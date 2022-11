Mercoledì Addams, prime impressioni: il grandioso ritorno di Tim Burton

Il grado di rischio che si porta dietro un progetto come Mercoledì Addams è quasi incalcolabile, dettato da un immaginario familiare ormai inossidabile e dalla coppia di film cult diretti da Barry Sonnenfeld negli anni Novanta, a loro volta ispirati alle vignette del disegnatore Charles Addams ed all'omonima serie televisiva andata in onda negli anni Sessanta. La trasposizione puramente temporale di uno dei personaggi più amati del piccolo e grande schermo reca in seno un mare di pericoli, ma anche grandiose opportunità, e per fortuna sono proprio queste ultime a brillare al termine di un primo episodio grondante di soluzioni narrative e visive.



L'aver affidato questo grande progetto ad un nome di spicco dell'industria come Tim Burton poteva rivelarsi sufficiente a calmare le ansie degli appassionati Addams, eppure la piattaforma streaming ha preferito rincarare la dose assemblando un cast d'eccezione, tra solide conferme contemporanee e qualche divertita strizzata d'occhio al passato: il risultato finale si rivela in un preludio gustoso che soddisfa per la cura con cui costruisce la sua cornice artistica, ed al tempo stesso intriga grazie al gran numero di linee narrative messe in campo in meno di un'ora di visione (la serie completa sarà disponibile nel catalogo Netflix di Novembre 2022, ma potete prepararvi guardando il trailer di Mercoledì Addams).



A scuola con gli Addams

Chi credeva che gli Addams formassero scolasticamente i loro figli a casa sarà costretto a ricredersi, perché Mercoledì (Jenna Ortega) frequenta un classico liceo americano proprio come tutti i suoi coetanei. Forse questo non è del tutto esatto, perché la ragazza ha già cambiato otto istituti nel corso di cinque anni, espulsa e minacciata di azioni legali in seguito ai soliti battibecchi tra ragazzi: tra una parola fuori posto e qualche episodio di bullismo, Mercoledì ha rischiato di finire in riformatorio per tentato omicidio, una pena che avrebbe macchiato la sua fedina penale con un vergognoso fallimento.

Sperando che un ambiente più affine al suo carattere la aiuti nel compimento del suo percorso di crescita, i genitori la iscrivono alla tetra scuola di Nevermore, che accoglie i reietti di tutto il Paese oltre ad un gran numero di mostruosità umanoidi, come licantropi e sirene. La ragazza però ha un carattere a dir poco inquietante (se non proprio preoccupante) e riesce a diventare la più emarginata all'interno di un liceo di emarginati: fortemente decisa a non ripercorrere i passi di sua madre Morticia (Catherine Zeta Jones), Mercoledì pianifica una fuga diabolica, ma si trova invischiata nelle brame sanguinose di una bestia che sparge terrore nella vicina città di Jericho.



Le numerose intuizioni

Vengono in mente ben pochi autori più adatti di Tim Burton per caricarsi sulle spalle il peso di una confezione artistica e visiva come quella della Famiglia Addams, e da questa prima ora di visione le speranze di chi ha sempre voluto credere in questo progetto sembrano potersi avverare in pieno: il regista restituisce al pubblico la fantastica famiglia di disadattati sociali nei suoi pallori cadaverici, nel linguaggio forbito e nell'amore romantico ed esasperato di Gomez (Luis Guzman) e Morticia, spruzzando lo scenario con i dialoghi caricaturali di chi ha elevato il gotico ad estetica sublime.

Nell'approccio visivo allo spettacolo si gioca sul sicuro, impostando un perenne contrasto cromatico tra il perenne bianco-nero di Mercoledì ed i fulgidi colori dello scenario e degli altri personaggi (particolarmente evidente nel confronto con la compagna di stanza), mentre la sceneggiatura sembra ribollire di numerose sottotrame che quasi non tiene a bada, tra continui accenni a segreti oscuri e lo srotolarsi di un caso che farà virare la serie verso i lidi del mystery adolescenziale. Centro assoluto dell'intero canovaccio, ed essenza stessa della serie diretta da Tim Burton, è la sua giovane protagonista, una donna sagace e tremendamente cinica intrappolata nel corpo di una ragazzina.



È sempre Mercoledì

Il lavoro più complicato era proprio quello che incombeva su un carattere iconico, complicato dalla fantastica interpretazione di Christina Ricci di quasi tre decenni fa, eppure bastano un paio di scene affinché una grandiosa Jenna Ortega si materializzi nel suo personaggio e scacci via i fantasmi del passato: grazie alla sua intonazione a metà tra il lugubre ed il sarcastico (e ad un trucco a dir poco perfetto), si fa davvero fatica a non innamorarsi di Mercoledì, alla sua disillusione coinvolgente e al suo disinteresse verso la felicità altrui.

La sceneggiatura veicola questo pericolosissimo personaggio con una spiccata comicità, talmente forte ed esagerata da apparire a volte senza senso, ma imprescindibile per rendere amabile un'adolescente che in altre circostanze sarebbe risultata odiosa. Sulla stessa falsariga sembra inserirsi lo svolgimento di una narrazione sopra le righe, dove ogni velleità di realismo viene gettata subito al vento in nome di un divertimento veloce e senza fronzoli, intaccato a più riprese dalle brillanti e fatalistiche deduzioni della sua protagonista.



Grazie ad una trama che pare voglia raccontare moltissimo non solo del futuro degli Addams, ma anche del loro passato, ed all'ammiccante inserimento nel cast proprio di Christina Ricci - per la quale attendiamo con estrema curiosità un twist che sconvolga il suo ruolo apparentemente tranquillo - la serie Netflix ha spazzato via nel giro di un'ora ogni preoccupazione riguardo la gestione di un'eredità così pesante, lasciandoci affamati di un prosieguo che nemmeno sapevamo di desiderare.