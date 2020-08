Kidding: un primo sguardo alla seconda stagione della serie con Jim Carrey

C'è un confine sottile tra realtà e finzione, un confine che i media tendono a sfumare ancora di più. Siamo bombardati ogni giorno da colori, jingles e filtri, che non fanno che metterci di fronte a un mondo illusorio. Ma ci sono storie che svelano la tragedia alle spalle della commedia, le ombre che si celano dietro ai riflettori più luminosi. Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles (di qui trovate qui la recensione della prima stagione di Kidding) è un gioiellino che non ha raggiunto la visibilità che meritava - e per questo è andato incontro alla cancellazione dopo due stagioni - ma che racconta con maturità e realismo la triste vita di quello che agli occhi del mondo è l'uomo più spensierato.



Nei panni del presentatore di uno show di pupazzi, Jeff Piccirillo, aka Mr. Pickes, un grande Jim Carrey ci accompagna in un viaggio attraverso il dolore nelle sue diverse forme. Kidding, serie ideata da Dave Holstein e diretta da Michel Gondry, risucchia lo spettatore in una spirale di divertimento, commozione e turbamento e continua a farlo in una seconda e ultima stagione, in arrivo su Sky Atlantic il 31 agosto.



Il dolore dietro ai sorrisi: il tragico mondo di Mr. Pickles



Le trasmissioni televisive popolate da pupazzi parlanti sembrano essere l'emblema della felicità, della spensieratezza e della buona educazione. Questo rappresenta per il pubblico anche Jeff Piccirillo (Jim Carrey). Uomo mite e gentile, Jeff - noto al mondo con lo pseudonimo di Mr. Pickes, è il simbolo del buon umore, una figura iconica che mira a educare i più piccoli con puntate a tema e canzoncine. Sulle spalle di Jeff grava però un pesante dolore, causato dalla morte del figlio Phil (Cole Allen) e della recente separazione dalla moglie Jill (Judy Greer). Ancora innamorato di lei, l'uomo non riesce ad accettare la distanza tra loro, che ha aggravato anche i rapporti con l'altro figlio, Will (anch'esso interpretato da Cole Allen), con cui sembra non riuscire a stabilire un legame sano.



Jeff lotta ogni giorno per tenere insieme i cocci della propria vita, ormai andata in frantumi, e per preservare il ruolo di perfetto (e remunerativo) di puppet master. Ma nel percorso di elaborazione di un terribile lutto - che l'uomo vorrebbe portare anche in trasmissione per avvicinare i piccoli spettatori al concetto di perdita - Jeff perde sempre di più se stesso, man mano che il confine tra copione e vita vera diventa sempre più sfumato.

Tanto nella prima quanto nella seconda stagione di Kidding, in onda su Sky Atlantic a partire dal 31 agosto 2020, a riflettori spenti il presentatore non riesce a svestirsi del proprio ruolo, controllando fino allo stremo il proprio bisogno di sfogo. Uomo fondamentalmente buono e corretto, bisognoso di dare a tutti i bambini del mondo il conforto di cui lui stesso ha bisogno, Jeff cerca altrove l'elaborazione e lotta per dare allo show il compito di fornire ai bambini un luogo sicuro dove imparare a gestire le emozioni. Gli esiti del fallimento di questa risoluzione personale vanno dal comico al malinconico, passando per il grottesco, grazie alla splendida interpretazione di Carrey, che limita qui la propria esuberanza per dare vita a una figura davvero credibile.



Parlare di emozioni in un mondo che ricerca la perfezione



Se il finale della prima stagione ha condotto il protagonista a gesti estremi, dopo anni e anni di repressione delle proprie emozioni, l'apertura della seconda stagione pone Jeff di fronte all'evidenza dei propri errori, permettendogli anche di indagare più a fondo sul significato del dolore e su come affrontarlo.

Non importa quanti pupazzi ci siano in questa serie tv: Kidding continua a dare prova di un incredibile realismo, che accompagna alla visione una sorta di sofferenza. Circondato spesso da personaggi non umani e coinvolto - per lavoro o per azione dell'inconscio - in scenari da musical, Jeff fa i conti con rabbia, gelosia, nostalgia e dolore nell'unico modo per lui possibile, attraverso un mondo familiare e rassicurante. In un presente sempre più concentrato sull'apparenza e la perfezione, l'esplorazione onesta dei sentimenti - senza ridicolizzarli o demonizzarli come qualcosa di cui è troppo doloroso parlare - è più cruciale che mai. Come nella prima stagione, la storia di Jeff è solo un punto di inizio per l'esplorazione dell'interiorità di tutti i personaggi a lui vicini.



La sorella Deirdre (Catherine Keener), alle prese con un matrimonio agli sgoccioli che destabilizza in particolar modo anche la figlia Maddy (ben interpretata anche nelle sfumature più inquietanti del suo carattere dalla giovanissima Juliet Morris); il figlio di Jeff, Will, che affronta le conseguenze della morte del fratello, conosce i primi turbamenti della crescita, e vorrebbe - senza riuscirci - un punto di appoggio in un padre, non in Mr. Pickles; il padre di Jeff, Seb (Frank Langella), che fatica a comprendere la grande sensibilità dell'uomo; la moglie Jill, divisa tra i traumi passati e la voglia di ricominciare una nuova vita.



Di un'espressività pazzesca è ancora Jim Carrey, capace di interpretare con spontaneità la psicologia complessa di Mr. Pickles e di saltellare da un'emozione all'altra in meno di un secondo. Il dolore di questo personaggio, la cui fragile umanità viene estremizzata fin dalla prima stagione, è il cuore di una serie poco conosciuta, ma decisamente valida, che in questi primi episodi - complici le ottime interpretazioni, l'eccellente livello di scrittura e il buon materiale a disposizione - sembra gettare le basi per una seconda stagione altrettanto ben riuscita.