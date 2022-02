Pam & Tommy: la serie Disney+ sul famoso sex tape ci ha sorpreso

Quella di Pam & Tommy su Disney+ è una delle migliori tagline mai realizzate. Il sottopancia dice: la più grande storia d'amore mai venduta. Ed è stato esattamente così in quegli anni Novanta dove Pamela Anderson era la stella di punta di Baywatch e Tommy Lee andava fracassando la sua batteria suonando con il gruppo rock dei Mötley Crüe. Un rapporto che non solo è finito su tutti i tabloid dopo un matrimonio avvenuto solamente novantasei ore dopo il loro primo incontro, ma il primo sex tape della storia dello show business a venir diffuso, diventato vero e proprio fenomeno virale tra analogico e digitale nella cultura pop sul finire dei ‘90s.



Pam & Tommy: un'introduzione

Un racconto che sicuramente dovrebbe essere rivisto sotto il punto di vista del consenso e delle conseguenze riguardo al revenge porn che ad oggi hanno finalmente tutt'altro peso rispetto a trent'anni fa, un periodo in cui non contò affatto se fosse giusto o meno rendere pubblico un video privato di una coppia di celebrità, ma si pensò prima di tutto a come guadagnarci sopra.

È sicuramente per questo, per quella ferita ancora aperta e forse mai rimarginata, che Pamela Anderson non ha dato la propria approvazione per lo show che debutta tra le serie Disney+ di febbraio 2022, ma a cui il creatore Robert Siegel ha messo comunque mano affidando i suoi primi episodi al regista di I, Tonya e Cruella Craig Gillipsie. Un distaccamento, quello della diva canadese, che dovrebbe entrare a far parte del giudizio complessivo di un titolo che, dunque, sembra privarla per la seconda volta di quella privacy che le fu completamente strappata durante il suo matrimonio con il musicista dei Mötley Crüe. Eppure, come constatiamo con le nostre prime impressioni, è davvero impossibile staccare gli occhi dalle puntate iniziali di Pam & Tommy, che sembrano promettere uno show trasgressivo, sensuale e ipnotizzante. Per dare l'assetto di cosa andranno componendo le otto puntate di Pam & Tommy, la serie parte presentando tutti gli attori in causa in quello che fu lo scandalo della vita personale e di coppia di Anderson e Lee avvenuta per mano del falegname Raid Gauthier.



Licenziato insieme alla sua squadra per una scaramuccia da 20 mila dollari con il componente dei Mötley Crüe, il personaggio interpretato da Seth Rogen mette in atto un piano che doveva condurre l'uomo al risarcimento del lavoro svolto e lo portò invece al ritrovamento della famigerata videocassetta. È esattamente questo che il primo episodio va ricostruendo e a cui segue la presentazione e l'incontro tra Pamela Anderson e Tommy Lee.



Sesso, follia e video amatoriali

Pam & Tommy è perfettamente consapevole che per ricomporre tutti i pezzi di una storia alquanto delicata era necessario dare un'introduzione ad ognuno di quegli elementi essenziali per creare il contesto che portò alla diffusione del sex tape. E, nel farlo, la scelta più azzeccata è stata quella di chiamare a bordo Gillipsie e la sua regia dinamica, i suoi piani sequenza movimentati, le zoomate ripetute che finiscono sempre per inquadrare i personaggi e intrappolarli nei quattro lati dell'inquadratura.

La sfrontatezza del regista riscontrata anche nella nostra recensione di Tonya e nella recensione di Crudelia, il live-action più originale della Disney sulla cattiva de La Carica dei 101, si abbina con decisione al tono che il racconto vuole andare a rappresentare, fatto di sesso, di follia e dei colpi di testa di Hollywood e i dintorni, e riportando cosa ha significato quel particolare momento culturale per l'opinione pubblica con annesso il famoso video amatoriale.



Lily James e Sebastian Stan: due coppie a confronto

Lily James e Sebastain Stan non interpretato Pamela Anderson e Tommy Lee. James e Stan sono la star di Baywatch e il musicista sregolato dei Mötley Crüe. Ogni remora viene abbandonata dagli attori che si affidano completamente alla costruzione dei propri personaggi, appoggiandosi molto su trucco e costumi, ma aggiungendo i caratteri dei vip dando l'impressione di veder interagire davvero marito e moglie.

Nell'esagerazione che la serie pretende, anche i due performer non si risparmiano e eccedono come viene richiesto loro di fare. Eccessivo come fu quell'amore che finì nel più violento dei modi, bruciandosi incredibilmente in fretta, veloce come la passione che divampò tra uomo e donna e che i due interpreti riportano con pazzia e surreale veridicità. Non risparmiando nudità e bollori, con scene di dialogo con interlocutori le proprie parti intime - Sebastian Stan parla con il suo pene in Pam & Tommy - e rapinatori dilettanti vestiti da cane, lo show Star è rock and roll in formato seriale e non può far altro che migliorare. La vertigine di una coppia trascinante che divenne la più chiacchierata del mondo intero. Una serie che speriamo metta sotto una prospettiva critica quanto avvenuto, ma che mantenga anche intatta la sua irresistibile sfacciataggine per tutte le sue puntate.