Oggetti di scena: i tesori senza tempo dei film Disney

C'è un mondo intero dietro quell'universo fatto di magia e sogni che l'azienda fondata da Walt Disney. Un mondo fatto di eventi, aneddoti e numerose vicende che in pochi possono ancora oggi raccontare in prima persona: d'altronde Walter Elias Disney ci ha oramai lasciati da più di cinquant'anni e chi lavorava con lui lo ha seguito in questi ultimi decenni, oppure non ha più la verve necessaria per essere coinvolto in qualche viaggio nel tempo alla scoperta di un mondo nascosto. Eppure c'è stato chi ha voluto provarci, andando a riprendere i prop, gli oggetti di scena che Disney aveva voluto seminare qui e lì insieme a tutti i suoi collaboratori e che, a fronte di un feticismo non ancora così diffuso come oggi, sono andati alcuni smarriti, altri divenuti di difficile reperimento. Parte da qui Prop Culture, che in Italia arriva col nome di Oggetti di Scena, con l'obiettivo di andare a riscoprire il dietro le quinte di molti classici, in arrivo nel catalogo di docuserie su Disney+.



Un collezionista a caccia di tesori

Oggetti di Scena è una serie tv che andrà in onda dal primo maggio con i suoi otto episodi condotti da Dan Lanigan, che ha avuto l'opportunità di entrare nel mondo Disney più a fondo di quanto abbiamo mai potuto fare tutti noi messi insieme, tuffandosi in quel vortice formato dagli archivi della Walt Disney Pictures. Prima di addentrarci ulteriormente in una prima analisi di quelli che sono stati i primi tre episodi, è importante fare una premessa su Lanigan: parliamo di uno dei più grandi appassionati di preservazione delle antichità del cinema, una differenziazione molto importante rispetto al dire che ci troviamo dinanzi a un collezionista.

Lanigan ha una cura maniacale per tutto ciò che ha recuperato e, soprattutto, riconosce il valore storico degli oggetti di scena che ha con sé. Tra costumi, interi pezzi di set e anche per l'appunto attrezzature sceniche, Lanigan è riuscito a mettere insieme in venti anni la più sensazionale collezione di sempre per quanto riguarda le antichità del cinema. Attualmente negli Stati Uniti è riconosciuto come il "Raider of the Lost Props" e infatti il suo impegno parte proprio da qui, dal recuperare tutti quegli oggetti di scena che per incuria o per ignoranza dei proprietari sono finiti nelle mani di chi non ha potuto apprezzarne il valore.





Nel viaggio del mondo dei Prop, Lanigan ci condurrà attraverso I pirati dei Caraibi, Mary Poppins, Tron, The Nightmare Before Christmas, The Muppet, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Le Cronache di Narnia e Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi. In questo nostro primo viaggio abbiamo avuto la possibilità, come anticipato, di seguire i primi tre episodi della serie, scoprendo le meraviglie che Lanigan ha saputo recuperare per Mary Poppins, Tron e The Nightmare Before Christmas. Un'importante premessa che riteniamo giusto fare è che vogliamo evitare una pedissequa e morbosa descrizione degli episodi, che vi possa così privare della gioia di scoprire con i vostri stessi occhi quelli che saranno i reperti recuperati da Lanigan, piuttosto preferiamo trasmettervi quelle che sono state le sensazioni della serie che il collezionista americano è riuscito a mettere in piedi, arricchendo la narrazione con degli spunti che definire affascinanti è davvero non rendere giustizia al lavoro svolto.



Con due penny ti puoi comperar carta e spago

Che Lanigan abbia deciso di iniziare la sua serie con Mary Poppins non può che trattarsi di un grande segnale di riverenza e di rispetto per quello che, in maniera oggettiva, è il film più importante della carriera di Walter Elias Disney. Sfiorò un Oscar, lui che ne aveva portati a casa tantissimi con l'animazione e che quell'anno stava per vincerne un altro per un film con attori in carne e ossa, anche se in tecnica mista, quella tanto osteggiata da Pamela L. Travers, l'autrice di Mary Poppins.

Lo sfiorò perché il cinema aveva bisogno di altro, in quel secondo dopoguerra che Disney aveva già affrontato in maniera troppo gioviale secondo alcuni, eccessivamente da borioso per molti altri che lo criticarono per aver portato al cinema Fantasia nel pieno della Seconda Guerra. Eppure Lanigan affonda nel cuore di tutti gli appassionati una lama affilata da Richard Sherman, uno dei due fratelli che composero la colonna sonora di Mary Poppins. L'aspetto più incredibile di Oggetti di Scena si palesa in questa meticolosa volontà da parte del suo conduttore di andare a recuperare non tanto gli oggetti, quanto i sentimenti che essi stessi racchiudono. Accanto a quello che può sembrare un banale materialismo, rintraccia addirittura le persone che possono dare un valore a quell'attrezzatura scenica, che si tratti dei più di venti volti di Jack Skeletron fino alle animazioni di tutti gli oggetti voluti da Tim Burton nel suo ormai celebre film cult.



Ma è anche il caso di Karen Dotrice, che nel film interpretava la giovane Jane Banks: la sua carriera non le ha permesso di togliersi grandi sfizi, né di diventare un astro del firmamento di Hollywood, eppure la sua parte è ricordata con grande affetto, sebbene i bambini Banks fossero solo un pretesto per raccontare una storia molto più grande di quanto potesse sembrare in superficie. Lanigan riesce a compiere quella magia di portare alla Dotrice l'abito che indossava in Mary Poppins, ribaltando quella che l'attrice pensava potesse essere una sorpresa per il conduttore, al quale aveva portato in dote il cappello originale indossato da Jane. Il lavoro di Oggetti di Scena diventa così non solo un andare a scovare reperti divenuti oramai storici, ma anche riscoprire i sentimenti che quegli oggetti riescono a rievocare, non solo nei famosi di turno quali possono essere Karen Dotrice o Richard Sherman, ma anche in quei professionisti che si sono ritrovati dietro le quinte a lavorare con Walt Disney.

Va da sé che nel procedere negli episodi, arrivando anche a prodotti più moderni come lo sono Tron e The Nightmare Before Christmas, rispettivamente secondo e terzo della serie, si perde questo contatto emotivo con i vari attori che sono privati della possibilità di raccontare il loro rapporto di lavoro con Disney, ma si percepisce, allo stesso modo, l'affetto provato per quei determinati oggetti utilizzati durante le riprese e la produzione.



Un viaggio all'interno del sentimento cinematografico

Lavorare con Walt Disney dev'essere stata una delle esperienze più appaganti di sempre per i professionisti del cinema: lo confermano tutti quelli che hanno avuto la possibilità di condividere un progetto con quel visionario cineasta che negli anni '30 e '40 riuscì ad anticipare gran parte del lavoro d'animazione degli anni successivi, ottenendo contratti di esclusiva che non solo gli permisero di acclarare la sua posizione di visionario, ma anche di penalizzare la produzione dei suoi concorrenti.



Lanigan pone l'accento su questo aspetto a più riprese, soprattutto in quegli episodi in cui può confrontarsi con chi ha avuto l'opportunità di avere Disney come diretto referente: lo scambio avuto con un oramai novantenne Richard Sherman sottolinea proprio su questo, sull'offrire un'emozione genuina di un uomo che racconta aneddoti su Disney chiamandolo semplicemente Walt, ricordando di esser stato l'unico uomo ad aver suonato il pianoforte nell'ufficio del capo. Video di reperto mostrano che anche Sergej Prokofiev avesse avuto questo privilegio, lui che è stato tra i più importanti compositori russi della prima metà del Novecento, ma è probabile che Sherman, per numero di volte, avesse sicuramente superato l'autore di Pierino e il Lupo.

Tra racconti, viaggi in tutta la California e spesso da costa a costa negli Stati Uniti, una narrazione molto incalzante, che non annoia mai, con un tono da vero cantastorie, Dan Lanigan riesce a condurci in un viaggio alla scoperta dei retroscena, del dietro le quinte, dando voce anche ai professionisti meno ricordati, tra coreografi e tecnici che hanno animato la CGI: non si tratta solo di oggetti, come dicevamo, ma anche e soprattutto di sentimenti, di valori, di ricordi.



Lo si vede negli occhi di Tony Walton, costumista di Mary Poppins nonché marito di Julie Andrews per un tempo adatto a permettergli di vestire la moglie come la bambinaia più famosa di sempre: Walton, che sfiorò l'Oscar proprio come Disney con quel film, nel ricostruire grazie ai vari pezzi dell'abito recuperati da Lanigan e portati con sé fino a New York siamo sicuri che non abbia rivisto solo Mary Poppins o il suo lavoro, ma la sua Julie Andrews come l'aveva vestita negli anni Sessanta. Una visione che gli era stata privata, perché a nessun professionista viene dato modo di portare con sé qualcosa del proprio lavoro, se non la memoria e il ricordo. Dan Lanigan nel 2020, grazie a Disney+, ha deciso di porre rimedio a tutto, ridando un onesto valore agli Oggetti di Scena.