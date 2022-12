Il mistero dei Templari - La serie: i primi episodi su Disney+ intrigano

Il mistero dei Templari - La serie (National Treasure: Edge of History) rappresenta una ritrovata familiarità per tutti coloro che, da qualche anno a questa parte, hanno nostalgia del franchise Disney composto da Il mistero dei Templari (2004) e il sequel del 2007, Il mistero delle pagine perdute. Questa epopea action-mistery, diretta da Jon Turteltaub (Un amore tutto suo, L'apprendista stregone) vede come protagonista Nicolas Cage nei panni del protettore di tesori Ben Gates, accompagnato dalla Dottoressa Abigail Chase (Diane Kruger) e da Riley Poole (Justin Bartha). Un'avventura in stile Indiana Jones che trae delle profonde radici nella storia americana, mischiando complotti, esoterismo e misteri con un risultato notevole.



Dopo un terzo film mancato (a quanto pare Nicolas Cage è in trattative per un altro sequel), il 14 dicembre 2022 arriva su Disney+ una serie TV che è una sorta di via di mezzo tra uno spin-off e un reboot, visto che i protagonisti sono totalmente inediti (con qualche vecchia conoscenza) e la trama, seppur con qualche collegamento al passato, segue una via diversa dal solito. Alla luce dei primi due episodi, bisogna sottolineare che se il tema mistery è stato alimentato in modo efficace, questo brillante equilibrio è minacciato da una deriva teen che aleggia fin dal pilot e che rischia di compromettere lo spirito più genuino e puro del franchise, che per ora è stato rievocato sufficientemente bene.



Il mistero dei Templari - La serie: un racconto dal sapore più esotico

Il mistero dei Templari - La serie si apre con un'introduzione nostalgica che non può che colpire gli appassionati dritti al cuore: l'agente del FBI Peter Sadusky (interpretato dal leggendario Harvey Keitel) parla del misterioso tesoro di Montezuma, protetto dagli indios per secoli per difenderlo da conquistadores spagnoli.

La caccia è ancora aperta, con cacciatori che si contendono energicamente questo ambito e inestimabile premio. Suo malgrado, la giovane Jess Morales (Lisette Alexis), appassionata di enigmi e rompicapi, si imbatte in una ricerca più grande di lei, ostacolata tra l'altro da una misteriosa donna, elegante e facoltosa (Catherine Zeta Jones). La prima puntata, specialmente nei primi minuti, è un ritorno a casa che funge da vero e proprio collegamento con i titoli precedenti, nonostante ci troviamo in un contesto totalmente differente. Oltre ad essere apprezzabile questa connessione emotiva e narrativa, è stata gestita con intelligenza così da lasciar spazio a nuovi personaggi che prendono il posto dei nostri beniamini. Una scelta necessaria e strategicamente efficace, che si avvale di un classico escamotage narrativo dove i giovani avventurieri, precisamente due in particolare, condividono, a livello strutturale, delle caratteristiche già viste nei personaggi dei film. Un passaggio di testimone che non è per nulla forzato e che è importante per mantenere lo stesso bilanciamento delle parti, andando a costruire un team di protagonisti il più equilibrato possibile. Con la seconda puntata, invece, si inizia a capire, almeno sulla superficie, che tipo di avventura verrà narrata nel corso della serie e progressivamente arriva la sorpresa più grande: come già si poteva intuire all'inizio, dopo enigmi connessi alla storia degli Stati Uniti D'America, ecco che il mistero, all'interno dell'opera, diventa internazionale.



La deriva teen potrebbe rovinare l'intera struttura narrativa

Ciò prevede, ne Il mistero dei Templari - La serie, un viaggio del tutto differente che cambia molto la formula proposta dalla saga filmica. Un'idea che, se da un lato è obbligatoria per reinventare la struttura e il contenuto delle pellicole di Turteltaub, tradisce quell'elemento caratteristico che aveva reso così particolari e frizzanti le avventure di Ben Gates, che giocavano in modo irriverente e curioso sui più grandi enigmi americani.

Difficile giudicare, dopo solo due puntate, se tale cambio di rotta giova veramente all'opera, ma senza dubbio la direzione intrapresa è coraggiosa e sperimentale. Altro punto di rottura con il franchise è la componente teen, inserita di riflesso per la presenza di personaggi giovani che cambiano anche qui la prospettiva del progetto. È evidente già dall'inizio che questo genere non solo cozza effettivamente con l'anima mistery, ma che non calibrato a dovere nel corso della realizzazione, rischia sporcare e ostacolare lo spirito avventuroso-esplorativo che fino ad ora ci sembra studiata in modo efficace, con qualche riserva.



A tal proposito, i giovani interpreti sono tutti perfettamente in parte e proviamo a scommettere su Catherine Zeta Jones che, nonostante il suo personaggio abbia finora una caratterizzazione traballante, potrebbe regalare sorprese inattese. Chiudendo con la regia, c'è poco da dire: non essendo ancora partita ufficialmente la caccia al tesoro, non abbiamo avuto modo di vedere la macchina da presa in condizioni ideali di lavoro. Per ora, però, il focus sull'esplorazione, gli indovinelli e le componenti investigative fa centro, incuriosendo gli spettatori e spingendoli al tempo stesso a continuare a vedere la s. Chiaramente dobbiamo attendere una fase più matura dello show per valutare appieno lo sguardo della regista, che però sembra aver chiaro a livello estetico e fotografico, cosa vuole portare sul piccolo schermo.