadel è uno show che non cerca la raffinatezza, ma si presenta così, ruvido e grezzo. Non tratti della sua personalità, bensì un risultato grossolano che ha però dalla sua la capacità di essere incredibilmente fruibile, in particolar modo per coloro che adorano l'action e le sparatorie.

Elementi che si immergono nei sotterfugi e nei doppi giochi che spesso tali racconti vanno a riservare, avendo l'impressione di trovarsi davanti al più esaltante intrigo spionistico realizzato, quando in verità è tutto già telefonato. Eppure, proprio per questa sua volontà di essere modesta, essenziale, la serie potrebbe attirare l'attenzione del pubblico, il quale potrebbe rimanere addirittura impelagato nei risvolti degli episodi.



Una rete più grande

Speranza che può venir riposta in Anthony e Joe Russo, produttori esecutivi della serie Prime Video. Un'attenzione a un progetto che ha aspirazioni di assetto mondiale, volendo costruire un serial tentacolare, mettendo in comunicazione varie versioni di Citadel, ognuna ambientata in un differente paese. Una lavorazione partita in India e imminente anche qui in Italia con la partecipazione di Matilda De Angelis, e di cui si percepisce la portata mastodontica con cui i Russo desiderano procedere, dimenticando però a volte che anche la qualità dovrebbe entrare a far parte delle priorità del piano di produzione.

Nel frattempo, dunque, vediamo come proseguiranno i protagonisti di Citadel, nonostante la recitazione sia di Madden che di Chopra non sia finora all'altezza - a differenza soprattutto di un imprevedibile Stanley Tucci. Una missione che Amazon Prime Video deve cercare di portare a termine lasciando il pubblico soddisfatto. Perché, altrimenti, non ci sarà nessuna fiala cancella ricordi a cui potersi appellare.