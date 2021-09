Lucifer 6, il ritorno del Diavolo: un primo sguardo alla nuova stagione

Lucifer torna in grande stile tra le uscite Netflix di settembre con la prima parte della sesta e ultima stagione dello show, di cui abbiamo analizzato in anteprima gli episodi. Dopo lo spiazzante finale della season precedente, questa nuova tornata di puntate, dieci in tutto, promette di mischiare ancora una volta le carte in tavola per far prendere all'intera storia una piega molto interessante. Nel nostro consueto first look, proveremo vi esporremo le prime impressioni sull'inizio della fine di Lucifer, in attesa della review completa del primo blocco dell'avventura.



Dove eravamo rimasti?

Visti gli interessanti risvolti di trama che si sono sviluppati fin qui, è abbastanza importante fare il punto della situazione rispetto all'immediato passato che potete facilmente recuperare grazie alla nostra recensione di Lucifer 5). Dio, Il padre di Lucifer e Michael, dopo il suo ritiro, ha lasciato un posto vacante nel regno forse più importante di tutti, capace di fatto di mantenere l'equilibrio non solo nel mondo ma in tutto l'universo.

Durante la quinta stagione abbiamo così assistito alle macchinazioni di Michael per primeggiare sul fratello, fino ad arrivare allo scontro finale, in cui Lucifer ha in realtà dimostrato di essere il vero erede al trono di Dio, grazie alla sua grande forza di volontà ma, soprattutto, al suo ammirevole spirito di sacrificio. Il potenziale cambio di struttura narrativa, dato da un mutamento così importante nella vita del protagonista, ha fin da subito incuriosito i fan di tutto il mondo, che hanno prontamente iniziato ad interrogarsi sul futuro della storia.



A conti fatti, alla fine, anche nella nuova season si è deciso di non fare il passo più lungo della gamba, provando a giocare con lo stesso carattere di Lucifer, così da non farlo da subito ascendere in cielo, tenendolo invece ancorato alla Terra, se vogliamo intrappolato in una sorta di profonda indecisione che sarà probabilmente alla base di tutta questa prima tornata di nuovi episodi.



Un incarico particolare

Fortemente in continuità con quanto visto in precedenza, nelle prime puntate di questa sesta stagione ritroviamo un Lucifer forse più sereno rispetto al passato (visto che è riuscito a superare numerose difficoltà, impegnato però a dover compiere una delle scelte più importanti mai fatte fino a questo momento: diventare Dio oppure no?

Se infatti alla fine della stagione precedente questa scelta poteva risultare scontata, in realtà fin dai primi episodi di questa nuova avventura ritroviamo un Lucifer non ancora pronto a fare il grande passo, mettendo gli stessi personaggi che gli gravitano attorno in una situazione non semplicissima. Ricoprire un ruolo tanto importante spinge così il protagonista a prendere tempo, anche in rapporto al suo profondo legame con Chloe, quest'ultima in attesa di capire come comportarsi rispetto alle gesta del suo amato. I primi episodi si pongono nonostante tutto in linea con il passato, presentandoci una prima puntata dalla sviluppo smaccatamente lineare e dalla forte impostazione crime, cercando così di non variare più di tanto la rodata formula del serial, ponendo però l'accento proprio sul protagonista e sulle sue scelte.



L'impressione generale è quella di trovarsi davanti a un espediente narrativo già visto nella stagione cinque, dove il confronto tra i due fratelli sembrava centrale fin dall'inizio, cosa che poi è avvenuta seppur in maniera diluita. In questi primi episodi ci troviamo in una situazione analoga, con Lucifer pronto a diventare Dio seppur la sua reticenza nel ricoprire il prestigioso ruolo lo ponga di fatto a rimandare la sua scelta.

Tra le novità più rilevanti vi è però l'ingresso di un nuovo personaggio, Rory, che si rivelerà ben presto centrale all'interno delle vicende. A livello puramente visivo, lodevole l'intenzione di osare in alcuni punti, come nella sequenza animata dell'episodio tre, equiparabile se vogliamo - a livello di concept originale - al quarto episodio della quinta stagione.



Se infatti in quella puntata tutto veniva declinato attraverso il contesto noir, nel terzo episodio della sesta stagione si è invece deciso di inserire alcuni momenti realizzati con la tecnica dell'animazione tradizionale riuscendo, con una trovata tanto semplice quanto efficace, a sorprendere gli spettatori in maniera funzionale. Per quanto concerne il lato tecnico, lo show continua a difendersi bene, senza puntare su virtuosismi tecnici assurdi, tanto dal punto di vista registico che scenografico, ma funzionali al tipo di storia raccontata.