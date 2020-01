Manifest Stagione 2: torna la serie che unisce thriller sci-fi

Disponibile tra le serie TV Sky di gennaio 2020, arriva su Premium la seconda stagione di Manifest, la serie che unisce thriller, mistery e drama, prodotta dalla NBC. La prima stagione di Manifest si era rivelata altalenante nella qualità, ma comunque si era guadagnata il rinnovo per la seconda season. Abbiamo visto la premiere, sarà davvero un nuovo inizio ed una svolta per la serie?



2 giugno 2024

Brutte notizie per i sopravvissuti al volo 828. A quanto pare la loro vita ha una data di scadenza: cinque mesi e mezzo dopo il ritorno, inevitabilmente, la morte li andrà a prendere. Michaela, comunque, ha altro di cui preoccuparsi, poiché è rimasta ferita in una sparatoria. Durante il coma ha sognato di trovarsi nuovamente sul fatidico volo, sul quale suo Cal le ha dato una missione: salvare i passeggeri.



Intanto la vita continua e, due mesi più tardi, Ben procede con le sue indagini ed il suo ruolo di padre, supportando la moglie durante la gravidanza. Nel corso di un'ecografia ha un'ulteriore "gradita" sorpresa: durante i cinque anni di assenza, sua moglie Grace aveva già concepito un figlio con il fidanzato Danny; purtroppo la donna aveva subito un aborto spontaneo. Ciò porta Ben ad interrogarsi sulla paternità del nascituro.

Michaela scopre che Zeke è arrivato in Canada e non è a conoscenza della presunta data di morte. La donna sembra avere delle visioni relative ai signori Vasik e capisce che la missione affidatale da Cal deve essere perseguita.



In medio stat virtus?

Venne un periodo in cui, dopo il successo di Lost, furono tanti i tentativi di bissare la serie di Abrams: basti pensare a Flash Forward, The Event e dir si voglia, ma nessuno eguagliò il successo di Lost. L'esigenza di esplorare storie di sopravvissuti tinte di mystery poi passò, ma Manifest è rimasto uno degli ultimi baluardi a tentare di esplorare i temi dei suoi congeneri.



Nella prima stagione l'incipit era davvero molto originale: un aereo, il volo 828 appunto, arriva a destinazione con cinque anni di ritardo, ma per i passeggeri non sono passate che poche ore. Il problema di questo genere di serie non è nell'idea in sé, di solito originale ed interessante, ma il suo sviluppo. Di solito il tutto si riduce ad una soluzione elementare e per nulla soddisfacente e Manifest, purtroppo, non fa eccezione. La seconda stagione inizia dove finiva la prima, portando avanti le medesime storie.

L'unica nota originale è la missione che Cal dà alla zia. Questa sembra rappresentare la linea narrativa principale ed orizzontale della seconda stagione di Manifest, in cui verranno presumibilmente aumentati gli elementi investigativi. Le altre storyline ci sono sembrate un po' scontate e cercano di approfondire i rapporti tra i personaggi. Il ritmo della narrazione è blando e la regia ha uno stile troppo simile a quello soap operistico, fatto di primi piani incrociati durante i dialoghi.



Inizialmente Manifest si sviluppava su due piani narrativi: la ricerca del mistero del Volo 898 e le conseguenze dell'assenza e poi della ricomparsa dei suoi passeggeri, con tutte le conseguenze sui rapporti umani che questa riapparizione aveva portato nella vita dei personaggi. Ora serve ben altro per garantire la sopravvivenza alla serie, in quanto Manifest resta sempre nel mezzo senza distinguersi in nulla.



Si dice che in medio stat virtus, ma nel caso di Manifest non può applicarsi questa regola: stando alle premesse, la serie è solo ed esclusivamente un prodotto di media fattura, incapace di emergere dal mare magnum delle produzioni televisive ed in streaming.