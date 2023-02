Django su Sky: una serie tv degna della leggenda western?

Tra le uscite di Sky e NOW di febbraio 2023 arriva la rivisitazione seriale di un'icona western e cinematografica come quella di Django (scoprite anche i film Sky e NOW di febbraio 2023). Un personaggio che ha un trascorso ingente e un'eredità ancora più ingombrante, che compiono un passaggio di medium proprio il 17 febbraio, dopo che la sua nuova storia è stata presentata in anteprima alla passata Festa del Cinema di Roma 2022. Una prima parentesi per affacciarsi su un pubblico che dovrà riprendere dunque confidenza col personaggio interpretato originariamente da Franco Nero, sostituito per questa nuova confezione da Matthias Schoenaerts.



Benvenuti a New Babylon

Un'operazione presa in mano dalla regista Francesca Comencini, che cura anche la supervisione artistica, e trasporta personaggi e pubblico in questa inedita New Babylon, in cui ognuno è libero di vivere secondo le proprie regole e il proprio credo.

Un luogo di depurazione da ogni costrizione, dove tutti gli uomini sono indipendenti e uguali, collocandosi nel Texas profondo di un ‘800 in cui nessuno è più uno schiavo. Uno sfondo che fa da enorme contrappunto alla storia singola del protagonista Django e che quasi lo sovrasta, vista anche la quantità sostanziosa di personaggi, i quali porteranno ognuno il proprio peso e il proprio passato, composto da innumerevoli e aggrovigliate storyline. Percorsi narrativi tracciati avanti e indietro dalla scrittura dei creatori Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che sballottano i loro tanti protagonisti all'interno di un'unica leggenda che per questo inizialmente è difficile ben delineare. Un veder tratteggiati i cammini dei vari componenti di cui, però, in principio non riusciamo a ben definire gli intenti, la provenienza, le aspettative e il carattere. Una matassa che Django deve gradualmente dipanare, ma che nelle prime puntate è ingarbugliata al punto da risultare complessa e ostica da sbrogliare.



Difficoltà che pone in una posizione scomoda lo spettatore, la cui attenzione potrà anche venir ripagata da un racconto completo e strutturato, ma che di primo acchito non si rivela particolarmente invitante per nessun tipo di pubblico. Una prospettiva la cui risoluzione è all'orizzonte sia per i vari background dei personaggi che per i successivi destini dei cittadini di New Babylon, ma che è alquanto complicato riuscire a intravedere con limpidezza, non essendo certi sul fato e la riformulazione della mitologia di questo inedito Django.



La distanza dal film del 1966

In fondo, è difficile considerare il protagonista impersonato da Schoenaerts come tale, proprio per quella moltitudine di volti e personalità che la serie inserisce dalla prima puntata e che rende il personaggio dell'attore belga uno tra i tanti in quella schiera di individui che il prodotto Sky va a elencare. Forse, tra tutti, è anche il meno interessante, per una narrazione che sembra svilupparglisi più attorno che focalizzarsi su di lui, ma è probabile che i capitoli successivi lavoreranno sulla decostruzione della sua figura.

Una strada che è perciò impossibile poter definire dall'inizio e che pone già a debita distanza il protagonista della serie dal suo riferimento primario, quello film del 1966 di Sergio Corbucci di cui mantiene solo il titolo. Troppe incertezze in questa partenza, che frena e sterza più di una volta prima ancora di cominciare. Una baraonda che si spera la serie riesca a tenere a bada, almeno per rendere fruibile al pubblico la storia. Un'incertezza generale, di quelle che mai dovrebbe avere un personaggio, soprattutto quello Django.