His Dark Materials 3: un ritorno in grande stile su Sky

Nella recensione di His Dark Materials 2, vi confermavamo le sensazioni positive che già la prima stagione era stata in grado di regalarci, per un fantasy contraddistinto da un'anima ben riconoscibile ed una struttura narrativa di grande valore. L'adattamento di HBO dei romanzi scritti da Phillip Pullman è quindi riuscita dove molti altri titoli simili hanno fallito, e questa terza stagione aveva dunque l'arduo compito di tenere testa ai cicli di episodi precedenti, mantenendo i tanti punti di forza che erano emersi in passato. Tra le serie Sky e NOW di dicembre 2022, His Dark Materials 3 era dunque una delle più attese, e dopo aver visto i primi episodi di questa terza stagione, eccovi le nostre prime impressioni, per un titolo dotato di un grande potenziale, che forse negli ultimi anni è stato fin troppo sottovalutato.



Uno scenario in evoluzione

Dopo gli eventi della seconda stagione, la direzione intrapresa dagli showrunner era chiara, ovvero preparare il terreno per la battaglia finale di questa terza season. Difatti, anche i nuovi episodi riprendono proprio dalla situazione di tensione che si era andata a creare in precedenza, portandoci a seguire nello specifico tre storyline che inizialmente sono separate e poi finiscono per intrecciarsi. Da una parte, troviamo Lyra Belacqua (Dafne Keen) ancora sotto le grinfie della madre Marisa Coulter (Ruth Wilson), mentre dall'altra ritroviamo Will (Amir Wilson) intento a rintracciare Lyra, e Lord Asriel (James McAvoy) alla ricerca di alleati per la battaglia finale contro l'Autorità.

Le situazioni appena descritte rivelano scenari lasciati in sospeso che qui trovano un esito importante per il prosieguo della storia, e anche se ancora la battaglia non è vicina, i primi scontri non tardano ad arrivare, facendoci piombare da subito in un clima di altissima tensione. Questo a conferma della ricchezza di His Dark Materials, che dimostra ancora di saper mescolare saggiamente il suo universo fantasy ad un'ampia varietà di tematiche importanti.



A corto di tempo

Giochi di potere e questioni come il fanatismo religioso ed il libero arbitrio, unite ad una quest centrale che richiama il modello del viaggio dell'eroe, permettono a questa terza stagione di partire col piede giusto, anche se qualche difetto del passato fa il suo ritorno. In particolare, emerge una certa fretta nel voler raccontare sviluppi e approfondimenti legati alle fazioni in campo, e ci sono momenti in cui i tanti personaggi in scena finiscono per generare un po' di confusione.

Infatti, anche se la season precedente aveva già preparato il campo per lo scontro finale, intrecciare i tanti percorsi dei protagonisti non è affatto semplice, e nei primi episodi si capisce chiaramente l'urgenza da parte degli autori di risolvere alcuni snodi narrativi, destando qualche perplessità per alcuni spezzoni poco convincenti. Entrando nel dettaglio, alcuni personaggi sembrano quasi gettati nella "mischia", ed il loro reclutamento lascia un po' a desiderare. Nonostante questo, è comunque da lodare la capacità degli sceneggiatori di gestire i tanti intrecci in campo, in attesa di vedere come la battaglia decisiva verrà messa in scena.



Un'ottima ripartenza

Nelle stagioni precedenti, tra i punti di forza della serie trovavamo senza dubbio l'ottima caratterizzazione dei protagonisti e la fantastica interpretazione fornita dal cast. Un pregio che per il momento trova continuità nei nuovi capitoli, i quali vantano una grande Marisa Coulter ed un Lord Asriel più determinato che mai, pronto a tutto per raggiungere il suo obiettivo. Inoltre, da sottolineare anche il lavoro svolto per quanto riguarda la regia e le spettacolari ambientazioni nelle quali la storia prende vita, con una direzione artistica che si conferma di grande livello.

Sul piano della CGI, i Daimon godono nuovamente di una realizzazione ineccepibile, mentre forse poteva essere fatto qualcosa in più per quanto riguarda gli angeli, caratterizzati in modo un po' anonimo e non sempre convincenti sia sul piano dei dialoghi che su quello visivo. Le nostre prime impressioni su His Dark Materials 3 sono positive, visto che molti dei pregi delle precedenti season sono parte anche di questo nuovo ciclo di puntate.



Forse, se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, possiamo dire che questo prologo in determinati momenti incappa in qualche scivolone a causa della fretta di mostrare allo spettatore tutto ciò che è in campo, ma parliamo comunque di cavilli che non inficiano in modo eccessivo quanto mostrato a schermo. In attesa della recensione, per il momento non possiamo che consigliarvi His Dark Materials 3; una serie che forse meriterebbe maggiore considerazione.