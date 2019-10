Mr. Robot 4: prime impressioni sulla stagione conclusiva

13 dicembre 2017. È la data dell'ultimo episodio di Mr. Robot, il finale di una roboante terza stagione, prima di un'attesa atroce, sia per il modo traumatico in cui si concludeva sia per le notizie che arrivavano direttamente dal deus ex machina Sam Esmail. Come una doccia gelida era arrivata prima di tutto la notizia che la quarta stagione sarebbe stato l'atto conclusivo di uno dei telefilm più estrosi di questo decennio, nonché uno dei pochi capaci di diventare un piccolo fenomeno culturale. Una decisione inaspettata, ma poi sono iniziati dettagli bizzarri: Esmail ha infatti paragonato l'ultimo arco della sua creatura ad uno speciale natalizio lungo una decina di ore. Cosa effettivamente significhi non lo sappiamo ancora e probabilmente, al pari di tanti dettagli in Mr. Robot, siamo destinati a non scoprirlo mai.



E adesso che è finalmente giunto, lo special di Natale - in Italia in onda in queste settimane su Premium Action - in salsa di hacking colpisce duro fin dall'inizio, inanellando una serie di colpi di scena traumatici e spaesanti che sembrano soltanto un mero preludio a ciò che accadrà. Al contempo, sono accompagnati da alcuni elementi e scelte di narrativa che difficilmente si tendono ad associare a Mr. Robot.



Il mondo si sta dimenticando del 5/9...

Sono passati pochi mesi da quando Elliot (Rami Malek) ha scoperto in una delle maniere più dolorose possibili che il suo piano, la sua grande rivoluzione ai danni della più mastodontica multinazionale del mondo non era stato altro che uno strumento nella mani di Whiterose (BD Wong) per i suoi personalissimi scopi. Insomma, l'urlo di rivolta contro l'1% dell'1% che domina il mondo si è trasformato in un docile cagnolino al servizio proprio dello stesso 1%, senza via di scampo, senza aver avuto mai anche solo un'irrisoria possibilità di successo. Qui Esmail compie la prima ed immediata metamorfosi di Mr. Robot: il crollo dell'ideale utopistico di una ridistribuzione mondiale della ricchezza sostituito dall'istinto di sopravvivenza più disperato.



Elliot sa di essere un piccolo ingranaggio che verrà soppresso una volta finita la sua utilità e di conseguenza la lotta titanica non è più guidata dalla voglia di cambiare la società, non è neanche più un obiettivo, poiché bisogna salvare sé stessi e Darlene (Carly Chaikin), al punto da ritrovarsi con gli alleati più impensabili. Ed è un capovolgimento che viene dipinto in un modo meraviglioso, puntando volutamente su scene e battute che distanziano lo spettatore da Elliot a livello empatico.

Questo, unito ad ormai una delle tecniche registiche classiche di Esmail, ovvero il rappresentare con inquadrature distaccate e brusche alcuni dei momenti più traumatici, è l'essenza di Mr. Robot e ritrovarla così in forma dopo quasi due anni non può che far ben sperare per il prosieguo della stagione. Ciò che fa storcere il naso, anche se sono elementi da contestualizzare, sono determinati passaggi nella sceneggiatura. Chiariamoci, Mr. Robot non può classificarsi come serie totalmente criptica, ma neanche può dirsi la più facile ed agevole da seguire. E quindi ascoltare in apertura dell'atto conclusivo dei dialoghi talmente chiari negli intenti e non solo, persino un intero spiegone dalla durata considerevole, è un po' disarmante. Nonostante ciò, le premesse rimangono eccellenti ed è comprensibile, per certi versi, la scelta di voler essere apertamente più chiari nelle sequenze iniziali. Ed Esmail sta già disseminando piccoli indizi che potrebbero, per l'ennesima e purtroppo ultima volta, sconvolgerci e cambiare totalmente le carte in tavola...