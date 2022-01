Monterossi La Serie: un esordio non proprio brillante su Prime Video

Il mondo seriale del giallo italiano si arricchisce dell'adattamento di due romanzi di Alessandro Robecchi con protagonista Carlo Monterossi, l'autore televisivo che volente o nolente si ritrova spesso coinvolto in casi di cronaca nera che deve affrontare in maniera non convenzionale con l'aiuto di amici e membri delle forze dell'ordine. La fama conquistata negli anni come scrittore - per chi non lo sapesse lo stesso Robecchi è autore televisivo per Crozza, nonché giornalista e critico musicale - gli ha permesso di conquistarsi una buona fetta di appassionati di storie crime all'italiana e di adepti degli splendidi volumi editi da Sellerio.



L'osmosi mediatica era quanto mai inevitabile ed è avvenuta grazie a Prime Video che presenta tra le serie Amazon di gennaio 2022 la prima stagione di Monterossi - La Serie, diretta da Roan Johnson (Piuma, I Delitti del BarLume), scritta dallo stesso regista, Davide Lantieri e Alessandro Robecchi e prodotta dalla Palomar di Carlo degli Esposti, che con Montalbano ha dimostrato di saper adattare con perizia gli autori pubblicati dalla casa editrice di Palermo (potete scoprire qui come finisce Montalbano). Ora che la prima stagione dello show con protagonista Fabrizio Bentivoglio è disponibile sul catalogo del colosso di Jeff Bezos, cerchiamo di capire se tutti gli sforzi sono stati ripagati e, soprattutto, se questa operazione farà felici i moltissimi fan delle avventure di Carlo Monterossi, noi compresi.



Questa non è una canzone d'amore

È proprio questo il titolo del primo dei due cicli di episodi che spezzano simmetricamente in due questa prima incursione di Monterossi nel mondo seriale idealmente costituita da due film TV a puntate che vanno a trasporre altrettante avventure del personaggio creato da Robecchi. Le nostre prime impressioni si focalizzeranno quindi sugli episodi relativi a Questa non è una canzone d'amore, l'esordio del Robecchi giallista, nonché di quello che è di fatto il suo alter ego, quel Carlo Monterossi che ha deciso che lui la televisione non la vuole più fare; non dopo che il suo concept sul portare gli amori quotidiani in prime time con Crazy Love è stato stravolto dalla diva Flora De Pisis e stritolato tra le grinfie della Grande Fabbrica della Merda, come lui stesso definisce l'industria televisiva.

Ma Flora lo rivuole a tutti i costi al timone di Crazy Love e, come se ciò non bastasse, una sera tentano pure di ammazzarlo il Signor Carlo, come ama definirlo la sua donna di servizio - che abbandona i tratti dell'Est Europa probabilmente per questioni di politically correct, ma questa è un'altra faccenda. Lo scampato incontro con la morte sconvolgerà il vivere quotidiano di Carlo, mettendolo al centro di un misterioso intrigo e costringendolo a rapportarsi con la giustizia, decidendo infine di indagare per conto suo con l'aiuto della collega Nadia e dell'investigatore privato Oscar.



Tra fanatici nazisti, killer con un'etica e gli zingari di un campo rom, la prima avventura di Monterossi è un carosello di luoghi ed eventi amalgamati in un dramma che impasta critica sociale e un umorismo farcito di cinismo, sullo sfondo di una Milano protagonista assoluta, che si respira in ogni momento di consapevole degenerazione.



E nemmeno un adattamento promettente

O, per lo meno, tutto ciò si respira nei romanzi di Robecchi e manca clamorosamente in questi primi episodi su Amazon Prime Video. Una staticità compassata sostituisce il ritmo "milanese" del racconto scritto, dove Carlo Monterossi è letteralmente trascinato da una situazione all'altra, mentre in questo caso Fabrizio Bentivoglio caracolla un po' troppo svogliato e senza un'evoluzione concreta da un interno all'altro, snocciolando battute sempre pronte come se volesse liberarsene e facendo i conti con personaggi secondari poco ispirati e caratterizzati superficialmente, senza il giusto spazio per espanderli o anche solo raccontarli nel loro vissuto - importante anche ai fini del racconto, vedi il buon Tarcisio Ghezzi - o ancora troppo sullo sfondo e con un non troppo promettente macchiettismo all'orizzonte (Carella, parliamo di te).

C'è questa sorta di conformismo di scrittura che amalgama e uniforma i personaggi, tenendoli ben ancorati a terra, per paura che possano spiccare il volo. Tutto è troppo raccontato, troppo statico, la regia di Roan Johnson ci prova con alcune riuscite rotture della quarta parete, ma sono le uniche gioie al momento di una messinscena che non sorprende, come i suoi interpreti che tendono anch'essi ad uniformarsi nella recitazione, senza aggiungere nulla ai rispettivi personaggi.



In generale sembra si sia optato per un ridimensionamento delle dinamiche; la stessa Flora De Pisis di Carla Signori e il suo Crazy Love non sono affatto la nemmeno troppo sottile satira dei salotti di una certa conduttrice che necessita di svariati kilowatt per apparire di fronte a milioni di telespettatori nel suo studio opulento del quale è regina assoluta, ma più la parodia di una presentatrice da rete locale, location compresa.

La più grande delusione è però al momento rappresentata dalla città di Milano, vera latitante della serie, quando in realtà dovrebbe essere tra i protagonisti principali del racconto, con le sue vie, i suoi edifici, le sue polveri sottili. In realtà gli unici veri indizi costanti che abbiamo sull'ambientazione - e che non siano di sceneggiatura - sono i grattacieli incorniciati nella finestra della camera da letto di Monterossi. Un vero peccato, speriamo che i restanti episodi sappiano fare di meglio.