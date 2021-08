Godfather of Harlem 2: riparte l'affascinante serie su Disney+Star

Tra le uscite Disney+ di Agosto avevamo messo in primo piano il ritorno di Godfather of Harlem accompagnato dalla conferma nel cast del protagonista Forest Whitaker. Assieme a quest'ultimo, ovviamente ritroveremo i principali volti della scorsa stagione, pronti a riprendere le redini del racconto e i rispettivi ruoli. Le strade di Harlem sono nuovamente al centro di ogni vicenda, ed il sapore di questo inizio di stagione risulterà sicuramente familiare agli appassionati della serie. Scritta da Chris Brancato e Paul Eckstein, questa seconda season si svilupperà in 10 episodi, e dopo aver visto il primo capitolo che è stato da poco reso disponibile su Disney+ Star, eccovi le nostre prime impressioni, per un ritorno convincente che dovrà però confermarsi anche nei restanti capitoli.



Detronizzato

Se la prima season si apriva mostrandoci il ritorno del re di Harlem, mettendo in mostra un Bumpy Johnson (Forest Whitaker) temuto e rispettato, questa seconda parte traccia invece uno scenario ben diverso. Dopo i risvolti del precedente finale di stagione, Bumpy è infatti costretto a rintanarsi in nascondigli improvvisati, lontano dalla famiglia e dalle strade che per anni ha dominato. La mafia italiana è sulle sue tracce da mesi, e ogni momento potrebbe essere quello decisivo per la fine di quello che un tempo era considerato il vero "sovrano" di Harlem. Nonostante questo Bumpy non vuole cedere, e cerca di pianificare il colpo che potrebbe tirarlo fuori da questa situazione disperata. La taglia sulla sua testa inizia a pesare, ed il tempo scorre inesorabile avvicinando giorno dopo giorno gli italiani, i quali sentono vicina la conclusione della caccia. Come avrete intuito, l'inizio di questa seconda season parte caricando da subito il racconto di tensione e conflitti, e l'atmosfera riprende i toni visti nella stagione precedente.

Come scrivevamo nella recensione di Godfather of Harlem, i personaggi e la grande prova dei rispettivi interpreti erano centrali, e possiamo tranquillamente affermare che anche questa volta non sembrano essere da meno. Infatti riescono nuovamente a dominare la scena sia il politico Powell Jr (interpretato da Giancarlo Esposito), che il controverso Malcom X (Nigel Thatch), entrambi perfettamente in linea con quanto visto in precedenza. In questo caso, forse il rischio maggiore deriva da episodi e tematiche ricorrenti che potrebbero risultare eccessivamente stagnanti, ma visto che siamo solo all'inizio il tempo per mescolare le carte in tavola non manca.



Prime impressioni

Tornando a concentrarci su quello che non aveva funzionato nel precedente ciclo di episodi, la storyline riguardante Stella Gigante (Lucy Fry) era certamente uno degli anelli deboli della storia, e quello che gli showrunner stanno tentando di fare in questa ripartenza è proprio dare una nuova pelle al personaggio, restando coerenti rispetto a quanto raccontato in precedenza. Da una parte, visto lo stato mentale di Stella questa potrebbe rivelarsi un'arma in più, ma è anche alto il rischio di trovarsi tra le mani un arco narrativo che non riesce a tenere il passo. Sarà quindi fondamentale capire se nei prossimi episodi potrà esserci spazio per qualche evento inaspettato, visto che proporre nuovamente una storia secondaria debole riguardante sempre lo stesso personaggio potrebbe rovinare il risultato complessivo.

Detto questo, per il momento le sensazioni sono positive e i nuovi intrecci intriganti, ma è chiaro che se si vuole mantenere alto il livello non basta riproporre dinamiche già viste, e speriamo che la scrittura possa riservarci dei risvolti inattesi che possano dare una marcia in più. Se avete apprezzato la season precedente, probabilmente vi troverete subito a vostro agio anche in questa nuova stagione che promette sangue, scontri e personaggi ben caratterizzati. L'unione tra eventi reali e archi narrativi creati ad hoc caratterizzeranno molto probabilmente anche i nuovi capitoli, ma è indubbio che deve essere fatto spazio anche ad alcune novità per non rischiare di restare impigliati in una storia che potrebbe diventare presto ripetitiva.



La caccia a Bumpy che dà il via alle danze favorisce un ottimo ritmo e dà subito quella scarica di adrenalina che attrae lo spettatore, anche se non mancano momenti più riflessivi e compassati, utili per approfondire alcuni personaggi. Per il momento ci sono diversi pregi e ci sentiamo di consigliare Godfather of Harlem, in attesa di capire come saranno gestiti i nuovi sviluppi messi in campo che andremo ad analizzare in sede di recensione dopo la conclusione. Purtroppo tornano anche i limiti intravisti nella prima stagione, ma nel complesso questo nuovo inizio sembra aver intrapreso la strada giusta.