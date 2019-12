C'era una seconda volta: prime impressioni sulla serie francese Netflix

Di titoli sui viaggi temporali ce ne sono molti, più o meno validi. Dopo il successo della serie tedesca Dark e della sua trama intricata, sembra che tentare l'approccio con una simile tematica sia sempre più rischioso.

A provarci sono questa volta i francesi, con C'era una seconda volta: un drama in quattro parti disponibile su Netflix, incentrato proprio sul ritorno nel passato e sul disperato tentativo di rimediare a eventi che sembrano essere scritti nel destino.



Rotture, dolori e disperate imprese nel tempo

Con Gaspard Ulliel e Freya Mavor a capitanare il cast, C'era una seconda volta (Il était une seconde fois) racconta la vicenda di Vincent, un uomo che tenta di superare la separazione dalla propria ragazza, ma che fatica a ritrovare un normale ritmo di vita. Un giorno gli viene consegnata una scatola in legno all'apparenza normale, ma che si rivela in realtà un portale per raggiungere il passato. Attraversando la scatola, Vincent torna a nove mesi prima, quando ancora la relazione con Freya non si era conclusa. Consapevole di avere poco tempo a disposizione, l'uomo sfrutta gli inspiegabili poteri della scatola per cercare di rimettere in ordine gli eventi e fare in modo che la rottura non avvenga.



Nonostante la scarsa originalità su cui si basa la vicenda di Vincent, risulta sempre interessante e magnetico il ricorso all'intramontabile tematica dei viaggi temporali. La puntata d'esordio di questa breve serie tv, creata da Guillaume Nicloux, dimostra di saper ben gestire tempistiche e tono, per immergere lo spettatore in un lento viaggio. Regia e fotografia, che fanno dei silenzio e dei filtri freddi il loro marchio di fabbrica, avvicinano lo spettatore al dolore del protagonista, mentre si trascina quasi senza scopo da una giornata all'altra.



L'assenza di prospettive si trasforma per lui in una nuova scossa esistenziale quando la scatola gli fornisce una piccola possibilità di tornare indietro e cambiare il corso degli eventi.

Il pilot non perde tempo nel volerci fare comprendere come questo sia possibile, con spiegazioni o lunghe ricerche. Lo stesso Vincent si interroga poco, mantenendo comunque un atteggiamento piuttosto credibile. La disperazione di un uomo a pezzi si traduce nella volontà di gettarsi nell'ignoto, abbandonando la razionalità per cogliere l'unica chance di riscatto che la vita sembra offrirgli.



Il dubbio sollevato dal pilot



nel proprio svolgimento, nonché di qualche istante in cui sembra non essere approfondita adeguatamente la caratterizzazione dei personaggi.Il dolore di Vincent per la rottura con Louise genera un moto di empatia nello spettatore, ma al tempo stesso la scarsa conoscenza della coprotagonista femminile non permette un'immersione totale nel punto di vista dell'uomo. La prima puntata riesce comunque a darci una buona infarinatura di personaggi e situazioni, scegliendo accuratamente le informazioni da fornire, per sollevare dei dubbi.

Per tutto l'episodio non conosciamo il motivo della rottura, non sappiamo come I protagonisti si sono conosciuti, né l'andamento della relazione. Il finale, inoltre, regala un cliffhanger che contribuisce a tenere alta l'attenzione. La domanda che la scena finale suscita è la stessa che si riscontra in molti altri titoli dedicati ai viaggi temporali: è davvero possibile cambiare il passato grazie a scelte migliori, o le nostre vite sono governate dal destino? Le restanti tre puntate di C'era una seconda volta potranno forse chiarire questo annoso dilemma.