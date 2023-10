Loki Stagione 2 vista in anteprima: ricomincio da Tom Hiddleston

È arrivato il momento di parlare di Loki, Stagione 2. Ho visto i primi 4 episodi in anteprima (sono 6 in totale) e le cose da dire sono tante, pur non potendo rivelare poi molto per non farvi spoiler. Ma andrò dritto al punto: è ancora una delle migliori serie TV Marvel? Sì, come dimostra la fiducia che i Marvel Studios hanno dato all'unica serie live-action effettivamente rinnovata per un'altra season. Mette ordine nell'ormai complicatissima Saga del Multiverso, fornendo un po' di risposte su cosa sta succedendo nella continuity principale in vista dell'incursione delle temibili Varianti di Kang il Conquistatore? No, almeno non ancora: seppur sia andato oltre il giro di boa, quattro episodi non sono ancora sufficienti per esprimere un giudizio definitivo. Ma intanto vi racconto cosa potete aspettarvi dalla nuova avventura con protagonista Tom Hiddleston a spasso nel tempo.



Le conseguenze di Loki 1

La Linea Temporale è prossima al collasso dopo gli eventi di Loki 1 (tornate indietro nel tempo alla nostra recensione di Loki). Il Dio dell'Inganno e la sua Variante, Sylvie, sono giunti alla fine del tempo al cospetto di Colui che Rimane, che ha fornito ai due protagonisti un minaccioso monito: ucciderlo avrebbe rotto il delicato equilibrio nella Sacra Linea, liberando un'infinità di sue versioni alternative che sarebbero tornate a darsi guerra distruggendo la pace tra gli universi.

Come sappiamo, Sylvie ha affondato la sua lama nel petto del fondatore della TVA: un evento che ha, di fatto, riaperto il Multiverso, seminando il caos in una TVA che adesso è allo sbando. E ci ritroviamo qui, all'inizio di Loki 2, col nostro antieroe che si ritrova sbalzato in linee temporali differenti, alla disperata ricerca di un modo per rimettere a posto le cose. Loki deve nuovamente conquistare la fiducia di Mobius e dei vertici della TVA, e per farlo deve indagare ulteriormente nei meandri della Time Variance Authority. Entrano in scena nuovi comprimari, con delle conoscenze cruciali per prevenire gli eventi Nexus che stanno distruggendo il tempo: da OB, il personaggio di Ke Huy Quan, al Victor Timely di Jonathan Majors, già comparso nel finale post crediti di Ant-Man Quantumania. Proprio la Variante di Kang si rivela il personaggio più affascinante, grazie soprattutto alle straordinarie doti recitative di Majors: Victor è fondamentalmente una vittima degli eventi, e sarà interessante capire come questa seconda stagione di Loki potrebbe innescare la sua trasformazione in villain una volta presa consapevolezza della sua vera natura. E questo elemento ci porta al cuore del discorso.



Loki e il Multiverso

Quella di Loki 2 è infatti una trama che fatica un po' ad ingranare, soprattutto nei primi due episodi. Nei quali c'è soprattutto la necessità di riprendere le fila del racconto e di innescare gli eventi principali, che a partire dalla terza puntata mettono in campo scenari decisamente più interessanti.

Credo che ciò che pesi maggiormente in questa nuova season sia l'assenza di un vero antagonista: non che le minacce non siano presenti, ma sono più astratte, e per quanto si tenti di trasmettere un incombente senso di "apocalisse" ho avuto la sensazione che la storia decollasse davvero solo alla fine dell'episodio 4. Non è un caso, d'altronde, che l'avventura torni ad essere interessante con l'entrata in scena di Victor Timely. C'è anche da ammettere che, rispetto a Loki 1, ho trovato meno incisivo il ruolo dei protagonisti: proprio Loki e Sylvie, per quanto le interpretazioni di Tom Hiddleston e Sophia De Martino rimangano magistrali, vengono un po' adombrati dal comprimari. Sicuramente dalla figura di Majors, ma anche dalla Ravonna di Gugu Mbatha-Raw, che si rivela forse il personaggio più difficile da gestire.



C'è anche un altro problema a livello narrativo: il legame con la continuity principale. Ancora una volta avverto la sensazione che Loki - sulla scia di Doctor Strange 2 e di Spider-Man: No Way Home - sia un prodotto a sé stante per quanto riguarda la concezione del Multiverso, con le proprie regole e il proprio microcosmo, piuttosto che il tassello di un mosaico più grande. Si parla di Guerre del Multiverso, certo, ma quanto sta accadendo alla Sacra Linea Temporale ha un effetto concreto sul resto del MCU? Vedremo le conseguenze degli Eventi Nexus abbattersi anche su altri universi? Le risposte a queste domande, purtroppo, non sono ancora arrivate, ma confido che nelle ultime due Loki possa regalarci dei colpi di scena di grande impatto come fu alla fine della prima season.

Un impatto positivo che riguarda anche la cornice visiva, su questo non c'è dubbio. Loki 2 conferma il suo altissimo valore scenico rispetto alle precedenti serie Marvel, seppur la direzione retrofuturistica dello show riesca a "mascherare" meglio certi limiti produttivi. È comunque palese il fatto di trovarci di fronte ad un piccolo "blockbuster" televisivo per gli standard dei Marvel Studios, ai livelli di WandaVision e Loki 1. C'è da considerare che, stavolta, c'è meno azione che in passato, ma il lavoro sugli effetti speciali e la resa finale del reparto VFX sfoggiano un livello di cura decisamente superiore rispetto alla media.