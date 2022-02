LOL: Chi ride è fuori 2: ritorna il sorprendente game show su Prime Video

A volte il tempo vola davvero ed è già tornato il momento di tuffarci di nuovo in uno dei fenomeni dello scorso anno, il game show LOL - Chi ride è fuori - qui potete recuperare la nostra entusiasta recensione di LOL. Una seconda edizione le cui prime 4 puntate sono sbarcate su Amazon Prime Video nel corso della nottata appena trascorsa e la domanda che alla fine tutti ci stiamo ponendo è una sola: riuscirà mai a bissare il successo clamoroso dell'esordio? Questione spinosa perché, nonostante l'indubbia qualità e deliziosa leggerezza del prodotto, a segnare l'exploit di proporzioni generose di LOL sono stati i social, con l'infinita quantità di meme prodotti, e nel 2022 ormai è noto un po' a chiunque che le vie dell'internet sono molteplici e misteriose.



Insomma, non è qualcosa di programmabile o pianificabile, ha sempre la casualità di una partita a tombola. Ciò non cambia tuttavia quanto, come format, LOL continui a mostrare i muscoli rivelandosi uno dei passatempi definitivi per farsi due sane risate in radicale spensieratezza; le novità in LOL 2 non mancano e questa nuova edizione non vi deluderà.



Mix vincente non si cambia

Non si può non partire dal cast, per certi versi meno eclatante rispetto alla prima edizione ma comunque di tutto rispetto: dal sempre formidabile Maccio Capatonda all'inossidabile - e vi assicuriamo sorprendente - Mago Forest, dall'assoluto talento di Corrado Guzzanti alla capacità costante di reinventarsi di Virginia Raffaele passando per delle vere e proprie mine vaganti come Max Angioni, Diana Del Bufalo e, direttamente da Youtube, "l'insopportabilmente donna" in persona Tess Masazza; a completare la banda delle meraviglie abbiamo poi The Pozzolis Family, ovvero i coniugi Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione e la comica Maria Di Biase.

Le regole sono sempre le stesse, poiché bisogna passare 6 ore categoricamente senza ridere, pena l'ammonizione e poi la conseguente espulsione. Poco importa se Forest si presenta tutto incartato visto che ormai in aereo per portare il bagaglio si viaggia così o Capatonda, appena iniziato il gioco, si lancia in una lunga serie di esercizi fisici per rafforzarsi e non ridere; non bisogna cedere e noi ci troviamo di nuovo nella condizione di non capire come in certe situazioni si possa resistere. Vero, non siamo comici di professione, ma noi saremmo stati eliminati già durante la rappresentazione molto artistica, profonda e sentita del paddle da parte di Pozzoli.



Una conduzione che potrebbe migliorare

A movimentare l'insieme, oltre chiaramente all'inventiva infinita di un cast del genere, ci pensano i già noti piccoli eventi che i conduttori Fedez e Frank Matano possono scatenare, come creare un momento musical o le esibizioni sul palchetto che devono per forza essere ascoltate da tutti - potete comprendere il panico dei concorrenti quando in questo caso è stato chiamato Guzzanti ad esibirsi, con uno dei suoi favolosi personaggi. È un mix che funziona meravigliosamente, è una continua scarica di risate riversata sullo spettatore come una cascata inarrestabile e rimane, dal nostro punto di vista, uno dei modi migliori per passare un pomeriggio o una serata in allegria, perché c'è poco di meglio che godersi una comicità senza fronzoli e libera magari anche dalle costrizioni linguistiche che giocoforza un'emittente televisiva impone.

L'unico neo riguarda la conduzione: Fedez ha il suo stile e nella sua semplicità si adatta perfettamente alla situazione, mentre invece Matano aggiunge davvero poco o nulla, neanche qualche commento su alcune delle gag più interessanti o particolari che si vedono. Siamo più che altro curiosi di vedere come verranno gestite le fasi finali del gioco, forse il solo reale punto debole del format in sé, che tende a diventare più spento e ripetitivo visto la presenza di massimo due o tre concorrenti. Avranno trovato la chiave di volta per ravvivare la conclusione di LOL 2?