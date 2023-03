Liaison: Eva Green e Vincent Cassel su Apple TV+, tra amore e spionaggio

Apple TV+ prova a indagare e sovvertire un altro genere dell'audiovisivo che si va così ad aggiungere alla schiera di prodotti seriali che si possono trovare nella library (a proposito, non perdete le serie Apple TV+ di marzo 2023). Stavolta la finestra streaming offre l'opportunità di affacciarsi sul mondo dello spionaggio in una chiave inedita che mette al centro del mirino una Londra che deve confrontarsi con attacchi interni o esterni, mettendo in dubbio anche la fiducia nei conforti dell'Europa.



È Liaison il serial che mostra gli attacchi terroristici di hacker esperti i quali deragliano treni e promettono di distruggere ponti; uno show che arriva dopo un altro prodotto sulla medesima linea che non ha brillato per alcun particolare merito. Un racconto che abbiamo analizzato nella recensione di Suspicion e da cui speriamo che la narrazione di Liaison si discosti, augurandole di convincere più di quanto aveva saputo fare la storia che vedeva nel cast un'attrice del calibro di Uma Thurman.



Eva Green e Vincent Cassel funzionano?

Nella serie Apple TV+ ideata da Virginie Brac i volti familiari sono invece quelli di due altrettanto splendidi interpreti quali Eva Green e Vincent Cassel, le cui strade si intrecciano nuovamente dopo anni di distanza e un amore mai dimenticato a causa di un pericolo imminente che potrebbe far sprofondare la sicurezza della capitale inglese.

Una coppia di comprimari che dovrà affrontare il proprio compito rivestendo posizioni e autorità differenti, provando a fidarsi l'uno dell'altra seppur ritrovandosi in una condizione delicata. Un rapporto professionale e emotivo che dovrà rimanere taciuto mentre entrambi cercheranno di ristabilire a proprio modo l'ordine che è andato perduto, mentre lo spettatore dovrà tentare di capire quanto in profondità sia andata la loro relazione, quella che sembra rivivere ogni volta che i due personaggi si guardano negli occhi. In Liaison risulta questo elemento quasi romantico il vero fattore di novità all'interno del racconto di spionaggio, rispetto a un contorno fatto di agguati e inseguimenti, di computer e di disastri digitali. Almeno è quello che dalle prime puntate traspare; un coinvolgimento che sono i protagonisti a sospingere, piuttosto che l'intera vicenda che si costruisce attorno a loro. Vicenda che si presenta intricata fin dal principio, a differenza della facilità con cui lo spettatore può cogliere la vicinanza e l'affezione tra i personaggi di Green e Cassel. Molto più sentita del resto degli accadimenti dello show, nonché ciò che si è curiosi di sapere come andrà ad incastrarsi all'interno delle operazioni diplomatiche e segrete di un intero paese.



Tra sentimenti e segreti di Stato

Quando si tratta del versante puramente legato alla dimensione spionistica, Liaison manifesta tutti i topoi del genere. È per questo che solo di fronte al quadro completo si potrà effettivamente capire quanto lo show Apple abbia cercato di porsi in maniera originale per differenziarsi dal bacino di opere da cui prende spunto e da cui sarebbe bene si allontanasse per trovare una propria identità, soprattutto in scrittura.

Quella che potrebbe derivare proprio dal dualismo dei suoi protagonisti e da quel passato che bruscamente ha deciso di bussare alla porta. È dunque su di loro che il pubblico si andrà a concentrare e da cui si spera di trarre un racconto tanto intrigante dal punto di vista spionistico e politico quanto umano. Un affare d'amore e di Stato, da cui bisognerà vedere chi ne uscirà davvero pulito.