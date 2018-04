New Girl: primo sguardo alla settima e ultima stagione

È stata una lunga cavalcata quella di New Girl. Un viaggio stracolmo di risate, protagonisti adorabilmente eccentrici, giochi di società a base di patriottismo e birra e una dose abbondante di cameratismo. Ma non sono mancati momenti duri, episodi dalla marcata deriva drammatica o momenti di una dolcezza tenera e densa. Complessivamente si tratta di una comedy che non si è mai adagiata sui propri allori, una miriade di serie si sarebbero accontentate di aver creato un gruppo di personaggi solido e funzionante e non avrebbero mai provato a proporre altro o qualcosa in più. New Girl no, fin dall'esordio aveva un concept, uno scopo ben preciso: non solo creare una nuova ragazza, appunto, ma farla crescere tra le avversità e far crescere di riflesso le persone a contatto con lei. Ed è esattamente ciò cui abbiamo assistito nel corso degli anni, una crescita costante di queste 4-5 persone all'interno del loro loft a Los Angeles, tra complicazioni di ogni tipo e i classici intrecci di una commedia, quel tanto che basta per far allontanare il prodotto dall'atavica staticità del genere. Una meravigliosa cavalcata giunta ormai al termine, nella speranza che i soli 8 episodi di questa settima e finale stagione rendano giustizia ad una delle comedy più riuscite del decennio corrente.



Sindrome da ultima stagione

Sono passati 3 anni dal fatidico bacio in ascensore tra Nick (Jake Johnson) e Jess (Zooey Deschanel) in un'elegante chiusura della sesta stagione. Cosa sarà cambiato? Schmidt (Max Greenfield) e Cece (Hannah Simone) allevano la loro figlia Ruth, dolcissima ma con qualche problemino di linguaggio non proprio signorile; Winston (Lamorne Morris) e Aly (Nasim Pedrad) sono finalmente sposati e in attesa di un figlio, segno che il piano in centomila passi di lui per chiederle la mano ha funzionato contro ogni previsione; Nick è diventato un celebre scrittore, impegnato in tour di promozione del suo libro in tutto il mondo, sostenuto ad ogni istante dalla sua indispensabile ragazza Jess, che sfoggia anche un nuovo e fiammante piercing al naso. Il gruppo si ritroverà unito per la festa di compleanno di Ruth, pronto ad inondare lo spettatore con un'ultima girandola di battute e situazioni paradossali (qualcuno si è fatto crescere dei baffi molto inquietanti, a voi il piacere della scoperta).

Fin da ora era fondamentale evitare la cosiddetta sindrome dell'ultima stagione, ovvero un andare soltanto avanti e comporre un timoroso more of the same, senza farsi minimamente influenzare dal fatto di trovarsi dinanzi alle puntate conclusive. Si tratta di un'incognita spesso associata alle sole produzioni drammatiche, dove deve essere imperante la necessità di andare a chiudere un cerchio narrativo di spessore, eppure non è di minor importanza in una comedy, specialmente contemporanea. Pur nella routine, nell'urgenza di non poter stravolgere le intere fondamenta che lungo gli anni hanno sorretto il palazzo, ci vuole un'idea, serve un guizzo creativo per urlare fieramente "Siamo alla fine!", che sia l'impronta meta-seriale dell'ultimo atto di Community o la sana follia di voler concentrare una stagione in 56 ore come fece How I Met Your Mother. New Girl ha escogitato il suo espediente, un "banale" salto temporale, e non poteva esserci scelta migliore, poiché era di vitale importanza incentrare questo finale sulla crescita definitiva degli stravaganti protagonisti, sempre pronti a scherzare o a ritrovarsi in circostanze fraintendibili, ma basta vedere Schmidt in azione con sua figlia per intravedere quanto sia effettivamente mutato.

Il tempo passa, non si è più giovani incoscienti che giocano a Vero Americano, ci sono delle responsabilità da caricarsi sulle spalle, c'è un'evoluzione al contempo allettante e agghiacciante da compiere, una vita matura da agguantare senza snaturare se stessi. Sembra davvero questa l'ultima lezione che la creatura di Elizabeth Meriwether ha voglia di trasmetterci.