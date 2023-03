Extrapolations: una serie ambientalista con Kit Harington e Meryl Streep!

Extrapolations - Oltre il limite su Apple TV+ ha - o meglio, aveva - tutte le carte in regola per poter essere una riflessione su dove il mondo si sta dirigendo, spaventando come gli studi sull'ambiente dovrebbero fare, coinvolgendo al contempo anche per quella componente narrativa che porta gli spettatori a legarsi alle storie. C'è un tema forte e attuale, che comprende il nostro avviarci a un futuro prossimo fatto di incendi e innalzamento dei livelli del mare, minacciando di distruggere il pianeta e le nostre città così come le conosciamo.



C'è l'aumento della soglia dei gradi, quella che nella serie si sta vertiginosamente alzando, causando problemi inarrestabili e dall'impatto devastante. Incremento sostenuto per far contenti, come al solito, i miliardari, che sulle crisi mondiali ci mangiano, anzi, ci si tuffano come nella loro piscina privata, mentre i paesi lì fuori sono senza acqua. Extrapolation ha anche il cast più all star di sempre. Eppure tutto ciò sembra non bastare.



Un futuro non così impossibile

Lo show da marzo 2012 su Apple TV+ è uno specchio su un reale più vero di quanto si possa pensare, che molti potrebbero identificare col presente, e che per questo accende inevitabilmente le sensibilità di ognuno verso quel domani incredibilmente prossimo e incerto.

L'attenzione a Extrapolations - Oltre il limite è perciò di natura sia seriale che umana; di matrice artistica ma anche legata a una quotidianità che i suoi personaggi stanno attraversando, che sentiamo sempre più pressante nella nostra vita di tutti i giorni. Per questo è un dispiacere, almeno dopo le sue prime tre puntate, dover constatare che il lavoro scritto, diretto e prodotto da Scott Z. Burns non vada raggiungendo quelle alte aspettative che si erano poste, sapendo che al comando dello show figurava una personalità di tale visione e penna. Oltre allo sceneggiatore di opere quali Contagion e Effetti collaterali di Steven Soderbergh, Burns è anche il creatore e regista del The Report del 2019, in cui dirigeva un Adam Driver alla ricerca della verità riguardo alle operazioni di torture e insabbiamento da parte del governo condotte da una divisione dell'Intelligence americana dopo i fatti dell'11 settembre del 2001 (rinfrescatevi la memoria con la nostra recensione di The Report). L'adattamento di una vicenda facile agli orrori (presenti) e agli estremismi emotivi, che invece l'autore ha ridotto all'osso, facendoli praticamente scomparire, per riportare con analitica freddezza una macchia indelebile della brutalità statunitense, che si è cercato di nascondere solamente sbarrando con una striscia nera gli innumerevoli fascicoli.



Racconti stimolanti, ma senza ritmo

L'attenzione verso Extrapolations - Oltre il limite non poteva dunque che essere elevatissima a sostegno della fiducia verso il suo ideatore, soprattutto sapendo della concentrazione che la serie avrebbe posto sull'analisi del cambiamento climatico, che è presente in maniera irreprensibile, ma di cui sono evidenti alcune criticità. La distanza che solitamente la scrittura di Scott Z. Burns sa declinare, rendendola comunque un elemento di trasporto per il pubblico, non funziona stavolta applicata alla serie.

Extrapolations, al contrario, separa ancora di più lo spettatore da ciò che le puntate gli stanno dicendo, essendo perfettamente cosciente del dramma inventato dal regista e sceneggiatore, che ha però al tempo stesso uno sfondo autentico che le varie storie vanno mettendo in scena. Un non riuscire a scioccare pur volendo dirigersi in direzione di quel versante umano e morale su cui si dovrebbe e vorrebbe puntare. Un tentativo, pur con dei racconti stimolanti e di alto interesse, che i primi episodi di Extrapolations - Oltre il limite non sanno rendere accattivante, pur con un cast nel quale spiccano Meryl Streep e Kit Harrington, facendoci a ogni modo interrogare su come procederà lo sviluppo di questa serie antologica, realizzata su una narrazione unica lunga trent'anni.