Cobra Unità Anticrisi: un ritorno poco convincente su Sky

Se nella nostra anteprima di The Son abbiamo fatto un salto nel tempo tra le distese texane, ora torniamo ai giorni nostri, e più precisamente in Gran Bretagna. Parliamo di ritorno perché andremo ad analizzare la seconda stagione di Cobra Unità Anticrisi che, dopo una prima season, tra luci e ombre cerca di proseguire per la sua strada cambiando le carte in tavola. Infatti ad attenderci non troveremo più una società al collasso senza energia elettrica, ma una minaccia più subdola e nascosta, che approfondiremo in questa anteprima.



Disastri e politica

Nella recensione di Cobra Unità Anticrisi avevamo sottolineato come la componente politica dominasse buona parte dello spazio a disposizione, in una serie che nonostante i cali riusciva a tenere alta la tensione, mettendo in campo alcune idee interessanti.



Dopo aver visto i primi due episodi della seconda season, possiamo dire che anche questa volta alla base c'è il tentativo di costruire una catastrofe inaspettata legandola allo scenario politico, ma rispetto al ciclo di episodi antecedenti alcuni limiti non solo si ripresentano, ma sono rafforzati da una situazione generale che non riesce a comunicare quell'urgenza che si percepiva in precedenza.

Il passaggio dall'esplosione solare all'attacco informatico non riesce infatti a restituire la stessa sensazione di pericolo e, anche se viene nuovamente imbastita un'emergenza estrema accompagnata da un evento catastrofico, il risultato non è dei più convincenti.



Anche sul versante politico ritroviamo pattern e intrighi già sperimentati, e le varie pause che Cobra si prende nel narrare gli eventi rendono il tutto meno coinvolgente di quanto potrebbe essere. Ci troviamo perciò al cospetto di una partenza frenata da numerosi limiti, e anche se il secondo episodio sembra imboccare la giusta strada, per il momento non basta a sollevare un titolo che sembra incapace di evolversi.



Volti noti e new entry

Come prevedibile anche nei nuovi episodi ritroviamo i personaggi principali della season precedente, tra i quali spiccano le conferme di Robert Carlyle nei panni del premier Robert Sutherland, e Victoria Hamilton in quelli del capo di gabinetto Anna. I due sono ancora una volta figure centrali, ma in queste battute iniziali sembrano meno a fuoco del solito.

Se da una parte ciò è giustificato dalle pressioni che gravano sulle spalle dei protagonisti, dall'altra è soprattutto Robert a restituire un atteggiamento meno credibile e leggermente sopra le righe che non convince appieno, mettendo in moto reazioni che non sembrano in linea con l'arco di sviluppo del personaggio.



E se la presenza di volti noti è un buon punto dal quale ripartire, purtroppo è anche chiaro che la serie sembra arenata su scambi di battute e ruoli già proposti in precedenza, in giochi politici che necessiterebbero di qualche svolta imprevista per non risultare spossanti e, in alcuni casi, prevedibili. Come conseguenza, anche il ritmo generale lascia a desiderare, accelerando in un secondo episodio che forse potrebbe rivelarsi la chiave di volta per i restanti capitoli. Un'altra boccata d'ossigeno potrebbe inoltre giungere dalle new entry che cercano di farsi spazio all'interno della narrazione e che, pur non essendo al centro dell'attenzione, sembrano avere qualcosa in serbo per il prosieguo della trama.

Ora non resta che attendere e capire quale sarà la direzione di questa seconda stagione anche perché, in fin dei conti, la minaccia principale potrebbe regalare delle sorprese, riuscendo a risollevare una vicenda meno coinvolgente del previsto. In conclusione, se avete apprezzato la prima stagione di Cobra e amato i suoi personaggi, potreste trovarvi a vostro agio in questo nuovo capitolo, ma sappiate anche che i difetti ci sono e si fanno sentire, lasciando diversi dubbi per il futuro dello show.