Inverso The Peripheral: la serie Amazon riesce ad intrigare

Esponente di spicco della corrente fantascientifica denominata cyberpunk, William Gibson è l'autore a cui dobbiamo le prime esplorazioni di un filone meta-reale, al cui interno si mescolano l'esistenza materiale e quella parallela di un avatar controllato tramite periferiche. Questi due mondi si intersecano in maniera totale grazie all'avanzamento tecnologico, spogliando di concretezza ed empatia la vita a cui siamo abituati per rimpolpare di significati effimeri quel mondo alternativo che respira soltanto di dati ed elettricità.



Ispirandosi all'ultimo ciclo letterario dello scrittore, Amazon Prime Studio porta sul piccolo schermo la serie tv Inverso (trovate qui il trailer di The Peripheral), uno spettacolo in otto episodi che ci accompagnerà con cadenza settimanale fino agli inizi di dicembre (le prime puntate fanno parte del catalogo Amazon Prime Video di Ottobre 2022). Tra giochi pericolosi in realtà aumentata e linee temporali che si avvicendano scombussolando ogni certezza, lo show prodotto dai creatori di Westworld ha tutte le carte in regola per catturare l'attenzione degli appassionati di fantascienza.



La guerra simulata e quella reale

Il primo episodio origina con un breve prologo che trasporta gli spettatori nella Londra del 2099, una città ipertecnologica che accompagna le sue classiche architetture alle illusioni dell'olografia: un criptico scambio di battute lascia intendere l'esistenza di mondi diversi rispetto a quello in cui viviamo, ma l'argomento viene sospeso per permettere di presentare i veri protagonisti dello show.

Un salto indietro nel tempo ci porta infatti agli Stati Uniti del 2032, dove la giovane Flynne (Chloë Grace Moretz) lavora in un negozio di tipografia in 3D, ma sbarca il lunario sostituendosi al fratello Burton (Jack Reynor) nelle sessioni di gioco in realtà aumentata. L'uomo è un veterano di guerra che viene "assoldato" dagli utenti online per superare i livelli più ostici di un videogioco, eppure lui fornisce soltanto le fattezze dell'avatar perché in realtà è la sorella minore a risolvere i problemi dei clienti. I due hanno raggiunto una certa notorietà nel campo, per questo vengono selezionati da una misteriosa azienda per fare da beta tester ad una nuova periferica ancora non presente sul mercato: essendo lei il vero fenomeno della coppia, è Flynne ad immergersi in questa realtà virtuale, rimanendo esterrefatta davanti al grado di dettaglio sensoriale che il nuovo accessorio riesce a trasmettere. Ben presto però la ragazza si troverà invischiata nelle sordide trame di persone pronte ad uccidere per ottenere ciò che vogliono, mentre il confine tra reale e fittizio si assottiglia in maniera sempre più preoccupante.



Certezze che vacillano

L'ambientazione oscura che con pacatezza viene a delinearsi nelle prime puntate della serie tv lascia vagare la mente in uno degli immaginari più abusati dal mondo della fantascienza, ingannando lo spettatore con la parvenza di una trama classica e prevedibile che fa leva sulla realtà simulata di internet, per poi virare di colpo verso temi completamente diversi ed imprevedibili.

Quella che sembrava essere soltanto una periferica di gioco molto avanzata si rivela infatti tutt'altro, uno strumento unico e potenzialmente pericoloso che unisce le due linee temporali palesate in fase di apertura dello show, ma al tempo stesso le divide e crea nuove realtà parallele. Questi primi episodi di Inverso si prendono il tempo necessario non solo a configurare un immaginario complicato e variabile, ma soprattutto a presentare i numerosi personaggi che d'ora in poi si muoveranno su questi sfondi a metà tra finzione e verità. Ciò non significa che il ritmo narrativo di queste battute iniziali sia blando: in ogni episodio è presente almeno una grande sequenza action, sebbene non tutte arrivino a spiccare per qualità a causa di un montaggio frettoloso e per nulla dinamico, ma la storia di Flynne e Burton viene spesso interrotta dall'inserimento di un nuovo soggetto e delle sue intenzioni spesso oscure.



Nonostante sia innegabile la bravura degli sceneggiatori nell'instaurare un ritmo appassionante, forse uno sforzo in più poteva essere profuso nel ricollegare fin da subito questi ulteriori personaggi agli eventi principali che sconvolgono i protagonisti, perché veder spezzettare la narrazione con i criptici dialoghi di persone mai viste fino a quel momento potrebbe essere fonte di confusione. Al netto di queste piccole criticità rimane però la certezza di una serie tv capace di intrigare grazie ad un'estetica fantascientifica plausibile, tra picchi tecnologici perduti nella rozzezza dell'America dell'est e gli scorci ansiogeni su un futuro allo sbando, portati in scena da un cast che si dimostra all'altezza di un compito per nulla scontato.