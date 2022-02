La Fantastica Signora Maisel 4: la comedy Prime Video torna in grande stile

Tra le serie Amazon di febbraio 2022 il ritorno più gradito è senz'altro quello de La Fantastica Signora Maisel con la sua quarta stagione. Possiamo affermare senza ombra di dubbio che lo show originale di Amy Sherman-Palladino (Una Mamma Per Amica) su una casalinga dell'Upper West Side di fine anni Cinquanta, che scopre di avere un talento incredibile per la stand-up comedy dopo essere stata lasciata dal marito, sia tra le produzioni Amazon più riuscite e che in un ideale podio della piattaforma raggiungerebbe le vette più alte. Nonostante la terza stagione abbia segnato un rallentamento in termini drammaturgici, con storyline più compassate e una freschezza leggermente slavata (ottenendo comunque un ottimo risultato, come scrivevamo nella nostra recensione di The Marvelous Mrs. Maisel 3), la Midge Maisel di Rachel Brosnahan risplende nei primi episodi della nuova season.



Un nuovo inizio

L'avevamo già vista proiettata nel panorama internazionale, Midge, grazie all'opportunità di aprire per il celebre cantante Shy Baldwin. Non vi diremo cos'è andato storto, per non rovinare la sorpresa a coloro che ancora non hanno concluso la terza stagione, ma sta di fatto che ora lei e Susie (Alex Borstein) devono tornare con i piedi per terra, dopo essere state abbandonate sulla pista di decollo e costrette a tornare verso Manhattan. La rabbia e la delusione della comica sono importanti; Midge capisce però che le serate nelle quali ha avuto più successo di pubblico sono state quelle in cui era se stessa, libera di parlare di ciò e di chi voleva, nonostante le conseguenze.

Questa nuova consapevolezza si affianca alla preoccupazione per il nuovo appartamento acquistato dall'ex suocero con un conto in sospeso che intende onorare. Ma sappiamo tutti che fine hanno fatto i soldi di Midge nelle mani bucate di Susie. Quest'ultima dovrà ricorrere a tutti gli stratagemmi possibili per far sì che la sua cliente ottenga ciò che le spetta. Nel frattempo, Joel (Michael Zegen) continua la sua attività al club, ma deve fare i conti con la proprietà cinese, indispettita dal successo dell'uomo, che sperava fallisse nella sua impresa per non attirare occhi indiscreti sulle attività illecite dello scantinato. Abe (Tony Shalhoub) dal canto suo realizza che con il proprio lavoro al giornale non otterrà il riconoscimento materiale che si aspettava.



L'ennesima conferma?

I primi episodi de La Fantastica Signora Maisel 4 non fanno che confermare l'innegabile qualità della serie di Amy Sherman-Palladino. La scrittura convulsa - piena zeppa di scontri all'ultima battuta che si articolano in dialoghi piacevoli quanto un buono scambio di tennis - regala scene già di per sé memorabili, come il surreale scambio tra tutta la famiglia Weissman/Maisel sulla ruota panoramica di Coney Island o la telefonata incentrata sul non compleanno del figlio di Midge; come non citare poi la visita di Susie all'assicurazione per incassare l'assegno ottenuto con l'inganno nelle stagioni precedenti. I conflitti sono dietro l'angolo e non vediamo l'ora che sopraggiungano a scombinare i piani del duo per vederlo sotto pressione per poi (forse) godere dei frutti del riscatto.

L'abilità della coppia Sherman-Palladino di imbastire dialoghi brillanti è ormai un marchio di fabbrica indelebile che rappresenta anche uno dei tratti più riconoscibili non solo di questo show, ma di tutta la loro produzione. A fare la differenza è però la sontuosa messinscena che torna ad affascinare. E sono ancora i piani sequenza il fiore all'occhiello di questa produzione che fa della cura per la regia solo la punta dell'iceberg di un sistema produttivo eccellente, dai costumi sfavillanti e sgargianti, alle scenografie anni Cinquanta curatissime immortalate da una fotografia che sfrutta appieno le possibilità consentite dal genere, garantendo un respiro ampio e soddisfacente alla narrazione, incarnata alla perfezione da un cast affiatato e inossidabile. Certo, siamo solo all'inizio, ma se le premesse sono queste, dubitiamo che questa nuova tornata di episodi possa rivelarsi una delusione. Nel frattempo, consolatevi con il trailer de La Fantastica Signora Maisel 4.