Outer Range: Yellowstone incontra Lost su Amazon Prime Video

Due sterminati ranch dove le mandrie di bestiame pascolano nel verde sullo sfondo delle montagne del Wyoming. Due famiglie a capo delle rispettive proprietà; una vuole la terra dell'altro, ma spetta al capofamiglia tenere duro e coordinare il lavoro di tutti i giorni. No, non siamo tornati alla nostra recensione di Yellowstone 4, perché la sensazione di déjà-vu sparisce presto al cospetto della natura ibrida di Outer Range, il western sci-fi tra le serie Amazon di aprile 2022. Qui Josh Brolin guida la famiglia Abbott nella routine quotidiana e contro il tentativo di Wayne Tillerson di accaparrarsi una parte della sua terra. Ma dietro pare esserci qualcosa di più; qualcosa di soprannaturale, oppure no.



Di terra e buchi neri

Il ranch è della famiglia Abbott da sempre, anche se Royal cela un passato misterioso, troppo per non essere mai stato approfondito. È un lavoratore instancabile, un ranchero modello; veste Carhartt e girovaga per le sue terre in sella al suo fedele cavallo con espressione truce sul volto. Fin qui tutto nella norma.

Peccato che abbia qualche disputa con i Tillerman riguardo il ridimensionamento dei confini stabiliti nell'Ottocento, con una richiesta di cedere una parte di un pascolo, pena una multa esorbitante e il rischio di perdere tutto. Il figlio Perry ha perso la moglie in circostanze misteriose da anni ormai e le forze dell'ordine si stanno dando per vinte; chi glielo spiega alla figlia nonché nipote di Royal? Rhett è il secondogenito combattuto sulla sua carriera nei rodeo e sull'eventualità di lasciare per sempre il ranch. A tenere salda la famiglia ci pensa la moglie di Royal, che pare però fin troppo costretta nel suo ruolo. Dall'altra parte abbiamo i Tillerman; eccentrici, egocentrici, al limite dell'autocrazia. Wayne e i tre figli nascondono qualcosa sulle loro mire nei confronti della terra degli Abbott. Per di più una tragedia sconvolge la sua famiglia, anche se ancora non lo sa, e c'entrano proprio Royal e i figli, ma anche il misterioso buco nero che è apparso nei pascoli contesi e, forse, anche una misteriosa campeggiatrice che ha chiesto di piantare le tende nel ranch degli Abbott.



Identità contrastanti

Si narra che Crono portasse con sé una falce con la quale segnare uno squarcio tra noto e ignoto, tra un mondo e l'altro. Questa è la premessa della serie, esposta in voice over nei secondi iniziali del pilota. Veniamo quindi sin da subito introdotti a quello che è l'elemento sci-fi, quasi soprannaturale nella messinscena, nel ricorso ad un sound design che distorce i bassi. Un elemento straniante, che è espressione di quanto sia straniante a sua volta l'approccio a Outer Range. Tutto è fumoso, distorto. Si intravedono le trame di una mitologia che si pone in filigrana rispetto all'ordito principale e che condiziona sicuramente il passato di Royal, di Autumn e le mire di Wayne.

Nonostante ciò, lo show prodotto da Brad Pitt fatica a catturare l'attenzione in maniera decisa ed è difficile da classificare, un po' come lo squarcio di Crono al cospetto del quale Royal rimane attonito - e che sappiamo ancor prima che venga approfondita la questione che si tratta di una sorta di portale temporale, non fosse per il semplice riferimento alla divinità greca. In questo quadro non proprio limpido troviamo una serie di linee narrative che ci paiono alquanto semplicistiche che poco strutturate, partendo dai personaggi secondari, all'oscuro del mistero del pascolo.



È come se il blend tra i due generi, che dovrebbe essere alla base dell'architettura e dell'appeal dello show faticasse a manifestarsi, quasi rigettandosi a vicenda, con un Josh Brolin unico ad emergere in maniera netta attraverso la sua performance, ma questo non basta a fare di Outer Range il nuovo "Yellowstone incontra Lost". Ma lo stato seriale è di diritto per definizione, quindi non ci resta che approfondire dinamiche ed eventi negli episodi successivi, mentre almeno possiamo farci catturare dai panorami del Wyoming e da una messinscena che cerca di fondere gli elementi western e quelli sci-fi in maniera più riuscita rispetto alla scrittura.