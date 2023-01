Sono Lillo: la serie Amazon Prime Video va oltre la commedia, ma funziona?

Nella recensione di LOL Xmas Special, eravamo stati convinti da un'edizione dello show riuscita che sapeva intrattenere, e ora, a distanza di poco tempo, ecco che Amazon Prime Video punta nuovamente su uno dei comici di più grande successo dello show, ovvero Pasquale Petrolo, in arte Lillo. Quest'ultimo, dopo essere stato protagonista di numerosi programmi televisivi e spettacoli, ora è pronto per prendere il ruolo di protagonista in Sono Lillo, serie prodotta da Lucky Red in collaborazione con Prime Video. Il titolo, ideato dallo stesso Lillo Petrolo, affiancato da Matteo Menduni e Tommaso Renzoni, è diretto da Eros Puglielli, e come suggerisce il titolo vede il noto comico assoluto dominatore della scena.



Rispetto all'apparente leggerezza che da subito emerge nei primi episodi della serie, col proseguire della storia si fa strada anche qualche riflessione che porta a porsi domande sul peso che un personaggio può avere sul suo interprete, in un difficile percorso che sarà centrale per la narrazione di questa prima stagione.



Oltre Posaman

Il difficile compito di un eroe è quello di proteggere i suoi concittadini, ma Posaman, pur non combattendo il crimine, ha un'altra importante missione, ovvero rispondere ai messaggi del suo agente per partecipare ad improbabili feste nelle quali dovrà stendere il pubblico a suon di pose. Lillo, però, nonostante il successo del suo personaggio fatica a far conciliare vita privata e lavoro, mentre anche a livello personale il nostro protagonista si sentirà sempre più insoddisfatto del ruolo che si è costruito nel tempo.

Per questo, dopo l'ennesima delusione, Lillo vuole provare a staccarsi da quel ruolo comico che da sempre lo ha contraddistinto, ma l'impresa non sarà semplice, mentre il suo agente farà di tutto per fargli cambiare idea. Infatti, sembra proprio che per Lillo non possano esserci alternative a Posaman, mentre quest'ultimo inizierà a tormentarlo, apparendo come una sorta di proiezione mentale e facendogli capire che non può liberarsi di lui.



Oltre la comicità

Sono Lillo fa il suo debutto mostrando da subito la sua voglia di andare oltre la comicità che ci si aspetterebbe dal titolo, cercando di proporre qualche riflessione interessante sulla difficoltà di un artista di successo di separarsi dal personaggio per il quale tutti lo conoscono, ma la storia, così come la comicità dei primi episodi, è abbastanza altalenante dal punto di vista qualitativo. Infatti, ci sono sicuramente alcune gag riuscite, e siparietti divertenti che vedono protagonisti altri celebri comici italiani che qui fanno la loro comparsa, ma sono anche presenti diverse battute e sketch abbastanza abusati nel tempo, che non riescono a strappare quel sorriso che invece altre situazioni provocano in modo genuino.

Anche il lato più riflessivo e serio della produzione, pur risultando abbastanza credibile, non riesce a creare una vicenda che possa presentare qualche spunto originale, e l'interesse verso le vicende personali di Lillo, pur essendo molto importanti per la narrazione, non forniscono grandi spunti. In conclusione, questa prima parte di stagione, pur potendo vantare una buona performance da parte di Lillo ed alcune sequenze divertenti, non riesce a stupire, cadendo vittima di una narrazione che offre troppo poco per coinvolgere fino in fondo, e non soddisfacendoci del tutto.



Ovviamente, se siete fan di Lillo e cercate un titolo che possa intrattenervi senza troppe pretese allora Sono Lillo fa al caso vostro, ma la voglia della serie di andare oltre la sua vena comica funziona solo in parte, e per questo ci aspettiamo un miglioramento che magari possa dare maggior spessore alla strada scelta nelle puntate restanti, poiché per il momento ci sono alcuni difetti evidenti che non possiamo ignorare.