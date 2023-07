Good Omens 2: c'era davvero bisogno di questa seconda stagione?

È ancora bizzarro, almeno per noi, sentir parlare di una seconda stagione di Good Omens (vi ricordate com'era finita Good Omens?), figurarsi vedere persino alcune puntate in anteprima. E non è tanto una questione temporale come si potrebbe facilmente immaginare, poiché in fondo con i servizi di streaming siamo ormai abituati ad attendere molto di più tra una release e l'altra rispetto al tradizionale calendario televisivo che distanziava le stagioni di pochi mesi o al massimo un annetto. Insomma, sicuramente anche per il mondo attuale 4 anni non sono affatto pochi, ma attese simili non rappresentano casi così isolato - nomi molto più roboanti di Good Omens, in primis The Mandalorian, hanno fatto attendere i fan quasi 3 anni (a tel proposito non perdete la nostra recensione di The Mandalorian 3). Non intendiamo neanche schierarci su una posizione per certi versi faziosa, che non vorrebbe mai a prescindere il seguito della serie fantasy con protagonisti Michael Sheen e David Tennant perché non fu mai realizzato un sequel del libro da cui è tratta.



Si tratta di una deriva troppo chiusa e semplicistica, ci verrebbe quasi da rispondere che soltanto un Sith vive di assoluti per continuare i riferimenti a Star Wars. Ma quindi perché proviamo una certa stranezza nel discutere di questa seconda stagione rilasciata interamente oggi su Amazon Prime Video? Ecco, diciamo che la risposta ha un nome e cognome: Terry Pratchett.



Una collaborazione più unica che rara

Facciamo prima qualche piccolo accenno storico: Good Omens è tratto dall'omonimo libro (in Italia pubblicato con il discutibile titolo "Buona Apocalisse a tutti!") scritto a quattro mani da Neil Gaiman - al suo esordio - e appunto Terry Pratchett, straordinario autore fantasy con un distintivo acume comico che contraddistingue tutte le sue opere. E non crediamo ci sia il bisogno di commentare la strepitosa carriera avuta poi da Gaiman, un vero e proprio luminare nel genere.

Tutto ciò per dire che, soprattutto a posteriori, Good Omens è stato partorito da una collaborazione che ha dell'incredibile e il libro - nonché naturalmente la prima stagione della serie - riflette alla perfezione il talento smisurato e l'estro geniale dei due artisti. Qui iniziano a sorgere i nostri dubbi, in quanto Pratchett è purtroppo venuto a mancare nel 2015 e, nonostante i rumor su un possibile seguito di Good Omens si susseguissero da circa 20 anni con tanto di piccoli accenni di trama (che, a dir la verità, nella seconda stagione dello show vengono rispettati), nulla più venne scritto sull'universo di Aziraphale e Crowley. Di conseguenza è vero, Pratchett non ha avuto alcun ruolo nella realizzazione della serie Amazon Prime Video, però al contempo la sua impronta, il suo umorismo, il suo stile ondivago e volutamente pungente fino a sfiorare il polemico senza mai superare quel labile confine sono ovunque, dai dialoghi fino ai rapidi flashback sulle eterne vite dei due protagonisti. Allora la domanda che ci poniamo è una: ha senso fare un sequel senza Terry Pratchett, che tanto ha reso peculiare e legato indissolubilmente il suo nome con Good Omens? E soprattutto, c'èra davvero poi così tanto bisogno di un prosieguo di una storia che a tutti gli effetti si conclude?



Tanto fascino, ma manca qualcosa

E vogliamo dire subito che i nostri timori, i nostri dubbi non erano del tutto infondati. Ma procediamo con ordine: la seconda stagione di Good Omens inizia qualche anno dopo la conclusione della prima e ritroviamo subito Aziraphale (Michael Sheen) e Crowley (David Tennant) continuare a vivere la loro comoda e adorata vita tra i comuni mortali dopo aver sventato letteralmente l'Apocalisse, gesta che li ha alienati rispettivamente dal Paradiso e dall'Inferno. Tutto allora sembra scorrere in una deliziosa serenità, finché alla porta della libreria di Aziraphale non appare un Gabriele (Jon Hamm) nudo e colto da una profonda amnesia, che però afferma di ricordare un immenso quanto imminente evento catastrofico.

Come già detto in apertura, non siamo diventati improvvisamente faziosi così come Good Omens non è diventata da un giorno all'altro una produzione mediocre, anzi, rimane un telefilm estremamente godibile guidato da un duo di protagonisti che bucano in continuazione lo schermo con il loro carisma. Può sembrare un'esagerazione, ma la verità è che si potrebbe fare un intero episodio in cui Aziraphale e Crowley fanno la spesa e sarebbe indimenticabile. In tal senso, la serie non ha perso minimamente parte del suo fascino e si rivela ancora una forza della natura unica nel panorama televisivo attuale. È la trama che sembra aver subito il contraccolpo più duro, perché si presenta e procede su binari troppo indistinti e generici, sfruttando l'amnesia di Gabriele come pretesto per non specificare nulla.



Non si sa contro cosa si stia combattendo, non si sa cosa si sta cercando di evitare, non si sa perché Inferno e Paradiso siano talmente nervosi e soprattutto Good Omens centellina troppi pochi indizi per suscitare suspense nello spettatore. Ma è davvero un problema quando si ha un duo di protagonisti tanto prodigiosi?

Per questo siamo convinti che per chiunque non verrà meno la piacevolezza della visione, che però non può celare ad un'analisi più profonda le debolezze strutturali - vi è pure una sottotrama in cui Aziraphale e Crowley devono far innamorare due persone, inserita in maniera totalmente casuale forse per imitare lo stile di Pratchett. In poche parole, la seconda stagione di Good Omens è ancora un buon prodotto, non c'è dubbio al riguardo; è solo che, a livello di trama e di struttura, la mancanza della mente capace di partorire un mondo a forma di disco sorretto da quattro elefanti che a turno si ergono su una tartaruga chiamata A'Tuin che nuota nello spazio si sente e probabilmente era inevitabile.