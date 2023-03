Incastrati 2: la seconda stagione su Netflix convince come la prima?

L'arrivo di Ficarra e Picone nel mondo delle serie TV ci aveva entusiasmati. Lo avevamo scritto nella recensione di Incastrati, prodotto originale della scuderia Netflix, e lo avevamo riconfermato nel nostro invito a far ripartire la serialità italiana proprio dal titolo dei comici siciliani, scoprendo invece con questa loro seconda stagione che forse ci sbagliavamo, seppur bisogna ammetterlo a malincuore. Nonostante Incastrati, di ritorno nel catalogo Netflix di marzo 2023, sia stato pensato come uno show da rilasciare in due momenti, non prolungando dunque di troppo la narrazione, ed essendo perciò realizzato fin da subito come un prodotto a due stagioni, questa sua seconda partenza sulla finestra streaming sembra quasi scollegata dalla precedente. Semplificata e ridotta ai solo sketch su cui si sono concentrati maggiormente gli attori, rendendo confusionaria già dalla prima puntata l'atmosfera del racconto, sembrando più raffazzonata rispetto a come era stata lasciata.



Una narrazione e una comicità più deboli

Era su di una strada della Sicilia che avevamo lasciato Salvo e Valentino nel finale di Incastrati ed è più o meno nella medesima situazione che li ritroviamo. L'attacco è meno convincente rispetto a come era stato per la prima stagione, dovendo entrare in medias res nella storia per ragioni di sceneggiatura, non permettendo però allo spettatore di inquadrare con facilità il contesto precedente da cui, poi, la serie è voluta ripartire.

Un trascinare il pubblico in sordina se si considera la curiosità che erano riuscite a suscitare le puntate iniziali del debutto. Le quali stavolta nemmeno cercano più di stuzzicare con divertimento lo spettatore, non inserendo alcun elemento efficace come quelli della prima stagione: la decostruzione della serialità, la passione di Salvo per lo show crime The Touch of the Killer, il modo in cui i protagonisti rischiano di essere accusati di omicidio. Con Incastrati 2 le battute si susseguono tutte uguali, prendendo spunto dai cliché sulla Mafia, su una Sicilia in cui tutti se la prendono con calma, dove c'è sempre ritardo e in cui si può rimanere impuniti se si è fidanzati con uno dei capi della polizia. La stesura di una narrazione che procede un po' stanca come non lo era affatto nel suo esordio, e che condiziona anche una comicità che risulta perciò più artefatta e telefonata da parte dei personaggi. Soprattutto dai suoi attori principali. Il che è un peccato, sia per come avevamo saputo apprezzarli proprio con Incastrati, sia dopo la prova squisita sotto la regia di Roberto Andò nel film La stranezza. Un vederli retrocedere leggermente lì dove ci si aspettava un salto in più, per un finale che doveva non solo essere al livello della stagione uscita lo scorso anno, ma addirittura superarlo.



Incastrati e...sbandati

Delle prime impressioni che speriamo vengano smentite nel prosieguo della serie, in particolare per ciò che riguarda l'intrecciarsi delle diverse linee narrative di ogni personaggio. Augurando allo show di trovare una propria chiosa che giustifichi anche il caos con cui partono in quarta le prime puntate di Incastrati 2.

Episodi che hanno bisogno di essere nuovamente direzionati dopo questo sbandamento preliminare, per capire se la serie verrà o meno rimessa sui giusti binari e portare alla soddisfacente soluzione della scatola cinese in cui i protagonisti sono rimasti intrappolati. Perché Ficarra e Picone possono fare di più sul piccolo schermo.