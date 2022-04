Diavoli 2: Patrick Dempsey e Alessandro Borghi tornano su Sky

Avevamo lasciato Massimo Ruggero diviso da due grandi eventi che si preparano a deflagrare nel corso della seconda stagione. Da un lato la nomina a CEO al posto di quello che è stato il suo padre putativo e lavorativo, Dominic Morgan, sconfitto in quella battaglia silente che rischiava di mettere in ginocchio l'Euro e l'Europa. Dall'altro lato la notizia della morte di Sofia, l'hacker che l'aveva aiutato sin dall'inizio a scoprire i misteri della New York London e della quale si era innamorato: nonostante l'avvertimento di lasciarla stare, di non compromettere in nessun modo la sua vita nonostante la promessa, da parte della ragazza, di distruggere Ruggero, la prima season si chiudeva con l'annuncio della sua dipartita per mano di un pirata della strada (rinfrescatevi le idee col nostro first look di Diavoli). Lo sguardo, per niente rassicurante e molto accusatorio, Massimo lo volge subito ad Alex Vance, guardia del corpo di Dominic adesso passata al servizio del nuovo CEO della banca. Da qui si costruisce il presente e il futuro di Ruggero.



Alle porte della Brexit

La prima stagione di Diavoli si era concentrata sulla Grande recessione che aveva colpito Stati Uniti ed Europa a cavallo tra il 2007 e il 2013, precisamente negli avvenimenti di settembre 2011. La chiusura di quella che era una vera e propria guerra avviata da Dominic Morgan, CEO della New York London, era stata poi interrotta dall'intervento, non di finzione ma reale, di Mario Draghi: il governatore della BCE, salito in carica da poco, aveva annunciato misure eccezionali a favore delle banche allo scopo di salvaguardare l'Euro.

Una mossa che sancì, nell'ambito della fiction con protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, la fine dell'interregno imposto da Morgan e l'inizio di quello di Ruggero. Con la seconda season, Diavoli torna su un argomento di assoluta attualità, concentrandosi sulla Brexit. Avvenuta ufficialmente il 31 gennaio del 2020, l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, come spiega lo stesso Ruggero durante un discorso di incoraggiamento al suo intero team, rappresenta un'opportunità da cogliere per i mercati, per comprendere al meglio tutto ciò che sta accadendo in Europa e per tentare di salvaguardare la moneta britannica. Sullo scenario, però, non c'è già l'avvenimento in sé, bensì la fase preparatoria: siamo, infatti, nel 2016, a un anno dall'inizio dei negoziati, ufficialmente avviati il 19 giugno 2017 da parte della Gran Bretagna. Dinanzi a questa vicenda, Ruggero decide di coinvolgere dei fondi cinesi affinché possano entrare nel team della banca, con il rischio, però, di coinvolgere un avversario politico. La banca rappresentata da Massimo, d'altronde, è filoamericana e la guerra fredda tra la Cina e gli Stati Uniti potrebbe giocarsi proprio sul filo del rasoio della potenza investitrice.



Non c'è solo la Brexit, perché il flashforward che Diavoli 2 ci offre ci proietta direttamente a marzo 2020, all'inizio del lockdown, in una Milano deserta e un Duomo che osserva la solitudine dinanzi a sé. Tra indizi seminati da Dominic Morgan, che annuncia la fine del dominio di Massimo Ruggero, si compie un doppio salto indietro verso lo spauracchio della Brexit, che permette ai cinesi di entrare in affari con il nuovo CEO della NYL. Ruggero, in questo contesto, sembra esserne uscito rafforzato, ancora più tutto d'un pezzo, spogliato di tutti i problemi che lo hanno condizionato nella prima stagione: un personaggio attento alle strategie e alle tattiche in gioco, intenzionato a non cedere mai più il fianco a chi pensava fosse amico e poi lo ha tradito.



Gli amici del CEO

Il nuovo ruolo di Massimo, però, non è solo quello di essere uno stratega e un amico, ma anche di incutere timore: questa è la lezione che arriva dal Global CEO, il suo nuovo temibile contrappunto decisionale.

L'evoluzione del personaggio continua in tal senso, soprattutto nel momento in cui si ritroverà costretto a prendere decisioni importanti sul suo team, su chi lo ha affiancato in quella scalata che adesso lo ha condotto al vertice. Alle sue spalle prende più piede la presenza femminile della finanza, molto più di quanto accaduto nella prima stagione: la nuova Head of Trading è una donna, è cinese e arriva direttamente da quella nuova scia di potere asiatica. Nella dicotomia con Eleanor si crea un rapporto intenso che alimenta il female power della stanza e che dà vita alle prevedibili scaramucce che già avevano visto il poi licenziato Paul contrastare Oliver, adesso vero braccio destro del CEO.



Nel frattempo anche Dominic Morgan trova il suo Oliver Harris: così come il ragazzo raccolto dai sotterfugi dei college da Massimo, l'ex CEO scopre il talento di Nadya Wojcik, ragazza polacca che crea un forte legame con Dominic dopo essersi incontrati e conosciuti in Corea. Lui ha perso il figlio John in guerra, lei ha perso i genitori ed è stata cresciuta dalla nonna. Estranea a quel mondo della finanza che vivono Morgan, Ruggero e tutti quanti gli altri, si ritroverà spaesata, ma riuscirà a portare quella ventata d'aria fresca che la serie aveva bisogno di ricevere nella formazione del cast. Anche lei, seguendo la linea che potenzia il personaggio di Eleanor e che dà maggior spazio a Li Jun Li, la nuova Head of Trading, aumenterà il potere femminile che l'intero sembra voler sprigionare in questa stagione.