Futurama 11 torna su Disney+: ne vale davvero la pena?

Si, Futurama è di nuovo tornato, qualcosa che in verità nel mercato attuale non dovrebbe affatto sorprendere vista la presenza continua - ed estremamente discontinua sul piano qualitativo - di reboot, remake e revival nell'attuale mercato. Il pargolo di Matt Groening, però, ha costantemente vissuto di cancellazioni affrettate e rinascite improvvise, di cambiamenti di fomat dissennati e addirittura un'incapacità di mettersi d'accordo sul numero di stagioni, a seconda che si considerino dal punto di vista della produzione o della messa in onda. Un caos, insomma, che per i più ottimisti è un perfetto specchio della struttura e del mood della serie in una sorta di esilarante parallelo; per i più cinici una chiara dimostrazione di quanto sarebbe stato meglio abbandonare la nave alla prima difficoltà, per citare il sempreverde Bender.



Noi ci troviamo più in una posizione di medietà, certamente condizionati dalla nostalgia e dall'affetto che proviamo verso Futurama e che di conseguenza non può farci sentire tristi dinanzi ad un nuovo revival ma al contempo guardinghi, poiché dalla settima stagione in poi il livello si è innegabilmente abbassato - esclusa una manciata di episodi. Abbiamo allora approcciato la visione in anteprima di 6 puntate di questa nuova season, che debutta oggi su Disney+, sia con una certa felicità sia con aspettative non proprio alle stelle.



Un universo non più congelato

E la trama curiosamente - similmente a Rinascita nella settima stagione - riprende da dove si era interrotta ormai ben 10 anni fa: dopo aver vissuto una felice vita insieme in un mondo congelato nel tempo e nello spazio, Leela e Fry vengono approcciati da uno bizzarro tunnel di luce che si rivela essere il Professor Farnsworth, pronto a offrire ai due la possibilità di tornare indietro restaurando l'intero universo.

Ovviamente accettano la proposta, e così noi spettatori possiamo goderci nuove folli avventure fantascientifiche, senza che tuttavia si vada per certi versi a cancellare un finale quasi perfetto - anche se già allora avevamo intuito che prima o poi la serie avrebbe sfruttato quel cavillo per ritornare sulle scene. Non c'è nulla di male in ciò, intendiamoci, specialmente considerando il mercato attuale e le idee giusto un po' forzate con cui alcune produzioni vengono resuscitate. Ma alla fine dei conti, il risultato finale com'è? Evitando inutili giri di parole infiniti, il revival di Futurama si posiziona al livello delle ultime season, lontano anni luce dalla meravigliosa sinfonia dei primi anni, in cui ogni episodio o quasi rappresentava una hit imperdibile, eppure riuscendo a raggiungere con nonchalance una certa nonché piacevole dignità. Ecco, è un comfort food, che non rimarrà mai impresso a fuoco nella memoria ma neanche lo si ricorda come qualcosa di terribile da esorcizzare o meritevole di una damnatio memoriae. Dopo un'assenza di un decennio era probabilmente lecito aspettarsi di più, ad essere onesti, e uno dei leitmotiv di questo revival è fare un eccessivo affidamento su parodie di eventi o problematiche reali, piuttosto che sfornare idee fresche; una scelta che lascia parecchio l'amaro in bocca.



Molta varietà, poche idee fresche

Di sicuro Futurama 11 ha dalla sua parte una varietà notevole di situazioni e ambientazioni, in quanto si passa con estrema naturalezza da un pilot, che altro non è se non un meta-commentario sulla tribolata storia produttiva della serie, ad un episodio che riprende i Bitcoin, un'attività molto in voga negli ultimi anni (in Futurama 11 troverà spazio anche il Covid insieme a tanto altro). Oppure si riprendono vecchi fili narrativi lasciati incompiuti (qualcosa che in realtà anche I Simpson hanno fatto di recente, ad esempio con un episodio che prosegue le vicende dell'iconico Kampeggio Krusty): qualcuno si ricorda che Amy e Kif hanno dei figli? E che tecnicamente Amy non è la loro madre?

Singolarmente non sono idee da scartare e infatti danno vita a momenti o gag piacevoli e al fantastico ritorno dell'abitudine - marchio di fabbrica di Groening - di prendere in giro senza mezzi termini il network/servizio di streaming che ospita lo show. Tuttavia, messe insieme nel contesto di una singola stagione, oltretutto di un revival dopo 10 anni, il quadro cambia drasticamente e purtroppo non per il meglio, perché non c'è una vera espansione del mondo o dell'universo in questo caso, non c'è una voglia di mettere se stessi o dei personaggi iconici in gioco (scoprite quali personaggi torneranno in Futurama), non c'è qualcosa che separi e distingua la nuova stagione dalle precedenti, se non appunto riferimenti più aggiornati. Futurama è tornato, è gradevole, è un perfetto comfort food per passare i pomeriggi estivi e nulla più.