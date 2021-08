Kevin Can F**k Himself: contro gli stereotipi della sit-com

Nel 2017, la sit-com Kevin can Wait (in onda sulla CBS) fu protagonista di alcune polemiche a cavallo tra la prima e la seconda stagione. Il motivo era legato alla decisione di Kevin James, creatore e protagonista dello show, di eliminare il personaggio della moglie, interpretata da Erinn Hayes. La motivazione data fu che si era a corto di idee, il che può sembrare paradossale per una serie appena giunta alla seconda stagione, ma ciò che creò più scalpore fu il modo in cui venne trattata la dipartita della moglie, a malapena accennata nei nuovi episodi. Inoltre, la donna venne presto sostituita con una nuova partner, la cui parte venne affidata a Leah Remin.



La vicenda ha immancabilmente portato ad alcune riflessioni sul ruolo della moglie e sugli stereotipi di genere nella classica sit-com che si adagia su un formato ormai stantio, girata con la multicamera e con le risate registrate ad accompagnare ogni battuta - si pensi ad esempio a La vita secondo Jim - ed è da queste considerazioni che è partita Valerie Armstrong nel creare Kevin can F**k Himself, serie dramedy disponibile dal 27 agosto su Amazon Prime Video.



Una nuova prospettiva

Il richiamo del titolo a Kevin can Wait è evidente, ma la serie non si limita a puntare il dito contro un singolo show, bensì decostruisce l'immagine della classica moglie perfetta da sit-com, che deve essere sempre impeccabile e che si trova costantemente alle prese con un marito-bambino dalle iniziative strampalate e spesso e volentieri viene relegata a essere un elemento intercambiabile, come il caso di Kevin can Wait dimostra, e di certo raramente protagonista.



Ebbene, Kevin can F**k Himself prova a sparigliare le carte in tavola e a farci seguire la prospettiva della moglie, una volta tanto, adottando inoltre un approccio particolare che mescola scene girate secondo gli stilemi della sit-com e scene nel taglio tipico dei drama, con l'uso di camera a mano e di una fotografia più naturale e meno smarmellata.

E così, dopo aver visto i primi due episodi dello show, siamo pronti a fornirvi le nostre prime impressioni su questo particolare esperimento seriale.



La gabbia dorata della sit-com

Allison McRoberts (Annie Murphy), conosciuta da tutti anche come Allie, è all'apparenza un personaggio che abbiamo visto mille volte e lo stesso si può dire del marito Kevin (Eric Petersen). Quest'ultimo, infatti, non è di certo un adone, è pigro ed egoista, preferisce stare a divertirsi con gli amici piuttosto che dedicare attenzioni alla moglie, prende le decisioni senza consultarla e dimentica gli anniversari.

Quando è in scena con Allison, è come se imponesse su tutti la sua visione del mondo. Le scene sono più luminose, i suoi cattivi comportamenti servono da spunto comico e non vengono giudicati male, partono le risate registrate: insomma siamo in una sit-com e Allison stessa ne è risucchiata (e le sue opinioni non contano nulla).



Quando però l'uomo esce di scena, emerge la vera personalità di Allison, la sua insoddisfazione diventa palpabile, le luci si fanno soffuse e i toni diventano più seri - pur non mancando diverse battute da dark comedy, che sono poi i veri momenti di comicità del serial.

Allison non è contenta dell'andamento dei suoi dieci anni di matrimonio, la città di Worcester inizia a starle stretta, non vede prospettive all'orizzonte, mostra dei problemi di rabbia repressa e cerca di rifugiarsi in sogni a occhi aperti, finché non vede crollare tutte le illusioni.

A quel punto inizia a indugiare sulla fantasia di uccidere Kevin, perché solo così potrebbe riappropriarsi della propria vita.



L'alternarsi di generi va a sottolineare la presa di coscienza della donna, che si forma proprio quando non c'è il marito a rubare la scena e a farla regredire a una sorta di soprammobile che deve assecondare i voleri dell'uomo, e mette a confronto un mondo dove le cose evolvono e hanno vere conseguenze con un altro, quello di un certo tipo di sit-com, in cui i personaggi sono sempre gli stessi, coinvolti in un continuo loop di problemi o conflitti che vengono risolti nell'arco della puntata e poi tutti felici e contenti.

A tal proposito, Annie Murphy ci è sembrata decisamente adeguata alla parte e in questo inizio di serie ha mostrato una grande abilità ad alternarsi tra i due generi, tanto nel rispettare i tempi comici quanto nel trasmettere tutte le inquietudini del suo personaggio, che sembra indirizzato a un percorso da antieroina.



Oltre l'esercizio di stile

Sarà infatti interessante vedere come evolverà la storia e soprattutto se e come verrà mantenuto l'equilibrio tra sit-com e drama, perché le premesse sono intriganti e riescono a essere sia metatelevisione che spunto per ragionare sul matrimonio e sui rapporti tra marito e moglie.

La sit-com qui diventa una sorta di prigione per la protagonista, è da lì che vorrebbe scappare, non riuscendone più a sopportare l'ipocrisia.

In parte, la stessa voglia di fuggire l'abbiamo provata anche noi, perché le scene da sit-com, per quanto a loro modo collegate con le vicende del "dietro le quinte", sembrano davvero quelle di un prodotto mediocre che ripropone schemi visti e rivisti e che fa leva sempre sui soliti stereotipi.



Ma in fondo questa sensazione di stridore è proprio quella voluta dagli autori, che vogliono farci guardare con altri occhi un certo tipo di sit-com, e puntano a esasperarne la sensazione di falsità, soprattutto quando viene contrapposta alle vicissitudini reali e non ovattate di Allie.

Per ora, insomma, l'esperimento ci pare riuscito e l'idea iniziale è ben implementata, senza sembrare un mero esercizio di stile da parte degli autori; resta solo da vedere quali saranno gli sviluppi e se l'equilibrio tra le due parti - sit-com e drama - verrà mantenuto fino alla fine.