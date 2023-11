Invincible 2: la serie Amazon è ancora una bomba

Si è fatta attendere un po' Invincible, la serie animata di Prime Video basata sul fumetto di Robert Kirkman che due anni fa sorprese in pratica chiunque - qui potete recuperare la nostra recensione di Invincible. E di conseguenza, dopo tanta attesa, la decisione di dividere questa seconda stagione in due tronconi da 4 episodi ciascuno non è stata probabilmente delle più popolari, per quanto lo stesso Kirkman si sia esposto al riguardo, dichiarando che sarà essenziale prendersi una pausa. Ecco, normalmente dubiteremmo di affermazioni del genere vista anche la distribuzione settimanale della serie, ma se esiste nel mercato attuale un prodotto talmente potente nelle tematiche nonché nell'immaginario e capace di sommergere lo spettatore con eventi e storyline è proprio Invincible - anzi, forse lo ha fatto pure un maniera un tantino esagerata.



Ma d'altronde è lo stesso fumetto ad avere precisamente queste caratteristiche e allora un adattamento doveva comunque restituire in parte sensazioni simili. La domanda in realtà ora è un'altra: riuscirà la seconda stagione, che ha debuttato su Prime Video lo scorso 3 novembre, a non adagiarsi sugli allori e a continuare a crescere, a migliorarsi? Perché qualcosina da correggere, a livello di struttura e ritmo, c'era eccome.



Life after Omni-Man

Ma procediamo con ordine: la seconda stagione riparte circa un mese dopo il devastante scontro tra Mark/Invincible e suo padre Nolan/Omni-Man, una battaglia incredibilmente sanguinosa e purtroppo molto a senso unico che non solo ha mandato in fin di vita il nostro protagonista, ma ha al contempo rivelato al mondo la vera natura e gli scopi terrificanti di uno dei suoi più grandi eroi. E si tratta di ferite, tutt'altro che fisiche, che ancora gravano sulla vita quotidiana del giovane Grayson, diviso tra rabbia, senso d'abbandono e il terrore di poter un giorno trasformarsi esattamente nel padre. Nel frattempo, i nuovi Guardiani del Globo continuano ad incorrere in enormi problematiche di leadership e i Mauler vengono di nuovo fatti evadere di galera, questa volta da un misterioso individuo legato al Multiverso.

Ora, come accennato già in apertura, la prima stagione di Invincible aveva effettivamente riscontrato qualche difetto di troppo nella gestione del ritmo e di alcune sue storyline, principalmente perché aveva tentato di adattare con eccessiva fedeltà il fumetto di Kirkman e il suo forsennato - e voluto - incedere senza pause di sorta. È evidente che una serie basata su Invincible non può prescindere da ritmi anche estremamente elevati e tuttavia bisogna ricordarsi di non poter scrivere una serie televisiva come un fumetto.



In sostanza, oltre l'innegabile ed elevata qualità generale, c'era il bisogno di trovare un punto d'incontro più sostenibile e la premiere della seconda stagione sembra andare proprio in tale direzione, ovvero cercare di approfondire di più i personaggi con calma non rinunciando ad offrire comunque una discreta mole di eventi.



Più approfondimento, più coinvolgimento

Invincible, perlomeno nella sua forma seriale, così guadagna un inedito strato di drammaticità: il ritratto della vita distrutta di Mark e di sua madre Debbie è meraviglioso e a tratti straziante, per una tragedia che si estende anche a conoscenti come la fidanzata Amber o Eve, che di contrasto sembra aver trovato una vocazione più adatta a lei. Un lavoro di fino sui personaggi che inevitabilmente si ripercuoterà sul resto, rendendo ogni plot twist ed ogni scontro decisivo ancora più avvincente e sentito.

D'altronde la prima stagione di Invincible, almeno da questo punto di vista, aveva vita facile, poiché preparare uno scontro di ideali radicalmente differenti tra padre e figlio è una vittoria clamorosa e quasi immediata per coinvolgimento emotivo. Ma per il momento Omni-Man e la minaccia di Viltrum sono lontani, qualunque new entry che ne prenderà il posto va costruita, contestualizzata ed approfondita.



Una sfida ardua che per ora la serie sta vincendo alla grande, bisognerà vedere come sarà la gestione sul lungo periodo - ci sono molte storyline che necessitano un prosieguo. E non temete, come detto i ritmi rimangono comunque elevati e la violenza squisitamente eccessiva è rimasta la stessa, noi già non vediamo l'ora di vedere come continuerà.