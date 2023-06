Questo mondo non mi renderà cattivo: torna Zerocalcare, ancora più politico

La collaborazione tra Zerocalcare e Netflix procede a gonfie vele, visto che dopo il successo di Strappare lungo i bordi il fumettista italiano ha subito messo in cantiere un nuovo progetto che sta per vedere la luce sulla piattaforma streaming: abbiamo visto i primi 4 episodi di Questo mondo non mi renderà cattivo in collaborazione con Bao Publishing e realizzata da Movimenti Productions - le puntate in totale sono 6 - ragion per cui vi racconteremo le nostre prime impressioni su un titolo che pare pronto a bissare il successo del suo predecessore, pur impegnandosi in temi più complessi che in passato.



Un racconto più politico

Non possiamo (e nemmeno vogliamo, a dirla tutta) illustrarvi nel dettaglio la trama di Questo mondo non mi renderà cattivo, perché vi lasceremo il piacere di scoprire in prima persona come Michele Rech ha imbastito una storia che rimane fedele in larga parte alla sua poetica.

Se nella recensione di Strappare lungo i bordi vi avevamo spiegato quanto l'artista fosse riuscito a replicare la qualità della propria scrittura in un prodotto animato emozionante e profondo, stavolta l'autore propone qualcosa di diverso, ma comunque molto aderente alla sua filosofia. Questo mondo non mi renderà cattivo mantiene infatti lo spirito intimista e riflessivo tipico di Zerocalcare, ma - in linea con altri grandi titoli appartenenti alla sua bibliografia, come Kobane Calling e Macerie Prime - la serie acquista un tono estremamente sociopolitico, trasformandosi da tragicommedia e vera e propria satira. Succede infatti che vediamo Zero e i suoi amici alle prese con una situazione scomoda, interrogati dalla polizia in questura a causa di un non meglio specificato incidente durante una manifestazione.



Un corteo che vede il protagonista - il quale, come al solito, utilizza il suo stile ironico per ripercorrere a ritroso gli eventi antecedenti al presente - in prima linea per difendere i diritti dei più deboli, non fosse che il ritorno di un vecchio amico da un passato fatto di non-detti e grandi rimpianti scombussola totalmente l'animo e i sentimenti di Zero. E la storia viaggia a doppio filo su questi due elementi cardine: da un lato la forte, lucida e pungente cornice politica - che inveisce senza alcun fronzolo, ma comunque con eleganza, su alcune contraddizioni del nostro governo - dall'altro la storia malinconica e introspettiva di un amico ritrovato che purtroppo è molto diverso da come lo si ricordava.



Il solito Zerocalcare

Un esperimento più delicato, insomma, rispetto a Strappare lungo i bordi, che pure non lesinava affatto in termini di coinvolgimento emotivo e riflessioni sul senso della vita. Eppure, Questo mondo non mi renderà cattivo - almeno stando a gran parte degli episodi che lo compongono - si impone uno scopo più ambizioso. Soprattutto ci è sembrato un prodotto ancora più maturo e complesso, complici la riflessione politica e una serie di questioni etiche e morali che invadono la mente di Zerocalcare e dei suoi amici di sempre.

Insomma, pur non dimenticando il forte colpo di scena di Strappare lungo i bordi e il dramma potente che si consuma sul finale (ripercorrete le scene più profonde di Strappare lungo i bordi), la nuova serie di Zerocalcare e Netlifx si pone obiettivi anche più alti. Forse è per questo che, pur non lesinando un certo impatto emotivo soprattutto dopo il giro di boa, il titolo appare solo un po' meno incisivo di Strappare Lungo i bordi, complice anche l'assenza dell'effetto novità che garantì alla prima serie di Michele Rech un successo senza pari.



Resta in ogni caso il "solito" (nel senso più positivo del termine) Zerocalcare: un'ironia pungente e sagace, la vena comica che trae spunto dalla quotidianità e dalle contraddizioni dell'animo umano e un profondo senso di malinconia e di sarcasmo nei confronti del mondo. Tutto ciò che ha reso Zero degno di essere ascoltato. In definitiva, un'altra storia di cui non vediamo l'ora di scoprire il finale.