Perry Mason 2: un ritorno che convince e cattura su Sky e NOW

Quasi 3 anni sono davvero uno stacco enorme tra due stagioni. Certo, si potrebbe obiettare che si tratta di uno degli aspetti più evidenti di differenza se non proprio di rottura nei confronti della vecchia concezione di palinsesto televisivo, che tra le altre cose comprendeva stagioni da 20 o più episodi e la classica programmazione da settembre/ottobre fino a maggio - tutte pratiche che adesso possono essere adottate soltanto da pochissime realtà e da generi specifici, in primis il procedurale. Insomma, prima erano la norma, nell'ultimo decennio sono diventate le eccezioni per fare spazio a storie più condensate, più studiate ed in generale a balzi produttivi smisurati. E di conseguenza è comprensibile dover mettere in cantiere un tempo maggiore per la stesura dei copioni, per girare scene più complesse e quell'insieme di accortezze e rifiniture che prende il nome generico di post-produzione. Però comunque 3 anni d'assenza rimangono davvero tanti in un mercato che con i servizi di streaming si è trasformato in un divoratore insaziabile e fulmineo di contenuti.



Perry Mason, in ogni caso, è una serie che potrebbe soffrire poco un colpo del genere, in quanto in fondo racconta un caso che volente o nolente il nostro protagonista dovrà risolvere e difendere in tribunale (qui potete recuperare la nostra recensione di Perry Mason). È una storia chiusa, che per forza di cose dovrà comunque avere legami consistenti con ciò che è avvenuto in precedenza, ma in un contesto più gestibile e meno stringente rispetto ad un The Witcher, ad esempio. Un presentimento che non possiamo che confermare dopo aver guardato in anteprima le prime 4 puntate della seconda stagione di Perry Mason, che debutta su Sky e NOW oggi, 14 maggio (non perdete le altre serie Sky e NOW di maggio 2023).



Innocenti già condannati

Ritroviamo Perry (un sempre magnetico Matthew Rhys) a distanza di diversi mesi dal celebre caso Dodson, che ancora lo tormenta nel profondo. Infatti è tuttora convinto di non aver fatto tutto ciò che poteva o perlomeno di non aver aiutato poi molto la causa di Emily, con l'unico risultato di aggravare ulteriormente il suo cinismo e la sfiducia onnipresente nel sistema giudiziario americano. Tuttavia, quando un nuovo caso gli si presenta letteralmente nel suo studio, ovvero difendere due giovani ragazzi accusati improvvisamente di aver ucciso a sangue freddo un rampollo dell'alta società, alla fine non riesce a resistere e sceglie di confrontarsi di nuovo nella giungla giuridica di un processo criminale.

Il primo dettaglio che risalta subito, fin dalle prime sequenze di questa seconda stagione, è il considerevole passo in avanto svolto nella messa in scena ed esecuzione della premessa: si tratta di un incipit ed in generale di una vicenda raccontata in maniera compatta, solida, focalizzata e non spesso e volentieri un po' troppo dispersiva come tre anni fa; in pratica dove la storia di Emily Dodson e del rapimento del figlio Charlie fin da subito si diramava in ramificazioni che sembravano incrociare solo superficialmente l'indagine di Perry e Paul (Chris Chalk), adesso l'omicidio di Brooks (Tommy Dewey) è trattato con una concretezza e un'attenzione formidabile.



E Perry Mason ci riesce pur non rinunciando alla sua complessità, al nascondere dietro un "semplice" omicidio una rete criminale e di corruzione che attraversa sotterraneamente tutta la città di Los Angeles. In poche parole, il miglioramente c'è, è immediatamente tangibile e accresce notevolmente il godimento e la scorrevolezza della show.



Soliti punti di forza...e solite debolezze

Uno show che resta oltretutto fedele ai suoi punti di forza, tra cui ovviamente l'ambientazione: la Los Angeles degli anni ‘30 si riconferma una seconda protagonista a tutti gli effetti, ricca di dettagli, di razzismo malcelato e di personaggi interessati unicamente al loro tornaconto, a prescindere dai metodi e dal momento storico di recessione. Qualcosa, però, continua ostinatamente a non funzionare, purtroppo pure nei personaggi principali: se le vicende personali di Mason si legano quasi mirabilmente ai suoi momenti di difficoltà e spingono in avanti la sua caratterizzazione, lo stesso ad esempio non si può dire di Della (Juliet Rylance).

Una figura straordinariamente forte e capace di bucare in continuazione lo schermo quando interviene - e per fortuna succede spesso - nella storyline principale quanto al centro di relazioni sentimentali secondarie che non contribuiscono per nulla ad un dovuto approfondimento psicologico. In ogni puntata ad un certo punto partono i 5 minuti dedicati alle sue avventure, che non tornano in nessuna forma nel resto, per ora. Discorso simile si può fare per Paul, attore principe di una in realtà intrigante storia con conseguente inganno, abbandonata poi per salire sul carro di Mason. Una gestione che ci lascia perplessi dentro una stagione che, almeno nella sua prima metà, ci ha per il resto convinto e catturato.