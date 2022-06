Loot - Una fortuna: una comedy promettente su Apple TV+

Non c'è nessuno che potrebbe interpretare meglio una donna di quarantacinque anni, miliardaria, divorziata a causa di un marito traditore e nonostante questo esilarante se non Maya Rudolph. La regina della comicità americana entra a far parte della schiera delle serie di giugno 2022 di Apple TV+, diventando protagonista della serie Loot - Una fortuna che riesce a divertire già con le iniziali puntate come riportiamo nelle nostre prime impressioni. Moglie di un fedifrago interpretato da Adam Scott, anche lui ritrovato sulla piattaforma dopo la nostra recensione di Scissione, l'attrice si incarica di rimettere insieme i pezzi di un'esistenza che non l'ha privata di nulla eppure le fa sentire un vuoto dentro sopraggiunto ben prima della separazione dall'uomo. Una riflessione arrivata in quel cammino della vita in cui si ragiona sulle scelte fatte e ci si biasima delle sfide mai intraprese. Quelle che Maya Rudolph farà affrontare alla sua Molly, non rinunciando ai benefit derivanti dall'essere ricca.



Tra lusso e beneficenza

È sulla dualità dell'universo lussuoso da cui la donna è circondata e il suo approcciarsi ad un ente di beneficenza da lei finanziato e di cui non conosceva nemmeno l'esistenza che Lost - Una fortuna pianta i semi per una narrazione che gioca di contraddizioni e opposti, generando così la risata. Di una donna che all'inaugurazione per un rifugio per persone senza casa dona alle ospiti una borsa con "tutto ciò con cui una donna non può vivere". Che regala un viaggio gratis per i suoi colleghi verso Miami in cambio del non dover rinunciare a feste di lancio per profumi costosi. Che partecipa allo show Hot Ones su YouTube per tenere un'intervista sull'impegno riservato alla sua fondazione, unendo alla sua buona volontà un brutto momento di spettacolo.

Un rimando assai ironico se si pensa che proprio Maya Rudolph in uno dei suoi ultimi sketch più famosi per il SNL aveva interpretato l'iconica Beyoncé mentre azzannava alette di pollo piccanti sudando da qualsiasi poro del proprio corpo. Eppure in Loot - Una fortuna la scena con guest star l'host Sean Evans è emblematica dell'inizio di un percorso che alla fine del terzo episodio la protagonista capirà di dover fare: cercare di smarcarsi dalla figura di un marito da cui si è sentita messa spesso in ombra e che continua a farla dubitare di sé anche dopo la fine del loro matrimonio.



(Ri)Trovare se stessi

Lo show ideato da Alan Yang e Matt Hubbard, i quali mescolano le proprie carriere arrivando entrambi da Parks and Recreation e aggiungendo le loro diverse esperienze personali come 30 Rock, The Good Place e Master of None, indaga dunque la strada di una donna per la riappropriazione della centralità nella propria vita, cercando di non sentirsi in difetto per quest'ultima.

Di non credere che alcuni libri pieni di numeri e codici facciano di un qualcun altro una persona di cui temere il confronto o il giudizio, e soprattutto sfruttando questa svolta inaspettata come un trampolino per riconquistare una propria autonomia, la quale non limita la protagonista a passare i suoi giorni nella sua elegante e ipermoderna dimora o a trascorrerli tra viaggi, lap dance su sosia di Sting o consumando improbabili droghe. Molly, rispolverando quello che da ora in poi sarà il suo nuovo e finalmente utilizzato ufficio e decidendo di abbandonare il cognome dell'ex marito per tornare a portare il proprio, si inizierà a questa trasformazione accompagnata da una manciata di amici e colleghi ognuno con le proprie assurdità e contribuendo così alla simpatia della serie. Una comedy sfiziosa che potrebbe mantenere intatto il suo umorismo col proseguimento delle puntate. Un mondo inedito per Molly Welles e una serie di cui poter godere dal catalogo di Apple TV+.