Invincible 2 è tornato su Prime Video ed è più in forma che mai

E così, a distanza di 3 mesi o poco più, torniamo a parlare di Invincible, che si ripresenta sui nostri schermi e su Prime Video con la premiere della seconda parte della seconda stagione. Un metodo di distribuzione che continuiamo a non comprendere appieno, perché se da una parte si tratta di una serie animata pregna fino all'esagerazione di avvenimenti e storyline e dunque si è forse voluto evitare un sovraccarico eccessivo, dall'altra proprio tale mole di eventi non fa che rendere ogni volta il rientro un po' più complicato - non è un caso infatti che la stessa piattaforma abbia caricato sui suoi social un denso recap dei primi episodi di Invincible 2. Ci riserviamo un giudizio definitivo, tuttavia, soltanto a stagione terminata, quando avremo un quadro d'insieme completo ed esaustivo, anche se la sensazione netta è che tale strategia di distribuzione - che maliziosamente potremmo vedere come un tentativo di moltiplicare e ripetere il traffico su una produzione importante in periodi diversi - non renda esattamente giustizia alla serie tratta dal fumetto di Kirkman.



Per un prodotto che non conosce soste, che basa la sua narrativa precisamente - nel bene e nel male - su un quantitativo immane di informazioni, personaggi e storie, venire interrotti nella visione così tanto spesso provoca una bizzarra dispersione, come se mancasse sempre un senso di ritmo o una tessera del mosaico, nonostante i recap. Ma detto ciò, come si è ripresentato Invincible? In realtà con un episodio eccellente, violento ed entusiasmante dall'inizio alla fine, nonostante i soliti storici difetti.



2 mesi dopo...

Una narrazione che riprende circa due mesi dopo il drammatico finale della parte 1 e vede Mark ancora su Thraxa, impegnato a dare una mano nella ricostruzione dopo l'attacco dei Viltrumiti. Presto, però, arriverà il momento per il nostro eroe di tornare sulla Terra ed affrontare ancora una volta non solo le conseguenze delle decisioni del padre, non solo gli strascichi della sua assenza e su come ha colpito le persone a lui care, ma anche una nuova e temibile minaccia spaziale proveniente nientepopodimeno che da Marte.



Ed è una puntata che ricorda subito e in primo piano quali siano gli straordinari punti di forza di questa seconda stagione di Invincible: innanzitutto, pur nel marasma generale che contraddistingue la narrativa, un'attenzione molto piu marcata verso l'approfondimento psicologico dei protagonisti, poco importa che si tratti delle ripercussioni terrificanti delle bugie di Nolan o il complesso senso di colpa che Eve sente ad ogni errore che commette.

Una ventata d'aria fresca che rallenta giusto quel pizzico necessario il ritmo forsennato della serie e che contemporaneamente rende i rapporti tra i vari personaggi - nonché gli stessi eventi - molto più impattanti a livello emotivo. In poche parole, se il tradimento di Omni-Man e l'atroce scontro con Mark non avessero lasciato cicatrici del genere non avrebbero avuto la stessa importanza e non sarebbe tuttora ricordato come un momento epocale. Se ad aspetti del genere uniamo poi miglioramenti tangibili nella gestione di alcune storyline - il marziano in primis, introdotto quasi casualmente nella prima stagione e qui invece ripreso con calma e in più episodi prima di deflagrare - secondarie, la seconda parte di Invincible si presenta in forma smagliante.



...ma gli storici inciampi rimangono

Anzi, se i passi avanti verranno confermati anche nelle prossime settimane, non fatichiamo a sbilanciarci e ad affermare che la serie non è mai stata un diamante tanto pulito. L'equilibrio stesso della premiere è infatti da applausi, con un inizio forte ma compassato, una sezione dedicata interamente ai personaggi e alla loro vita nei due mesi di assenza di Mark e solo poi un'accelerata decisiva verso la squisita azione truculenta e selvaggia per cui la serie è divenuta celebre.

Ma, e lo sottolineavamo nella nostra recensione di Invincible 2 parte 1, il difetto storico che la trasposizione del fumetto di Kirkman continua ad esibire fa capolino pure qui: c'è stato un sensibile progresso nella gestione delle storyline secondarie, ma alcune non riescono a scrollarsi di dosso l'etichetta fastidiosa di risultare slegate dal resto - sì, ci stiamo naturalmente riferendo a Donald. Vasi non comunicanti, che appaiono nella sceneggiatura delle puntate in modi e tempi casuali e perciò non riescono a creare minimamente né interesse né coinvolgimento emotivo. E non potrebbe essere altrimenti quando riguardano spesso e volentieri dei personaggi secondari che raramente sono stati più di una sagoma sullo sfondo.