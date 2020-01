Il Vicino: primo sguardo alla serie spagnola prodotta da Netflix

La Spagna non è solo La Casa di Carta e, per chi se la ricorda, Paso Adelante. Dalla terra iberica arriva una nuova comedy: Il vicino, dal 31 dicembre 2019, su Netflix. Abbiamo visto i primi episodi e, prima di imbarcarci nella recensione finale, vogliamo condividere con voi qualche impressione preliminare su un prodotto particolare.



Eroe involontario

Javi è un nullafacente. Ha un lavoro, ma, per sua fortuna, riesce a rigirarsi come vuole il suo capo e chiamarsi puntualmente fuori, addirittura ottiene un weekend di ferie pagate nella casa di campagna del poveretto. Vi andrà con la sua fidanzata, Lola, ma lì scopriranno che la villa è in disordine e priva di ogni comfort. Come se non bastasse, i due iniziano a litigare fino a lasciarsi. In quel momento arriva dal cielo, come un proiettile, un uomo vestito di rosso. I due svengono, ma Javi si riprende in tempo per ascoltare una registrazione olografica che, in sostanza, gli conferisce i poteri che aveva la meteora umana che è piombata su di loro.

Ingerendo delle pasticche rosse, Javi acquisisce superforza, la capacità di volare e l'invulnerabilità.

Il protagonista dovrà quindi fare i conti con questa sua nuova situazione, ma la responsabilità dei suoi nuovi poteri non lo farà maturare e resterà il nullafacente che era prima. Javi e Lola non sono i soli protagonisti de Il Vicino: c'è anche Josè Ramon, uno straniero che vive a Madrid per alcuni esami. Caso vuole che andrà a vivere a casa di Julia, amica di Lola e vicina di casa di Javier. Josè sarà il primo a scoprire i poteri di Javi.



Eroe per scherzo

Il vicino è tratto dalla serie di comics spagnoli "El vecino", creata da Santiago García e Pepo Perez, portati sul piccolo schermo da Nacho Vigalondo, per la Zeta Audiovisual. È una commedia che racconta le vite di ragazzi spagnoli tra i venti ed i trent'anni alle prese con un mondo fatto essenzialmente di egoisti, nullafacenti, maniaci e folli. Pur non brillando per originalità, il prodotto si lascia guardare.



Javi e gli altri sono solo ragazzi alle prese con i problemi piccoli e grandi della vita quotidiana, vivono questioni ordinarie in un mondo ordinario. A questa impostazione, che introduce i personaggi al pubblico, si passa poi all'altro elemento strutturale de Il vicino, i poteri che vengono conferiti alla persona meno indicata della Terra: Javi, privo di grosse ambizioni, la cui sola aspirazione è un dolce far niente.

Questa logica da "eroe suo malgrado" non è a sua volta particolarmente originale e, in generale, il concept del prodotto prende come riferimento alcuni congeneri degli anni Ottanta. Tuttavia il livello di comicità è piacevole: spassose le sequenze tra Josè e Javi nell'esplorare i poteri di quest'ultimo, ma soprattutto il tentativo del primo di far impiegare al novello supereroe i suoi poteri per qualcosa di utile, lì dove invece il protagonista pensa solo a far qualcosa di futile ed immaturo.



I due costituiscono un buon due comico, senza brillare particolarmente. L'uno leggero e spregiudicato, l'altro razionale e timido. Uniscono comicità fisica a quella verbale, con un buon equilibrio. Meno efficace appare la trama di Lola che tenta, con l'aiuto di Julia, di rendersi appetibile a nuovi spasimanti, mediante l'aumento di follower sui social. Un applauso va al colpo di scena finale del secondo episodio che innesca l'azione e la storia, allargando l'orizzonte della narrazione al di fuori dell'angusto condominio, palcoscenico iniziale de Il Vicino.