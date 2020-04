Piccoli cani guida crescono: l'adorabile docu-serie su Disney+

Predisposizione, allenamento e costanza. Sembrano i tratti tipici di un buon atleta, ma non è di sport che stiamo parlando. Il catalogo Disney+ delizia infatti il suo pubblico con un documentario capace non solo di stringere i cuori grazie ai suoi tenerissimi protagonisti pelosi, ma anche di mostrare le interessanti dinamiche relative all'addestramento dei cani guida per non-vedenti. Dopo aver gustato i primi due episodi in anteprima, ecco le nostre prime impressioni su Piccoli cani guida crescono!



Tenere palle di pelo... dalle straordinarie capacità

Quando guardiamo un cucciolo non possiamo fare a meno di pensare a quanto sia dolce il suo aspetto, a quanto vorremmo coccolarlo e tenerlo con noi. Ma dietro a quei musetti adorabili si nasconde qualcosa di più, un istinto incredibile e una mente in grado di prendere decisioni anche al posto di chi convive con una condizione invalidante. A questo serve l'addestramento dei cani guida, dei compagni eccezionali capaci di facilitare la vita - e talvolta anche di salvarla - di coloro che non sempre riescono ad adattarsi alle situazioni esterne. Questa docu-serie, sviluppata da Dana Nachman e Don Hardy, offre un prezioso sguardo su un mondo solitamente poco conosciuto. Si sa già molto di animali domestici e selvatici, ma c'è tanto da scoprire sul lavoro dei cani guida e sull'impegno di educatori e addestratori.



Il percorso di questi straordinari animali comincia fin da piccolissimi, a pochi giorni di vita, quando vengono selezionati accuratamente per un possibile futuro come cani guida per non vedenti. Segue l'assegnazione a degli educatori, che insegnano al cucciolo i rudimenti per un retto comportamento in società.

Un test determina poi la loro predisposizione all'attività di guida, tenendo conto della loro indole, della capacità di resistere a tentazione e distrazioni, delle abitudini relazionali e quant'altro. Se passato con successo, il test permette di accedere al vero e proprio addestramento professionale, la continuazione di un percorso impegnativo, ma volto a fare del bene.



Piccoli cani guida crescono sottolinea la natura sfaccettata del cane in quanto animale intelligente e sensibile. Solitamente visto come compagno di vita e amico a quattro zampe, le sue capacità intuitive e di adattamento possono agevolare la vita di un essere umano, in un rapporto che è al tempo stesso composto da rispetto, amore e impegno.



Una docu-serie che educa e commuove

Le prime puntate di Piccoli cani guida crescono svelano fin da subito la duplice natura del documentario, che rende questo titolo Disney+ davvero irresistibile. Alla componente educativa, alla quale è affidato il racconto dell'addestramento e del percorso professionale di un gruppo di cani, si affianca e si lega in modo indissolubile la parte emotiva.



Attraverso un montaggio emozionale e scene toccanti, lo spettatore non può che rimanere profondamente coinvolto e commosso da questa docu-serie. I cuccioli sono una garanzia di conquista, tanto più se destinati a qualcosa di davvero importante.



L'offerta di docu-serie di Disney+ ci aveva già sorpreso in positivo e Piccoli cani guida crescono dimostra grandi potenzialità per essere un ottimo prodotto informativo, motivazionale e coinvolgente, capace di svelare i retroscena di alcune associazioni e di indagare più a fondo l'enigmatico e affascinante mondo di questi curiosi, teneri e preziosi animali.