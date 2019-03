Gomorra 4: prime impressioni sulla nuova stagione della serie Sky

La Guerra è finita. La Vecchia Camorra, quella fatta di riti, codici e folklore, è morta. Ha lasciato il posto alla nuova, alla gioventù. L'assetto della malavita napoletana si appresta a cambiare nuovamente, ma prima c'è un'ultima tragedia da consumare: l'ineluttabile addio di uno dei pilastri fondanti del Vecchio Sistema. Nel Golfo di Napoli un fratello ha protetto il suo migliore amico, si è preso la colpa perché altri vivessero la vita che lui ha ripudiato in nome di una gloria marcia e fetida. Il finale della terza stagione di Gomorra - La Serie ci ha fatto salutare una vera e propria colonna. Ed è proprio dalla morte di Ciro Di Marzio che riparte la Stagione 4 della fiction targata Sky Atlantic, tornata con i primi due episodi nella serata del 29 marzo. Di nuovo nel sangue e nella violenza, pronta a sconvolgerci con la rinascita di Secondigliano e il nuovo status quo del centro storico partenopeo.



La calma dopo la tempesta

Ciro è morto. Sono le prime parole che sentiamo pronunciare a Genny nei minuti iniziali dell'episodio 1 di Gomorra 4. Una verità che pesa come un macigno: la serie ideata da Roberto Saviano ha perso un tassello fondamentale, un personaggio dal carisma indiscutibile e soprattutto un interprete dal talento mastodontico.

Se però i fan della produzione possono tirare un sospiro di sollievo sulla figura di Marco D'Amore, che dopo essere uscito di scena ha scelto di supportare il progetto da dietro la macchina da presa, nel nuovo racconto di Gomorra - La Serie non c'è tempo a sufficienza per salutare dignitosamente Ciro (senza dimenticare, però, che il personaggio tornerà in un film prequel di Gomorra).



Non c'è spazio per riservargli un caloroso e sentito addio come fu per il compianto Don Pietro: l'Immortale se n'è andato nell'ombra, avvolto nell'oscurità e sprofondato in un abisso gelido e oscuro. Ora c'è bisogno di riorganizzare quanto prima l'assetto ai vertici dei clan più rinomati di Napoli e periferia: il nuovo che avanza ha abbattuto ogni singolo membro tra gli anziani dei Confederati e il centro nevralgico dell'operato camorristico si divide tra i quartieri della Napoli antica e le strade all'ombra delle Vele di Secondigliano.

Com'è già avvenuto per le stagioni precedenti, il primo episodio di Gomorra 4 si svolge nel segno della continuità, proponendosi come un naturale prosieguo del season finale che lo ha preceduto. Assistiamo alle conseguenze di una guerra giunta, ormai, a conclusione. Ma sangue chiama sangue, e la necessità di Savastano di costruire un futuro radioso per la sua famiglia lo porta a compiere una serie di ultimi atti violenti.



Occasione, per gli sceneggiatori di Gomorra, per portare sotto la luce dei riflettori nuovi personaggi, ma anche di riscrivere in maniera sostanziale l'intero status quo di tutta la serie: è il momento, per Genny, di farsi da parte, di lasciarsi alle spalle una vita che, prima o poi, da carnefice lo farà diventare vittima. Lo deve alla sua amata moglie, Azzurra, al piccolo Pietro Jr, che porta un cognome ingombrante per il mondo in cui il personaggio di Salvatore Esposito vuole portare con mano la sua famiglia.



Ma soprattutto lo deve a Ciro, a un amico che è morto perché lui potesse vivere mettendo da parte la violenza. Lo fa, Genny, segnando di fatto la fine di un ciclo e tracciando il solco di un'eredità pesante: la decisione finale del protagonista traghetta il racconto di Gomorra verso nuovi lidi, decretando a tutti gli effetti l'inizio della Stagione 4.



Nuova vita, vecchie abitudini

Anche in occasione dell'episodio 2, Gomorra 4 prosegue sulla scia delle stagioni precedenti: la storia si svolge un anno dopo gli eventi narrati nella prima puntata e, come già avvenuto in passato, si focalizza esclusivamente sulle vicende di un solo personaggio. Sangueblu, Patrizia, Valerio: fugaci comparse che, nel pilot della nuova stagione, si limitano ad assistere passivamente al cuore pulsante di tutta la storia.

In questo caso parliamo di Genny alle prese con una vita che chiaramente non gli appartiene: eppure l'ex principe di Secondigliano ce la mette tutta per assicurare a sua moglie e a suo figlio un futuro all'insegna della legalità, lontano da tutte le atrocità commesse quando cercava di proteggere il trono criminale di Secondigliano.



In questa seconda parte del primo appuntamento serale con la serie di Sky Atlantic trovano spazio dinamiche di scrittura estremamente inedite: nel delinearsi di un racconto di de-costruzione, che ruota attorno alla figura di Genny, nell'episodio 2 si evince chiaramente la presenza della penna di Roberto Saviano, intrisa di critica politica e focalizzata su una serie di temi quanto mai attuali: dal panorama edile ed imprenditoriale, il passaggio a un'ambientazione che richiama le tematiche legate alla Terra dei Fuochi e allo smaltimento illecito dei rifiuti è estremamente breve e naturale.

La sceneggiatura di Gomorra 4 interseca magistralmente , nel secondo episodio, finzione scenica e fatti di cronaca, cercando di veicolare verso lo spettatore un messaggio ben preciso: il Male, in fondo, non muore mai. Può cambiare faccia, farsi più elegante, può persino rimanere sopito per qualche tempo. Ma il finale della seconda puntata risveglia da un sogno troppo idilliaco per essere vero. Trasmette una verità tremenda e insindacabile. Camorrista una volta, camorrista per sempre: un assioma che si fa strada verso una nuova trasformazione, forse ancora più crudele, perché giunge al termine di un percorso che sembrava salvifico. Ed è in questo che risiede la principale perplessità che ci siamo posti al termine della visione: un ritmo che, forse, ha scandito una narrazione troppo veloce, troppo brusca per rendere credibile la metamorfosi al contrario che Genny subisce nel giro di appena 50 minuti. Forse c'era bisogno di prendersi i propri tempi e, al netto di una direzione artistica come sempre attenta e magistrale, diluire con più efficacia il contenuto dell'episodio. Eppure si avverte la necessità di proseguire nel racconto e chiedersi, in fondo, quanto altro ci sarà mai da raccontare perché il sangue dei Savastano tornasse a ruggire con tale prepotenza. Evidentemente tanto.