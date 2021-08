Jett Professione Ladra: un'intrigante serie su Sky con Carla Cugino

Dalla recensione di Vincenzo alla nostra anteprima di Outer Banks 2, vi abbiamo parlato di due serie Netflix molto diverse tra loro che ci hanno convinti sotto molti aspetti, soprattutto per quanto riguarda il titolo coreano. Ora, cambiando lido e spostandoci su Sky, andremo ad analizzare un'altra serie molto attesa, ovvero Jett - Professione ladra.



Un prodotto che sin da subito mostra carattere, azione e suspense, che arriva su Sky Atlantic a circa due anni di distanza dalla messa in onda negli USA, pronto a conquistare anche noi. Dopo aver visto i due episodi iniziali di Jett, vi lasciamo alle nostre prime impressioni, in attesa di poter vedere anche i restanti capitoli in vista della recensione finale.



Ladra a tempo indeterminato

Daisy "Jett" Kowalski (interpretata da Carla Gugino) è da poco uscita di prigione, ma le vecchie abitudini sono dure a morire. I suoi contatti con il boss Charlie Baudelaire (Giancarlo Esposito) sono più vivi che mai, e sarà proprio quest'ultimo ad assegnarle un incarico importante riguardante il furto di un prezioso anello appartenente ad un altro capomafia. Jett, viste le cifre in ballo, decide di tentare il colpo prima di chiudere definitivamente la sua carriera da ladra professionista, e l'inizio di questa prima season ci porta proprio ad esplorare la preparazione del furto facendoci conoscere i vari personaggi in gioco.



Apparentemente quindi potrebbe sembrare un'apertura che si limita ad offrire una panoramica generale, ma la realtà, fortunatamente, è ben diversa. Regia, ritmo e una trama principale coinvolgenti sono infatti ingredienti che già dal pilot non mancano, così come una buona dose di tensione e cinismo che non lesinano sulla violenza e la forza delle immagini.

La serie creata da Sebastian Gutierrez mette in mostra sin da subito la sua natura, e non perde tempo nel far avanzare la narrazione, prendendosi prima lo spazio necessario per i preparativi, per poi giocare sul finale dell'episodio. E proprio riguardo il finale, per alcuni potrebbe sembrare un po' prevedibile, ma il tutto è costruito in modo quasi impeccabile ed è importante sottolineare la cura generale e il buon impatto che la serie lascia. Interessante anche il netto contrasto dell'atmosfera che si respira nel corso dei primi due capitoli, con una prima parte più leggera e quasi festaiola che cambia completamente registro quando vicina alla conclusione, legandosi ad un secondo episodio più cupo e riflessivo. Ovviamente siamo solo all'inizio e sarebbe prematuro cantare vittoria prima del traguardo, ma questo debutto è sicuramente stato convincente sotto molteplici aspetti.



Prime impressioni

Questa prima stagione sarà composta da 9 episodi della durata di circa 50/60 minuti, perciò sarà importante capire se la via tratteggiata sarà seguita, o se ci saranno degli sbandamenti lungo il percorso. Quello che è certo è che a Jett (intesa sia come personaggio che come serie) non manca il carattere, e si distingue da tanti altri prodotti simili per le qualità produttive e per una storia che decolla sin dal primo episodio. Forse, se dovessimo trovare un difetto, potremmo dire che il secondo capitolo si prende qualche pausa in più rispetto alla partenza feroce del precedente, ma ciò è chiaramente dovuto anche alla necessità di organizzare il resto del racconto principale.

Tornando a ciò che ci ha più convinti, un plauso va anche alle varie interpretazioni dei protagonisti e in particolare a Carla Gugino, che si trova ad interpretare un personaggio ben scritto che domina la scena grazie alla sua personalità. A conti fatti, sul piatto della bilancia i pregi per il momento sono tanti e pesano in modo significativo, dando l'opportunità agli abbonati NOW e Sky di recuperare una serie dotata di un suo stile ben riconoscibile che potrebbe sorprendervi in positivo. A questo punto non ci resta che darvi appuntamento alla recensione finale, nella quale speriamo di poter confermare le buone sensazioni avute in questa anteprima, per capire se Jett, oltre ai furti, è anche in grado di rubare la scena a titoli più blasonati.