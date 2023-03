Hello Tomorrow!: nel passato retrofuturistico con Billy Crudup su Apple TV+

Billy Crudup è uno dei volti di Apple TV+. Non solo è nel cast di uno dei più rilevanti successi della piattaforma come The Morning Show, ma è diventato ora anche protagonista della serie Hello Tomorrow! che lo vuole in tutt'altra veste (sapevate che The Morning Show è stata rinnovata per una terza stagione?) . Nel catalogo delle uscite di febbraio 2023 su Apple TV+, lo show ideato da Amit Bhalla e Lucas Jansen vuole portarci sulla Luna parlandoci della cosa più umana che accade sul pianeta Terra: la relazione tra genitori e figli. Lontano dall'ex moglie da ben diciotto anni e, con questo, anche dal figlio che nel frattempo si è fatto grande, Jack Billings (Crudup) riallaccerà i rapporti col ragazzo senza che quest'ultimo sappia del loro legame di sangue. Un incontro avvenuto un po' per coincidenza, un po' forzato dal caso. Un po' anche per la volontà, forse, dell'uomo di riassumere quel ruolo che ha tralasciato per davvero troppo tempo, riprendendolo però in una veste inaspettata.



Il passato futuristico di Hello Tomorrow!

Hello Tomorrow! ha una caratteristica non da poco, che si abbina anche al giro di affari del protagonista. La serie è ambientata in un passato che è al contempo futuristico. Un mondo anni Cinquanta in cui i robot contribuiscono alle faccende di casa, a cucinare o a consegnare i pacchi e la posta.

Tutto mantenendo i gilet scamiciati e le gonne ampie stile 50s di uomini e donne con le loro casette basse e le macchine colorate. Realtà fatta di nuovi elettrodomestici, di primi schermi e radio che, nello show, hanno una tecnologia ben più sviluppata; in grado addirittura di portare fin sulla Luna. È proprio questo il mestiere da venditore di Jack: convincere le persone a lasciare la gravità per recarsi fin oltre le stelle. Un lavoro per il quale prenderà sotto la sua protezione il figlio Joey (Nicholas Podany), senza rivelare mai la sua identità di genitore. Nel vendere sogni prima ancora che effettivi appezzamenti di terreno lassù, vicino al Mare della Serenità, dalle prime impressioni su Hello Tomorrow! intuiamo la stesura di un racconto che smaschera l'ipocrisia del protagonista Jack fin dal principio, per la quale, vendendo desideri mai espressi alle persone, non riesce in verità a cogliere quelli a cui da una vita aspira lui stesso.



Un uomo che si è buttato a capofitto nel lavoro, talmente bravo a convincere gli altri che si ritrova a vederli riallacciare legami con le loro famiglie e dare nuove speranze ai sui acquirenti. Nulla in cui Jack sia in realtà bravo nella vita personale, pur fingendo di averne una soddisfacente e luminosa davanti ai clienti, offrendo letteralmente una bugia, un'illusione. Quella a cui anche loro vogliono credere e che li spinge a volare sopra ad un razzo.



Viaggio nell'umano

Una codardia che Jack proverà ad affrontare, ma in cui si ritroverà più coinvolto di quanto potesse immaginare. Partendo già da un'assenza di fiducia, mentendo sulla propria persona e sull'effettivo peso che ricopre nell'esistenza di Joey, l'uomo tenterà di essere prima di tutto un buon capo e, lentamente, di poter rivelarsi in quanto figura paterna. Cercherà di vivere il proprio sogno, ciò che realmente vuole. Rischiando di rovinare tutto proprio quando, finalmente, era riuscito a creare una linea di collegamento con quel passato che aveva abbandonato e in cui è stato difficile ritornare.

Certamente la visione dei primi episodi della serie concede una lettura chiara dei suoi personaggi e delle metafore che genera loro sia attorno, sia dietro alla facciata, all'apparenza perfetta e gloriosa di un futuro che porta su, fin sulla Luna. Ed è inoltre l'ideazione retrofuturistica a colpire pur non meravigliando, divertendo comunque per alcune trovate.



Al contempo, però, è un'anonimia nella scrittura e nella messinscena quella che allontana gradualmente il pubblico dalla fantasticheria di andare fin oltre il satellite lunare, lasciandolo con i piedi ben piantati a terra e non trasportandolo nell'emotività della serie. Un rapporto che lo show dovrà perciò tentare di scavare più a fondo per cogliere davvero l'intimità di quell'orizzonte retrofuturistico. Per far vedere che non c'è viaggio più importante da fare se non quello nell'umano.